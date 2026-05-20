Новини
Свят »
САЩ »
От Вашингтон към Хавана: Предлагаме ви нови отношения на кубинския народ със САЩ

От Вашингтон към Хавана: Предлагаме ви нови отношения на кубинския народ със САЩ

20 Май, 2026 15:09 1 466 30

  • куба-
  • сащ-
  • хавана-
  • карибско море-
  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • мигел диас-канел

Американски служители съобщиха, че кубинското правителство е намерило достатъчно пари, за да закупи поне 300 бойни дрона от Русия и Китай в случай на избухване на военни действия

От Вашингтон към Хавана: Предлагаме ви нови отношения на кубинския народ със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза Деня на независимостта на Куба с видеообръщение на испански език към народа на острова, в което обвини комунистическото му ръководство за "невъобразимите им трудности", съобщава Axios.

За първи път Рубио се обръща директно към кубинското население като държавен секретар. Това е част от многопластовата кампания за натиск на администрацията на Доналд Тръмп, насочена към Хавана.

"Истинската причина да нямате електричество, гориво или храна е, че тези, които контролират страната ви, са ограбили милиарди долари, но нищо не е използвано, за да се помогне на хората", изтъкна Рубио в речта си.

По-късно днес Министерството на правосъдието на САЩ ще представи обвинителния акт срещу фактическия лидер на Куба - Раул Кастро, за предполагаемо нареждане за свалянето на два спасителни самолета, базирани в Маями, през 1996 г.

Речта на Рубио се фокусира върху кубинския военен бизнес конгломерат, известен като GAESA - основан от Кастро - който има активи на стойност около 18 милиарда долара и управлява 70% от кубинската икономика чрез контрола си върху хотели, строителство, банки, магазини и парични преводи от САЩ.

Рубио противопостави богатите елити, които управляват GAESA, на живота на бедните кубинци, в стремежа си да покаже, че революционният комунизъм е клептократична измама.

"Куба не се контролира от никаква "революция". Куба се контролира от GAESA", подчерта Рубио.

"Единствената роля, която играе така нареченото "правителство", е да изисква да продължите да правите "жертви" и да репресира всеки, който се осмели да се оплаче".

Той добави: "Днес, от медиите до развлеченията, от частния сектор до политиката и от музиката до спорта, кубинците са достигнали върха на почти ВСИЧКИ индустрии, във всички страни, с изключение на една... Куба".

Правителството и поддръжниците на Куба обвиняват за проблемите на острова дългогодишното ембарго на САЩ, новите санкции на администрацията на Тръмп и липсата на петрол, който получаваше безплатно от Венецуела, преди САЩ да заловят лидера ѝ Николас Мадуро на 3 януари.

"Действайки като световен полицай и в крещящо нарушение на международното право и основните принципи на свободната търговия със стоки и услуги, суверенното право на всички държави, които имат или желаят да поддържат икономически, търговски и финансови отношения с Куба, е изрично и директно атакувано", пише в редакционна статия от 8 май в държавни медии, която критикува неотдавнашната изпълнителна заповед на Тръмп за налагане на нови санкции.

По предложение на Рубио изпълнителната заповед на Тръмп е издадена на 1 май, защото съвпада с комунистическия Международен ден на труда.

Кубинската икономика и правителство никога не са били в толкова напреднало състояние на упадък, колкото сега. Храната и горивото са оскъдни. Електричеството е налично само за два часа на ден на някои места.

"Президентът Тръмп предлага нови отношения между САЩ и Куба. Но те трябва да бъдат директно с вас, кубинския народ, а не с GAESA", настоя Рубио.

Администрацията на Тръмп предлага "100 милиона долара храна и лекарства за вас, народа", допълни той, но подчерта, че те трябва да бъдат разпределени от "Католическата църква или други доверени благотворителни групи. Не откраднати от GAESA, за да се продават в някой от техните магазини".

Междувременно, американски служители съобщиха, че кубинското правителство е намерило достатъчно пари, за да закупи поне 300 бойни дрона от Русия и Китай в случай на избухване на военни действия.

В Куба са разположени ирански, руски и китайски военни и разузнавателни служители.

Администрацията на Тръмп вероятно ще обяви още обвинения и срещу други кубински служители, както и още санкции.

В речта на Рубио обаче не се споменава това, а вместо това предлага "на вас, обикновените кубинци, а не само на GAESA", правото да притежавате бизнес, независимо дали е бензиностанция или медийна компания".

"Нова Куба, твърди Рубио, би била място, където хората могат да гласуват за своите държавни служители и "където можете да се оплаквате от неефективна система, без страх да влезете в затвора или да бъдете принудени да напуснете острова си".

"Това не е невъзможно. Всичко това съществува на Бахамите, в Доминиканската република, Ямайка и дори само на 90 мили разстояние, във Флорида. Ако притежаването на собствен бизнес и правото на глас е възможно около Куба, защо да не е възможно и за вас в Куба?".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хахахахо

    28 6 Отговор
    Лицемери, сър.

    15:16 20.05.2026

  • 4 Смешник

    32 7 Отговор
    По добре е краварите да свалят санкциите Кубинците ще се оправят сами

    15:17 20.05.2026

  • 5 Няма шанс

    10 6 Отговор
    Само по изгодните сделки е човека
    Канада
    Гренландия
    Мексико и разни още други са се отпуснали
    ама ще им дойде и на тях ред

    15:17 20.05.2026

  • 6 И Киев е Руски

    24 7 Отговор
    Тия тъпи говеда т.н. американски служители до кога ще замърсяват природата

    15:18 20.05.2026

  • 7 Феникс

    8 5 Отговор
    Вика им аз ще ви давам дронове вие се избивайте и накрая ние ще дойдем да оберем плодовете! :)

    15:21 20.05.2026

  • 8 И Киев е Руски

    17 3 Отговор
    Иранската авантюра на янките не върви гладко, а и Биби е доста депресиран — очевидно има лошо предчувствие за есенните избори, точно както направи с персите. Чудя се дали Тръмп и неговите съучастници са достатъчно умни, за да не разбият всеки котел в Близкия изток! И да се възползват от опцията да предадат ирански уран на Русия за съхранение, особено след като подобна опция има исторически прецедент

    15:21 20.05.2026

  • 9 Познато

    15 3 Отговор
    Всичко ваше ще е наше, а ние ще ви създадем работа. Работата прави свободен!

    15:24 20.05.2026

  • 10 Дзак

    3 3 Отговор
    Странни постове от дописник на факти.бг, който в другата си битност праща агенти!

    15:25 20.05.2026

  • 11 Бялджип

    16 3 Отговор
    Цинизмът винаги е бил неотменима част от американската международна политика. Людоедството към по-слабия е факт, то винаги се приветства от Запада! Жалко за Куба, нищо добро не ги чака с този съсед.

    15:25 20.05.2026

  • 12 И в България беше така!

    5 11 Отговор
    Русофилите помнят като маймуните- 3 минути!

    Коментиран от #13

    15:26 20.05.2026

  • 13 Било, ама не било

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "И в България беше така!":

    А алчните имате вместо глава касичка, вярно за жълти стотинки, но това не променя смисъла.

    15:29 20.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Реалист

    13 3 Отговор
    САЩисаните продължават да сеят демокрация на онеправданите народи. В същото време рижия тромпет и семейството му не плащат данъци в размер на милиони! Те това е демокрацията!

    15:30 20.05.2026

  • 16 И Киев е Руски

    15 3 Отговор
    Американските власти към кубинският народ:Искаме да сте ни роби

    15:31 20.05.2026

  • 17 Смърфиета

    6 3 Отговор
    Ще преобразуваме БНР в дирекция забавни програми към МК.
    БНТ се закрива. БАУО, нова Българска агенция за утилизиране на отпадъците ще гори старите ленти. Кефете се на банг-а-ранг, беше ви за последно. Милена Милутинова ще цуне черната земя, като овчарите в космичната песен на Стефка Съботинова. Освен това от утре ставам политкомисар на Шакти и всички калушари изчезват.

    15:32 20.05.2026

  • 18 Хохо Бохо

    14 3 Отговор
    Тоя лъже на едро. Не се шегува. Причината за мизерията в Куба и Венецуела са краварските санкции. Вината на Куба и Венецуела са, че искат свобода и независимост, не искат краваря да ги краде.

    15:32 20.05.2026

  • 19 РУБИЯ Е ЛЪЖЕЦ КРАДЕЦ

    13 3 Отговор
    НЕ ОБЯСНЯВАЩ КАК В КУБА ВСИИИИИИИИИИИИИЧКО ПО ЗДРАВЕОПЗАВАНЕ И ЛЕКАРСТВА Е НАПЪЪЪЪЛНО БЕЗПЛАТНО......ТВА С КРАДЕНЕ ЛИ. СТАВА........ДА В БЪЛГАРИЯ И ПОДОБНИ УСАДЖИЙСКИ ПОДМЕТКИ СТАВА....

    15:33 20.05.2026

  • 20 нещастници

    16 3 Отговор
    а защо трябва да имате отношения? напуснете острова, освободете Гуантанамо и спрете да блокирате океана! хората искат да ги оставите намира, стига гледахте чуждото!!!

    15:34 20.05.2026

  • 21 глупавия

    6 3 Отговор
    каквито отношения даде на нас ли,сатана.....

    15:37 20.05.2026

  • 22 вече го знаем от собствен опит

    12 3 Отговор
    Нищо ново не предлагат. Това са предлагали винаги и навсякъде. И навсякъде къде са направили грешката - следва разграбване на всичко което струва пари и носи печалба, народа - кучета го яли, а за оправдание - за всичко са виновни Путин, Русия и комунистите.

    15:38 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 гост

    4 3 Отговор
    крадеца вика ,,дръжте крадеца,,

    15:40 20.05.2026

  • 25 резервист

    9 3 Отговор
    На американците лигите им текат като на заклет чревоугодник. "Искам вашият петрол, искам вашата територия, искам залива ви ...." Отворили са една голяма уста, която няма напълване! Бастун за тях!

    15:40 20.05.2026

  • 26 ха ха ха

    3 3 Отговор
    нови отношения - единия да к леца колкото иска , а другия може само да пъшка леко и да се усмихва ..... и Рубио не беше ли кубинче, не знам как е еничарин на кубински .... беден ли е тоз език ....

    15:52 20.05.2026

  • 27 Атина Палада

    7 3 Отговор
    Рубио защо не каже,че родителите му са избягали от американската марионетка Батиста..

    15:52 20.05.2026

  • 28 Новите отношения ще са

    5 0 Отговор
    както преди.
    При Фулхенсио Батиста.

    16:03 20.05.2026

  • 29 Факт

    2 2 Отговор
    Маркс какъв е, Ленин и другите библейци

    16:12 20.05.2026

  • 30 дядото

    2 0 Отговор
    преидлагали нови отношения.като на виетнам.........до иран.

    16:43 20.05.2026