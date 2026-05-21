Христо Янев: Такива финали не се играят, печелят се

След финала за Купата на България, в който ЦСКА надделя над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи, старши треньорът Христо Янев не скри емоциите си.
„За мен тези четири букви означават всичко. Доказвам го всеки ден със своята работата. За тези хора също, затова правя всичко възможно, за да се зарадват. Както и през по-голямата част от сезона, спечелихме с воля, характер - неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадохме пред трудните и тежките моменти.
Такива финали не се играят - печелят се. Радвам се, че го направихме за всички тези фенове и нашия собственик, който дава всичко за клуба. Нека сме трезви, когато взимаме решения. Сега да отпразнуваме. Всеки трофей, който съм печелил като играч, треньор или съм гледал по телевизията, е важен за мен“, заяви Янев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво ЦСКА
Коментиран от #3
07:40 21.05.2026
2 Някой
И не знам какво гледаха толкова на ВАР ситуацията където онзи игра като волейболист на забивка с 2 ръце напред към топката. Главният съдия го погледна на играна и веднага се махна - то няма какво да му се мисли.
07:47 21.05.2026
3 1312
До коментар #1 от "Браво ЦСКА":И за кое браво на Янев бе? Реве като дете на тъча. Отбор с 10 пъти по-голям бюджет от противника и седи като лигльо, гледа тъпо, не прави смени със свежи хора, при грохнал от контузии съперник. На кое казвате браво? В продълженията щеше да загуби мача... Добре че бяха несериозни 1-ва и последна дузпи от противника иначе щеше да загуби спечелен мач тоя некадърник...
08:25 21.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.