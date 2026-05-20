БКПЗ: Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в тази среда

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ подкрепи заявената от министър-председателя Румен Радев позиция, че България трябва да въведе модел на прозрачност и справедливост по агрохранителната верига, подобен на този в Германия – с ясно проследяване на ценообразуването, ограничаване на прекомерните надценки и противодействие на нелоялните търговски практики.

Секторът „Плодове и зеленчуци“ от години настоява именно за това – за правила, прозрачност и реална защита както на българските потребители, така и на българските производители, уточниха от камарата и допълват:

Ако България иска да прилага германския модел, то той следва да бъде разглеждан в неговата цялост. В Германия храните се облагат с намалена ставка на ДДС от 7%, докато в България храните продължават да се облагат с 20% ДДС – една от най-високите ставки в Европейския съюз. Не може да се иска конкурентоспособност и по-ниски цени за потребителите, без да бъдат отчетени данъчните и икономическите условия, при които функционира секторът.

БКПЗ счита, че е необходима пълна прозрачност по веригата „производител – търговец – краен потребител“, включително яснота относно реалните доставни цени, транспортните разходи, надценките и механизмите на формиране на крайната цена.

Особено тревожни са публично направените признания в ефира на NOVA от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов, че в определени случаи търговските вериги продават продукти на цени с минус 5% под доставната стойност. Това поражда изключително сериозни въпроси.

Продажбата под доставна цена представлява форма на дъмпинг и е класически пример за нелоялна търговска практика, която унищожава конкуренцията, деформира пазара и поставя производителите в зависимост. Подобни практики може временно да изглеждат в полза на потребителя, но в дългосрочен план водят до фалити на местни производители, концентрация на пазара и още по-голяма зависимост от внос.

В същото телевизионно участие беше коментиран и пример, даден от главния секретар на БКПЗ Марк Цеков, за домати, които влизат в страната на цена около 0.95 евро за килограм, а достигат до крайния потребител на цени от 4 – 4.5 евро за килограм. В отговор беше посочено, че при част от вноса съществуват практики със занижени фактурни стойности. Ако подобни твърдения са верни, това означава, че държавата трябва незабавно да засили контрола върху вноса, митническите оценки и реалната стойност на декларираните стоки. БКПЗ вярва в професионализма на държавните органи, но думите на изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия хвърлят голяма сянка върху контрола на границата на България и ЕС. Като производители, които ежедневно показваме нашата продукция и цената, на която я продаваме, приканваме и търговските вериги да информират своите клиенти откъде купуват стоката, която предлагат за своите клиенти.

БКПЗ настоява за:

• пълна прозрачност по агрохранителната верига;

• ефективен контрол върху нелоялните търговски практики и дъмпинга;

• засилен контрол върху вноса и съмненията за занижени фактурни стойности;

• защита на българските производители от ценови натиск и пазарни изкривявания;

• политики, които да гарантират реална конкурентоспособност на българското производство.

Българските плодове и зеленчуци не могат да оцелеят в среда на непрозрачност, двойни стандарти и нелоялна конкуренция. Държавата има задължението да гарантира честни правила за всички участници по веригата – от производителя до крайния потребител.