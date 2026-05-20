БКПЗ: Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в тази среда

20 Май, 2026 15:10 1 671 44

БКПЗ счита, че е необходима пълна прозрачност по веригата „производител – търговец – краен потребител“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ подкрепи заявената от министър-председателя Румен Радев позиция, че България трябва да въведе модел на прозрачност и справедливост по агрохранителната верига, подобен на този в Германия – с ясно проследяване на ценообразуването, ограничаване на прекомерните надценки и противодействие на нелоялните търговски практики.

Секторът „Плодове и зеленчуци“ от години настоява именно за това – за правила, прозрачност и реална защита както на българските потребители, така и на българските производители, уточниха от камарата и допълват:

Ако България иска да прилага германския модел, то той следва да бъде разглеждан в неговата цялост. В Германия храните се облагат с намалена ставка на ДДС от 7%, докато в България храните продължават да се облагат с 20% ДДС – една от най-високите ставки в Европейския съюз. Не може да се иска конкурентоспособност и по-ниски цени за потребителите, без да бъдат отчетени данъчните и икономическите условия, при които функционира секторът.

БКПЗ счита, че е необходима пълна прозрачност по веригата „производител – търговец – краен потребител“, включително яснота относно реалните доставни цени, транспортните разходи, надценките и механизмите на формиране на крайната цена.

Особено тревожни са публично направените признания в ефира на NOVA от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов, че в определени случаи търговските вериги продават продукти на цени с минус 5% под доставната стойност. Това поражда изключително сериозни въпроси.

Продажбата под доставна цена представлява форма на дъмпинг и е класически пример за нелоялна търговска практика, която унищожава конкуренцията, деформира пазара и поставя производителите в зависимост. Подобни практики може временно да изглеждат в полза на потребителя, но в дългосрочен план водят до фалити на местни производители, концентрация на пазара и още по-голяма зависимост от внос.

В същото телевизионно участие беше коментиран и пример, даден от главния секретар на БКПЗ Марк Цеков, за домати, които влизат в страната на цена около 0.95 евро за килограм, а достигат до крайния потребител на цени от 4 – 4.5 евро за килограм. В отговор беше посочено, че при част от вноса съществуват практики със занижени фактурни стойности. Ако подобни твърдения са верни, това означава, че държавата трябва незабавно да засили контрола върху вноса, митническите оценки и реалната стойност на декларираните стоки. БКПЗ вярва в професионализма на държавните органи, но думите на изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия хвърлят голяма сянка върху контрола на границата на България и ЕС. Като производители, които ежедневно показваме нашата продукция и цената, на която я продаваме, приканваме и търговските вериги да информират своите клиенти откъде купуват стоката, която предлагат за своите клиенти.

БКПЗ настоява за:

• пълна прозрачност по агрохранителната верига;
• ефективен контрол върху нелоялните търговски практики и дъмпинга;
• засилен контрол върху вноса и съмненията за занижени фактурни стойности;
• защита на българските производители от ценови натиск и пазарни изкривявания;
• политики, които да гарантират реална конкурентоспособност на българското производство.

Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в среда на непрозрачност, двойни стандарти и нелоялна конкуренция. Държавата има задължението да гарантира честни правила за всички участници по веригата – от производителя до крайния потребител.


  • 1 честен ционист

    10 21 Отговор
    В Русия винаги ще намерят реализация. Всичките чушки в Русия са внос от Турция, и турците ги афишират дори като "болгарский перец".

    15:14 20.05.2026

  • 2 Горски

    18 1 Отговор
    На пазара всичко е каквото ти предложат, а то е произведено винаги с компромиси. Кой може да си произведе всичко каквото му трябва да яде? Пример, бананите, как да стане така да отидеш в Еквадор да си купиш пресни, от плантацията, естествено узрели и т.н. , ягоди през Януари, кисело мляко, подквасено вчера, и още и още произведено естествено, здравословно. Къде го има? . Храната на българина в момента е такава каквато е, производството и е променено в сравнение с предишни времена, но потребителя нищо не може да направи. Здравословната храна е произведена близо и транспортирана бързо. Домати, които издържат над 1000 км и повече от 2 седмици не са нито здравословни, нито храна, но това е политиката на "общия пазар" на ЕС и глобалистите.

    15:15 20.05.2026

  • 3 запознат

    24 1 Отговор
    Хората спряха да купуват зеленчуци . Тези ще изхвърлят тонове продукция .Кога домата е бил 5 евро , кой да го купи на тази цена ?

    Коментиран от #22, #28, #38

    15:15 20.05.2026

  • 4 колориметър

    14 0 Отговор
    Освен плодове и зеленичуци,българите също не ще могат да оцелеят в тази скъпарска среда.

    15:16 20.05.2026

  • 5 Баба Мара

    19 0 Отговор
    Български плодове и зеленчуци отдавна няма. Има зеленчукови култури от холандски, италиански и др. семена отглеждани в България. Киселото ни мляко също е един обикновен йогурт с белгийска закваска и украинско сухо мляко.

    15:18 20.05.2026

  • 6 Цвета

    11 2 Отговор
    Не знам ,кога доматите са били 5 евро,ама черешите са 19 евро.Как стават тия работи?

    Коментиран от #18

    15:18 20.05.2026

  • 7 Български

    14 0 Отговор
    плодове и зелнчуци няма от години. Освен ако не идете на портата на някоя баба на село и да си купите оттам. Но масово производство няма. Уби го вноса от Турция, северна Африка.. та ако щете дори и Гърция. И в задачата се пита как така вноста оттам е по евтин от родно произведените?!

    Коментиран от #20

    15:19 20.05.2026

  • 8 Бай Тошо

    11 3 Отговор
    докара селянията в Софията и сега нема кой да копа доматиту

    Коментиран от #11, #23, #25

    15:19 20.05.2026

  • 9 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    9 3 Отговор
    Митническия контрол го засилиха вече наследниците на шумкарите, като назначиха Шушумигата, залавян многократно с подкупи, за шеф на митниците/
    Вдигат само пушилка фатмаците. Нямат никаква представа как функционира икономиката, а и нямат никакво намерение да борят корупцията и монополите - кой се бори със спонсорите си ?

    15:20 20.05.2026

  • 10 Резидента

    9 8 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда, купувайте пластмасови домати по 7 евро и не философствайте!

    15:21 20.05.2026

  • 11 Ами че то у Софето сте

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Тошо":

    все избягали от мотиката тарикат-селенджъри. Кой да копа? Много станахте маймуните на клона.

    Коментиран от #40

    15:21 20.05.2026

  • 12 Феникс

    5 4 Отговор
    На гумената кукла не и дреме, той милият умолява кауфланд и лидъл да свалят цените още!

    15:23 20.05.2026

  • 13 хъ хъ хъ

    13 2 Отговор
    Важното е че има бангаранга и дара парти.

    15:25 20.05.2026

  • 14 в кратце

    6 0 Отговор
    БългариясеоКеПаЗи.

    15:27 20.05.2026

  • 15 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Затворете и пазарите ,да слушаме Урсула и Калас и да ядем пластмасови краставици и домати само не ни барайте бананите

    Коментиран от #16, #19, #41

    15:32 20.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истината

    11 0 Отговор
    Достатъчно е прекупвачите да изчезнат от веригата и цените ще се нормализират. Същото е и със строителните фирми в които няма и една права лопата, а иначе строят.

    15:34 20.05.2026

  • 18 Съветски милиционери и ДанС

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цвета":

    А на 10 км. в гръцко са 1,5€ ?!
    Изобщо няма мyтpи между производител и магазин/верига , ама тях рундю няма пипне, щото са от нашето ДС-КГБ

    Коментиран от #42

    15:34 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще ти отговоря

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Български":

    Убиват го търтеите - измислени "бизнесмени" прекупвачи, които купуват продукцията на смешни цени от производителя и после правят каквото си искат, защото в кенефа е така.

    Коментиран от #36

    15:44 20.05.2026

  • 21 Факт

    5 0 Отговор
    В мафиотска държава как да е друго

    15:50 20.05.2026

  • 22 Да изхвърлят, щом са алчни

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "запознат":

    Никога няма да си купя домати даже и за 2 евро килограма. Миналата година бяха по 2 лева.

    15:51 20.05.2026

  • 23 Баба Гошка

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Тошо":

    Сельооо, сельо провинцилано, не се казва доматиту, а доматите!

    15:52 20.05.2026

  • 24 123

    2 1 Отговор
    Да сложат лимит на разстоянието за доставка, от производителя до пазара, хем ще се гарантира, че ще е по прясно и е от местен производител и максимума на броя препродажби с таван на надценката .За целта да се районира страната и да се определят местни производители за всеки район ,чиято продукция да се изкупува от кооперативен пазар.

    Коментиран от #32

    15:52 20.05.2026

  • 25 При бай ти Тошо

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Тошо":

    имаше софийско жителство и селинджъpите си копахте доматиту само по родните села.

    Коментиран от #34

    15:55 20.05.2026

  • 26 така е

    2 0 Отговор
    В клуба на богатите , шопската салата е луксозна храна .

    Коментиран от #29

    15:58 20.05.2026

  • 27 Явор Генджев

    1 0 Отговор
    С днешна дата БКПЗ се преименува в ГДЗБПЗ към МЗ и минава под държавен контрол, какъвто досега не е имало върху нея.

    15:59 20.05.2026

  • 28 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "запознат":

    Така е, в събота краставиците в лидл за нищо не ставаха и хората не ги купуваха

    Коментиран от #31

    16:00 20.05.2026

  • 29 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "така е":

    И аспержата със със сос оландез е луксозна храна.
    Аз мога и двете, но дори и последният чфутски пицар в бранша няма мющерии.

    16:02 20.05.2026

  • 30 колю

    4 0 Отговор
    Иван Костов каза: На България селяни не и трябват и влязохме в ЕС, а там се водеха войни за земеделски субсидии!

    Коментиран от #33

    16:02 20.05.2026

  • 31 Мирча Кришна

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Краставицата съдържа 98% вода, другото са фосфати, трифосфати, и нитрати. Сейте зърнари, зърно, и платнари – платно!

    16:04 20.05.2026

  • 32 Българанга

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "123":

    Същото да стане и с населението

    16:05 20.05.2026

  • 33 колю

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "колю":

    Заповядвам на прегрешилият да ми яде патката за вечни времена!

    16:05 20.05.2026

  • 34 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "При бай ти Тошо":

    Ти, при Тошо, облиза ли някога два домата и една краставица?
    Само питам. Тиквичката родилата те си я е мерила на полувите органи докато бащата се е задъхвал от тютютев дим.

    Коментиран от #37

    16:10 20.05.2026

  • 35 Къделка

    0 0 Отговор
    Това е нещо, което се направи при въвеждането на борда. За тъпи ли ни имате аз не мога да разбера?!.

    16:12 20.05.2026

  • 36 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ще ти отговоря":

    би е така, но да си призная може и да не. Подобен феномен има и в Германия. Има призиви да се купува местното / регионалното, ама цените им са х2 на вносните. Как така, в Холандия успяват да произвдат салата, която е 2х по евтина от тази в фермата на 5км от нас? В съседна Франция примерно не съм го заплеязал, но там е пълно с местни продукти.

    16:16 20.05.2026

  • 37 Дафни

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Смърфиета":

    А ти тогай бръсна ли храсталако или не смя да та не объркат на банята да та онодат а 😀

    16:21 20.05.2026

  • 38 Има банани

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "запознат":

    по 1€ на промоция иначе вървят 1,50-2€. Обелваш го, нарязваш го в чинията - прекрасно мезе за ракия и мастика. Може да добавиш и портокали на същата цена.

    16:34 20.05.2026

  • 39 Защо

    0 0 Отговор
    По времето на ГЕРБ до 2020 година доматите на пазара струваха по 1-2 евро. После се почнаха служебни правителства и 2 редовни на ППДБ

    16:38 20.05.2026

  • 40 Проблемът не е само в копането

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами че то у Софето сте":

    Имах познат на село който гледаше домати. Беше се обадил на един прекупвач който дошъл, огледал необраната стока и се уговорили за 2лв/кг. "Набери домата в щайги и ги сложи до пътя, идвам след 2 дни". След 2 дни наистина идват с един камион и 3 леки коли с 12 яки момчета. Какви са тия момчета - пита моя приятел. Хамали, смее се прекупвача. "Вземам ги за 1лв/кг" Ама чакай, нали се уговорихме, на пазара вървят по 3лв/кг! "Тогава давам назад с камиона през доматите и си ги продавай за 3лв/кг". Дал му ги за 1лв и заряза земеделието.

    Коментиран от #43, #44

    16:41 20.05.2026

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    И Камел Милде.

    16:52 20.05.2026

  • 42 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Съветски милиционери и ДанС":

    Ωти тω асфалтω.

    16:54 20.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Проблемът не е само в копането":

    Чичо ми така ги мачкаше, ама беше минал щколата на пандизо и милиционерско училище Пз.

    17:00 20.05.2026

