От Вашингтон към Хавана: Предлагаме ви нови отношения на кубинския народ със САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза Деня на независимостта на Куба с видеообръщение на испански език към народа на острова, в което обвини комунистическото му ръководство за "невъобразимите им трудности", съобщава Axios.

За първи път Рубио се обръща директно към кубинското население като държавен секретар. Това е част от многопластовата кампания за натиск на администрацията на Доналд Тръмп, насочена към Хавана.

"Истинската причина да нямате електричество, гориво или храна е, че тези, които контролират страната ви, са ограбили милиарди долари, но нищо не е използвано, за да се помогне на хората", изтъкна Рубио в речта си.

По-късно днес Министерството на правосъдието на САЩ ще представи обвинителния акт срещу фактическия лидер на Куба - Раул Кастро, за предполагаемо нареждане за свалянето на два спасителни самолета, базирани в Маями, през 1996 г.

Речта на Рубио се фокусира върху кубинския военен бизнес конгломерат, известен като GAESA - основан от Кастро - който има активи на стойност около 18 милиарда долара и управлява 70% от кубинската икономика чрез контрола си върху хотели, строителство, банки, магазини и парични преводи от САЩ.

Рубио противопостави богатите елити, които управляват GAESA, на живота на бедните кубинци, в стремежа си да покаже, че революционният комунизъм е клептократична измама.

"Куба не се контролира от никаква "революция". Куба се контролира от GAESA", подчерта Рубио.

"Единствената роля, която играе така нареченото "правителство", е да изисква да продължите да правите "жертви" и да репресира всеки, който се осмели да се оплаче".

Той добави: "Днес, от медиите до развлеченията, от частния сектор до политиката и от музиката до спорта, кубинците са достигнали върха на почти ВСИЧКИ индустрии, във всички страни, с изключение на една... Куба".

Правителството и поддръжниците на Куба обвиняват за проблемите на острова дългогодишното ембарго на САЩ, новите санкции на администрацията на Тръмп и липсата на петрол, който получаваше безплатно от Венецуела, преди САЩ да заловят лидера ѝ Николас Мадуро на 3 януари.

"Действайки като световен полицай и в крещящо нарушение на международното право и основните принципи на свободната търговия със стоки и услуги, суверенното право на всички държави, които имат или желаят да поддържат икономически, търговски и финансови отношения с Куба, е изрично и директно атакувано", пише в редакционна статия от 8 май в държавни медии, която критикува неотдавнашната изпълнителна заповед на Тръмп за налагане на нови санкции.

По предложение на Рубио изпълнителната заповед на Тръмп е издадена на 1 май, защото съвпада с комунистическия Международен ден на труда.

Кубинската икономика и правителство никога не са били в толкова напреднало състояние на упадък, колкото сега. Храната и горивото са оскъдни. Електричеството е налично само за два часа на ден на някои места.

"Президентът Тръмп предлага нови отношения между САЩ и Куба. Но те трябва да бъдат директно с вас, кубинския народ, а не с GAESA", настоя Рубио.

Администрацията на Тръмп предлага "100 милиона долара храна и лекарства за вас, народа", допълни той, но подчерта, че те трябва да бъдат разпределени от "Католическата църква или други доверени благотворителни групи. Не откраднати от GAESA, за да се продават в някой от техните магазини".

Междувременно, американски служители съобщиха, че кубинското правителство е намерило достатъчно пари, за да закупи поне 300 бойни дрона от Русия и Китай в случай на избухване на военни действия.

В Куба са разположени ирански, руски и китайски военни и разузнавателни служители.

Администрацията на Тръмп вероятно ще обяви още обвинения и срещу други кубински служители, както и още санкции.

В речта на Рубио обаче не се споменава това, а вместо това предлага "на вас, обикновените кубинци, а не само на GAESA", правото да притежавате бизнес, независимо дали е бензиностанция или медийна компания".

"Нова Куба, твърди Рубио, би била място, където хората могат да гласуват за своите държавни служители и "където можете да се оплаквате от неефективна система, без страх да влезете в затвора или да бъдете принудени да напуснете острова си".

"Това не е невъзможно. Всичко това съществува на Бахамите, в Доминиканската република, Ямайка и дори само на 90 мили разстояние, във Флорида. Ако притежаването на собствен бизнес и правото на глас е възможно около Куба, защо да не е възможно и за вас в Куба?".