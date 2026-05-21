Христо Янев: Такива финали не се играят, печелят се

След финала за Купата на България, в който ЦСКА надделя над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи, старши треньорът Христо Янев не скри емоциите си.

„За мен тези четири букви означават всичко. Доказвам го всеки ден със своята работата. За тези хора също, затова правя всичко възможно, за да се зарадват. Както и през по-голямата част от сезона, спечелихме с воля, характер - неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадохме пред трудните и тежките моменти.

Такива финали не се играят - печелят се. Радвам се, че го направихме за всички тези фенове и нашия собственик, който дава всичко за клуба. Нека сме трезви, когато взимаме решения. Сега да отпразнуваме. Всеки трофей, който съм печелил като играч, треньор или съм гледал по телевизията, е важен за мен“, заяви Янев.