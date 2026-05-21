Иран анализира новите сигнали от САЩ за прекратяване на конфликта

Иран преценява последните сигнали от Вашингтон относно възможността за прекратяване на войната, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изчака още няколко дни за отговор от Техеран, но предупреди, че при липса на сделка може да последват нови военни действия, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран е получил американската позиция и в момента я анализира.

По думите му Пакистан продължава да изпълнява ролята на посредник между Иран и САЩ, като между двете страни вече са проведени няколко кръга от комуникация. На 20 май вътрешният министър на Пакистан е посетил Техеран като част от дипломатическите усилия.

Въпреки действащото прекратяване на огъня, което е в сила от шест седмици, преговорите за трайно уреждане на конфликта засега отбелязват ограничен напредък.