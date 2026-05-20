Интер се прицелва в брат на звезда на ЦСКА: Киву иска три нови попълнения

Ръководството на Интер е дало зелена светлина на старши треньора Кристиан Киву да започне преговори за привличането на трима ключови футболисти. Амбициите на "нерадзурите" са насочени към изграждането на боеспособен състав, способен да се противопостави на най-добрите в Шампионската лига.

В центъра на вниманието попада 26-годишният бранител на Удинезе – Умар Соле, който е по-големият брат на халфа на ЦСКА София, Исак Соле. Киву е категоричен, че именно Соле е идеалният избор за подсилване на защитната линия, като според специалистите той превъзхожда конкурента си Тарик Мухаремович от Сасуоло по опит и стабилност. Ако сделката се осъществи, това ще бъде истински трансферен удар за миланския клуб.

В полузащитата Киву е насочил поглед към френския талант Ману Коне, който в момента носи екипа на Рома. Въпреки че интересът към Коне е огромен и от страна на няколко английски клуба, Интер не възнамерява да се отказва лесно. Привличането на такъв класен полузащитник би дало нов облик на играта в центъра на терена.

В предни позиции Киву настоява за подписа на сенегалския нападател Асан Диао, който макар и само на 20 години, вече е впечатлил с бързината и универсалността си. Въпреки че изминалият сезон за него бе белязан от контузии, профилът му на динамичен и креативен флангови футболист го прави изключително атрактивен за "нерадзурите".