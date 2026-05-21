Барселона готви офанзива за футболист на Ювентус

Барселона подготвя офанзива за защитника на Ювентус Андреа Камбиазо, а този път в Торино изглеждат много по-склонни да изслушат оферти, пише “Sport Mediaset”.

Според информациите в Италия и Испания интересът на каталунците към италианския национал вече преминава от обикновено наблюдение към реални разговори. Треньорът на Барса Ханзи Флик вижда в Камбиазо идеален профил за своята система заради универсалността, интелигентността и способността му да играе на няколко позиции.

Германският специалист, който наскоро поднови договора си до 2028 година, лично настоява клубът да опита да привлече футболиста още през това лято.

Първоначален контакт с агентите на играча вече е осъществен, а официалната оферта от страна на Барселона се очаква в следващите седмици.

Ювентус също е променил позицията си. Докато преди година и половина клубът отказваше категорично да продава Камбиазо на Манчестър Сити срещу суми около 70 милиона евро, сега „бианконерите“ са готови да преговарят, особено ако пропуснат участие в Шампионската лига.

Настоящата оценка на защитника е около 50 милиона евро.

Камбиазо има договор с Юве до 2029 година и получава около 2,5 милиона евро на сезон. Макар да записа 3 гола и 5 асистенции през кампанията, представянето му често беше колебливо, което допълнително кара ръководството да обмисля евентуална продажба.