Христо Стоичков: Армейският дух никога не умира!

ЦСКА грабна Купата на България след истински трилър срещу Локомотив Пловдив.
Сред първите, които изразиха възторга си от успеха на столичния гранд, бе не кой да е, а самият Христо Стоичков – икона на българския футбол и носител на "Златната топка" от 1994 година. Легендарният номер 8 не скри радостта си и използва социалните мрежи, за да поздрави любимия си клуб. С кратко, но силно послание, Камата написа:
"Браво, ЦСКА! Армейският дух никога не умира! Честито!"
Постът на Стоичков мигновено предизвика буря от положителни реакции сред верните привърженици на ЦСКА. Вълната от поздравления и радостни коментари заля интернет пространството, докато червените фенове празнуваха поредния златен миг в историята на клуба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 има от твоя суджук
07:28 21.05.2026
2 От факултето
07:33 21.05.2026
3 МВР служител
07:36 21.05.2026
4 Трайчо
07:54 21.05.2026
5 Сзо
07:59 21.05.2026
6 БангамангаBet
08:06 21.05.2026
7 Левски 1914
08:08 21.05.2026
8 КОГА РОГАТО ЩИ ИГРАЕ В БАРСА,МАН.ЮН
08:13 21.05.2026
9 Хасковски каунь
Абе бангарабангара.Думба лумба
08:13 21.05.2026
10 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
08:13 21.05.2026
11 ГОНЗО ИМА 0 ГОЛА ЗА РЕН
Коментиран от #15
08:14 21.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хихи
Само така може да бъде победен кандидета на десните Емили Тротинетката
Коментиран от #19
08:20 21.05.2026
14 Пляскащата с сици
То бяха сополи
То беше нещо страшно
Цвърчаха подскачаха
И къде видяхте армейски дух у тези 10 малки негърчета
Коментиран от #16
08:21 21.05.2026
15 има един
До коментар #11 от "ГОНЗО ИМА 0 ГОЛА ЗА РЕН":от тренировка , дузпа и без вратар ахаха
08:22 21.05.2026
16 Сус бе
До коментар #14 от "Пляскащата с сици":Неграмотник! Сисите ти явно те пляскат по коленете!
08:28 21.05.2026
17 Шизофен 1914
Натрупах много страх с годините от ЦСКА.
Събуждам се нощем и гледам , дали не е излязла някоя статия за ЦСКА и много страдам ако пише нещо положително , затова бързам да напиша моето стихотворение.
08:29 21.05.2026
18 Чужбина
БЕРБАТОВ ЗА ПИРИН!
АЙ СИКТЪР..
08:32 21.05.2026
19 хихи
До коментар #13 от "хихи":цъкналите минуси против Христо и Дара ли са или са за Емили?
хи хи
08:38 21.05.2026