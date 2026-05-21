Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран анализира новите сигнали от САЩ за прекратяване на конфликта

Иран анализира новите сигнали от САЩ за прекратяване на конфликта

21 Май, 2026 07:58 719 8

  • иран-
  • сащ-
  • прекратяване-
  • конфликт

Техеран разглежда позицията на Вашингтон, докато Доналд Тръмп предупреждава за възможно подновяване на ударите при липса на споразумение

Иран анализира новите сигнали от САЩ за прекратяване на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран преценява последните сигнали от Вашингтон относно възможността за прекратяване на войната, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изчака още няколко дни за отговор от Техеран, но предупреди, че при липса на сделка може да последват нови военни действия, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран е получил американската позиция и в момента я анализира.

По думите му Пакистан продължава да изпълнява ролята на посредник между Иран и САЩ, като между двете страни вече са проведени няколко кръга от комуникация. На 20 май вътрешният министър на Пакистан е посетил Техеран като част от дипломатическите усилия.

Въпреки действащото прекратяване на огъня, което е в сила от шест седмици, преговорите за трайно уреждане на конфликта засега отбелязват ограничен напредък.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде перси унищожете израел

    1 0 Отговор
    какво ти прекратяване рижавия психопат постоянно заплашва с нови удари и все ги отлага … чудя се кого заплашва иран или военните на сащ?

    08:01 21.05.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Тръмп:
    - Абе аз само да си намериИм гедорето да сглобя самолетоносача, и ще видят тези...

    08:02 21.05.2026

  • 3 Молим да ни обясните

    1 0 Отговор
    за какъв "ограничен напредък" става дума?

    " преговорите за трайно уреждане на конфликта засега отбелязват ограничен напредък."

    08:06 21.05.2026

  • 4 авантгард

    2 0 Отговор
    И колко репарации ще плати агресора за разрушенията и убийствата, които причини?
    Как беше, иминент трет, а?
    Ама така е, като хамериканските военни се командорят от пълна откачалка

    08:08 21.05.2026

  • 5 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Путин - най-големия гл пак на планетата. А купейките - мамуни.

    Коментиран от #6

    08:13 21.05.2026

  • 6 Паветник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Само ние геювити не сме мамуни, защото мамуни рендерасти няма! Казах ли ви го...

    Коментиран от #7

    08:15 21.05.2026

  • 7 Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Паветник":

    Гев май те е вал

    08:33 21.05.2026

  • 8 Факти

    1 0 Отговор
    Персите клекнаха на арабите, които ги превзеха и насила ги ислямизираха. Смениха им азбуката, че дори и езикът им от парси стана фарси, защото арабите не могат да казват "п". Персите са много жалък народ и са клякали на гърците, арабите, монголите, турците и руснаците. Ще клекнат и на американците.

    08:46 21.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания