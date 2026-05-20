БКПЗ: Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в тази среда

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ подкрепи заявената от министър-председателя Румен Радев позиция, че България трябва да въведе модел на прозрачност и справедливост по агрохранителната верига, подобен на този в Германия – с ясно проследяване на ценообразуването, ограничаване на прекомерните надценки и противодействие на нелоялните търговски практики.
Секторът „Плодове и зеленчуци“ от години настоява именно за това – за правила, прозрачност и реална защита както на българските потребители, така и на българските производители, уточниха от камарата и допълват:
Ако България иска да прилага германския модел, то той следва да бъде разглеждан в неговата цялост. В Германия храните се облагат с намалена ставка на ДДС от 7%, докато в България храните продължават да се облагат с 20% ДДС – една от най-високите ставки в Европейския съюз. Не може да се иска конкурентоспособност и по-ниски цени за потребителите, без да бъдат отчетени данъчните и икономическите условия, при които функционира секторът.
БКПЗ счита, че е необходима пълна прозрачност по веригата „производител – търговец – краен потребител“, включително яснота относно реалните доставни цени, транспортните разходи, надценките и механизмите на формиране на крайната цена.
Особено тревожни са публично направените признания в ефира на NOVA от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов, че в определени случаи търговските вериги продават продукти на цени с минус 5% под доставната стойност. Това поражда изключително сериозни въпроси.
Продажбата под доставна цена представлява форма на дъмпинг и е класически пример за нелоялна търговска практика, която унищожава конкуренцията, деформира пазара и поставя производителите в зависимост. Подобни практики може временно да изглеждат в полза на потребителя, но в дългосрочен план водят до фалити на местни производители, концентрация на пазара и още по-голяма зависимост от внос.
В същото телевизионно участие беше коментиран и пример, даден от главния секретар на БКПЗ Марк Цеков, за домати, които влизат в страната на цена около 0.95 евро за килограм, а достигат до крайния потребител на цени от 4 – 4.5 евро за килограм. В отговор беше посочено, че при част от вноса съществуват практики със занижени фактурни стойности. Ако подобни твърдения са верни, това означава, че държавата трябва незабавно да засили контрола върху вноса, митническите оценки и реалната стойност на декларираните стоки. БКПЗ вярва в професионализма на държавните органи, но думите на изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия хвърлят голяма сянка върху контрола на границата на България и ЕС. Като производители, които ежедневно показваме нашата продукция и цената, на която я продаваме, приканваме и търговските вериги да информират своите клиенти откъде купуват стоката, която предлагат за своите клиенти.
БКПЗ настоява за:
• пълна прозрачност по агрохранителната верига;
• ефективен контрол върху нелоялните търговски практики и дъмпинга;
• засилен контрол върху вноса и съмненията за занижени фактурни стойности;
• защита на българските производители от ценови натиск и пазарни изкривявания;
• политики, които да гарантират реална конкурентоспособност на българското производство.
Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в среда на непрозрачност, двойни стандарти и нелоялна конкуренция. Държавата има задължението да гарантира честни правила за всички участници по веригата – от производителя до крайния потребител.
9 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Вдигат само пушилка фатмаците. Нямат никаква представа как функционира икономиката, а и нямат никакво намерение да борят корупцията и монополите - кой се бори със спонсорите си ?
15:20 20.05.2026
11 Ами че то у Софето сте
До коментар #8 от "Бай Тошо":все избягали от мотиката тарикат-селенджъри. Кой да копа? Много станахте маймуните на клона.
Коментиран от #40
15:21 20.05.2026
18 Съветски милиционери и ДанС
До коментар #6 от "Цвета":А на 10 км. в гръцко са 1,5€ ?!
Изобщо няма мyтpи между производител и магазин/верига , ама тях рундю няма пипне, щото са от нашето ДС-КГБ
Коментиран от #42
15:34 20.05.2026
20 Ще ти отговоря
До коментар #7 от "Български":Убиват го търтеите - измислени "бизнесмени" прекупвачи, които купуват продукцията на смешни цени от производителя и после правят каквото си искат, защото в кенефа е така.
Коментиран от #36
15:44 20.05.2026
22 Да изхвърлят, щом са алчни
До коментар #3 от "запознат":Никога няма да си купя домати даже и за 2 евро килограма. Миналата година бяха по 2 лева.
15:51 20.05.2026
25 При бай ти Тошо
До коментар #8 от "Бай Тошо":имаше софийско жителство и селинджъpите си копахте доматиту само по родните села.
Коментиран от #34
15:55 20.05.2026
29 Смърфиета
До коментар #26 от "така е":И аспержата със със сос оландез е луксозна храна.
Аз мога и двете, но дори и последният чфутски пицар в бранша няма мющерии.
16:02 20.05.2026
31 Мирча Кришна
До коментар #28 от "Факт":Краставицата съдържа 98% вода, другото са фосфати, трифосфати, и нитрати. Сейте зърнари, зърно, и платнари – платно!
16:04 20.05.2026
32 Българанга
До коментар #24 от "123":Същото да стане и с населението
16:05 20.05.2026
33 колю
До коментар #30 от "колю":Заповядвам на прегрешилият да ми яде патката за вечни времена!
16:05 20.05.2026
34 Смърфиета
До коментар #25 от "При бай ти Тошо":Ти, при Тошо, облиза ли някога два домата и една краставица?
Само питам. Тиквичката родилата те си я е мерила на полувите органи докато бащата се е задъхвал от тютютев дим.
Коментиран от #37
16:10 20.05.2026
36 Може
До коментар #20 от "Ще ти отговоря":би е така, но да си призная може и да не. Подобен феномен има и в Германия. Има призиви да се купува местното / регионалното, ама цените им са х2 на вносните. Как така, в Холандия успяват да произвдат салата, която е 2х по евтина от тази в фермата на 5км от нас? В съседна Франция примерно не съм го заплеязал, но там е пълно с местни продукти.
16:16 20.05.2026
38 Има банани
До коментар #3 от "запознат":по 1€ на промоция иначе вървят 1,50-2€. Обелваш го, нарязваш го в чинията - прекрасно мезе за ракия и мастика. Може да добавиш и портокали на същата цена.
16:34 20.05.2026
40 Проблемът не е само в копането
До коментар #11 от "Ами че то у Софето сте":Имах познат на село който гледаше домати. Беше се обадил на един прекупвач който дошъл, огледал необраната стока и се уговорили за 2лв/кг. "Набери домата в щайги и ги сложи до пътя, идвам след 2 дни". След 2 дни наистина идват с един камион и 3 леки коли с 12 яки момчета. Какви са тия момчета - пита моя приятел. Хамали, смее се прекупвача. "Вземам ги за 1лв/кг" Ама чакай, нали се уговорихме, на пазара вървят по 3лв/кг! "Тогава давам назад с камиона през доматите и си ги продавай за 3лв/кг". Дал му ги за 1лв и заряза земеделието.
Коментиран от #43, #44
16:41 20.05.2026
41 Смърфиета
До коментар #15 от "Kaлпазанин":И Камел Милде.
16:52 20.05.2026
42 Смърфиета
До коментар #18 от "Съветски милиционери и ДанС":Ωти тω асфалтω.
16:54 20.05.2026
44 Смърфиета
До коментар #40 от "Проблемът не е само в копането":Чичо ми така ги мачкаше, ама беше минал щколата на пандизо и милиционерско училище Пз.
17:00 20.05.2026