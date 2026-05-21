Звездите в тениса готвят протест срещу Шлемовете: искат повече пари

Напрежението между най-добрите тенисисти в света и организаторите на турнирите от Големия шлем продължава да расте, а протестите на играчите вече навлизат в нов етап.

След месеци на недоволство и официални писма до ръководствата на Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open, топ състезателите от ATP и WTA подготвят първи координирани действия още по време на „Ролан Гарос“.

Основният проблем остава разпределението на приходите. Играчите смятат, че получават твърде малък процент от огромните печалби на турнирите. В момента тенисистите взимат около 15% от приходите на Шлемовете, докато искането им е тази сума да нарасне до 22% - ниво, сходно с това при комбинираните турнири на ATP и WTA.

Недоволството не е само финансово. Тенисистите настояват и за по-сериозни социални гаранции, включително пенсионна защита и по-добри условия за играчите извън елита.

Според „The Guardian“ първата символична акция ще започне още по време на медийните дни преди старта на „Ролан Гарос“. Играчите няма да бойкотират пресконференциите напълно, но ще ограничават изказванията си до 15 минути, което ще бъде директен символичен отговор на сегашните 15% от приходите, които получават.

Освен това много тенисисти възнамеряват да сведат до минимум участията си в допълнителни медийни активности с телевизионните партньори на турнира, сред които “Eurosport” и “TNT”.

Според правилата те не могат да бъдат глобени за подобни действия, тъй като договорните им задължения се ограничават само до кратки интервюта непосредствено след мачовете.

Темата вече се обсъжда на най-високо ниво. Бившият изпълнителен директор на WTA Лари Скот трябва да проведе срещи с президента на Френската федерация по тенис Жил Моретон и директора на „Ролан Гарос“ Амели Моресмо. Очакват се разговори и с ръководствата на Wimbledon и US Open.

Спортистите са особено раздразнени от факта, че наградният фонд на „Ролан Гарос“ за 2026 година е увеличен с около 9,4%, докато приходите на турнира се очаква да нараснат с близо 14%.

Победителите при мъжете и жените в Париж ще спечелят по 2,8 милиона евро, но според тенисистите ръстът не отразява реалните финансови успехи на турнирите.