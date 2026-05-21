Христо Стоичков: Армейският дух никога не умира!

ЦСКА грабна Купата на България след истински трилър срещу Локомотив Пловдив.

Сред първите, които изразиха възторга си от успеха на столичния гранд, бе не кой да е, а самият Христо Стоичков – икона на българския футбол и носител на "Златната топка" от 1994 година. Легендарният номер 8 не скри радостта си и използва социалните мрежи, за да поздрави любимия си клуб. С кратко, но силно послание, Камата написа:

"Браво, ЦСКА! Армейският дух никога не умира! Честито!"

Постът на Стоичков мигновено предизвика буря от положителни реакции сред верните привърженици на ЦСКА. Вълната от поздравления и радостни коментари заля интернет пространството, докато червените фенове празнуваха поредния златен миг в историята на клуба.