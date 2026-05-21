Очаква се да бъде обявено новото ръководство на Агенцията по вписванията

След като директорът на Агенцията по вписванията беше освободен от поста си - днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата.

Вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от „Инспектората“ на правосъдното ведомство са установени „фрапиращи и недопустими практики“ в агенцията. По думите му финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществени поръчки.



В позиция до медиите освободената от длъжност Даниела Митева заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването ѝ в длъжност срещу нея са започнали медийни атаки, които се активизирали при всяка смяна на правителство.