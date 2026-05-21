Новини
България »
Пчелари алармират за фалшив мед

Пчелари алармират за фалшив мед

21 Май, 2026 08:20 531 14

  • пчелари-
  • мед-
  • кошери

Моята основна мисия е да се чувстват пчелите добре, каза Георги Куртев

Пчелари алармират за фалшив мед - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фалшивият мед, нелоялният внос и недостатъчната подкрепа за сектора са основните проблеми, които стоят пред пчеларството в България. Затова производителите призовават за по-строг контрол на качеството и произхода на меда.

Георги Куртев от години отглежда пчели. Определя себе си като спасител, защото има мисия – да пази пчелите и така да се поддържа екологичният баланс.

Георги Куртев – пчелар: "Моята основна мисия е да се чувстват пчелите добре. Голям проблем е изчезването на пчелите – това се появява все повече и повече в България. Целта ми е да спася рояците, да ги прибирам и да им давам нов дом. Кошерът е като нашето тяло – едно същество, а тези пчелички са като нашите клетки и трябва да се грижим за тях."

Според Георги заплаха за съществуването на пчелите е агресивното земеделие.

Георги Куртев – пчелар: "Употребата на пестициди и замърсяването на околната среда влияят върху пчелите. Пчелите са много важни – много от културите ще изчезнат, ако няма пчели."

За пчеларите у нас един от основните проблеми е навлизането на имитации на пазара. Затова те призовават за повече контрол на качеството и произхода.

Сребрин Илиев – председател на Националния браншови пчеларски съюз: "Приоритет е борбата срещу фалшивия мед. Това е проблем, който ни убива бавно. Не е само за България. Трудно може да се каже колко фалшив мед има, защото нямаме методи да го хванем. Трябва стратегия. От години искаме да се разработи такава стратегия от Министерството на земеделието, но досега не срещаме подкрепа."

Иван Кънев – председател на сдружение „Пчелари“ – Русе: "Ако не сме ние пчеларите, пчели няма да има в природата, поне в нашия регион, защото химията в земеделието е много."

Стоян Иванов е трето поколение пчелар. Сам се грижи за 220 пчелни семейства в Русенско. Казва, че вносът на мед подбива цените на родното производство.

Стоян Иванов – пчелар: "Трудно може да се издържа човек с пчеларство при тези цени, при тези осигуровки, ниски добиви. При тези условия тенденцията е надолу. Няма пари за развитие."

Иван Кънев: "Вносът на евтините храни от Латинска Америка ще се опита да подбие цените."

Георги Куртев: "Имаме внос на мед от държави, където не се контролира качеството – дали има химически пестициди. Много често медът се разрежда с глюкозен сироп."

Сребрин Илиев: "Няма как да не се изкупува на ниска цена, тъй като основният показател за цената е цената на фалшивия мед. Когато той е нисък, натиска и цената на истинския мед."

Георги Куртев: "Хората влизат в магазина и си казват: защо твоят мед като пчелар струва 9 евро, а в магазина го има за 4? Ами защото едното е истинско."

И пчеларите призовават за обединение в сектора с цел защита на родното производство.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пчеличката мая

    0 1 Отговор
    Инцидентът с мечката на Витоша, също е възникнал след спор за качеството на меда , който заблудения турист се е опитал да пробута на завишена цена.

    08:24 21.05.2026

  • 2 империалист

    0 0 Отговор
    Мене ме е страх от пчели! Като бях дете, много ме жилеха пчелите,като по дърветата бърках в дупки,където виждах да влизат рояците им.Ядяхме ягоди и див мед,къпехме се в реките.Кеф отвсякъде!

    Коментиран от #9

    08:26 21.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    е нал вчера писахте че бехме лидери в ес по кошери
    ама за качеството никъв коментар

    08:26 21.05.2026

  • 4 1488

    3 1 Отговор
    у руско-турската к0чина сичко е менте
    от меда, до хората, та чак до дьржавата

    08:27 21.05.2026

  • 5 Васил

    0 0 Отговор
    След фалшивото мляко сирене кашкавал и месо идва и фалшивият мед каквато държавата такава и продукцията.

    08:31 21.05.2026

  • 6 всичко тук

    0 0 Отговор
    е заместител на ментето

    08:33 21.05.2026

  • 7 Половината неща

    0 0 Отговор
    които казва са неистини или поне така е предадено в статията !
    Невярно е, че няма как да се хване неистинския мед ! Наличието на ензими показва, че е истински. Виж дали пчелите са хранени със захарен сироп е трудно доказуемо
    Има методи но на практика у нас не се извършват ! Ако престои повечко такъв мед става още по трудно !
    Невярно е и за агресивното земеделие ! На практика забраниха един куп препарати които се ползваха с години и доказали своята ефективност ! Сега разрешените нямат ефективност и вредителите щъкат като луди. И тогава въпроса е - защо преди имаше повече пчели и мряха по малко ?
    Има и още, ама .......... хайде !

    08:33 21.05.2026

  • 8 Величко

    2 0 Отговор
    Хванах 5 роя с турска примамка от началото на месеца

    Коментиран от #13

    08:36 21.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "империалист":

    ЩОМ СИ ОЖИВЯЛ ОТ УХАПВАНИЯТА НА ПЧЕЛИТЕ .... ЗНАЧИ СИ МИНАЛ ОСНОВНИЯ ТЕСТ ЗА ПЧЕЛАР:)
    .... ДЯДО МИ ГЕОРГИ ТАКА МЕ ПРОБВА НА 10 ГОДИНИ - НЯМА АЛЕРГИЯ:)

    08:37 21.05.2026

  • 10 бобошен

    0 0 Отговор
    Боди,фейс и хеър.За меда.

    08:37 21.05.2026

  • 11 Данчо

    1 0 Отговор
    Докато пчеларите не се обединят и кооперират по западен модел, не виждам как ще се оправят!!

    08:37 21.05.2026

  • 12 лоза

    0 0 Отговор
    Фалшиви истории има в Парлиамента.

    08:40 21.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Величко":

    НАШИТЕ ПЧЕЛИ ПЪК САМИ СЕ ХВАНАХА - В КОШЕРИТЕ НА ПОКОЙНИЯ МИ БАЩА- ДОЙДОХА 2 ВИДА - ЕДНИ ЕДРИ И ЕДНИ ДРЕБНИ
    .... И ПРЕДИ 20 ДНИ ПРЕМЕСТИХ МАЙЧИЛА В ПРАЗНИ КОШЕРИ - ЗА ДА НЕ СЕ РОЯТ - БЯХА ПОЛУДЯЛИ :)

    08:41 21.05.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НАЙ ВАЖНО Е ПЛАНИРАНЕТО
    .....
    НА 1 ОВЦА И НА 1 КОШЕР ТРЯБВА ДА ИМАШ
    1 ДЕКАР ПАША ...
    .... И АКО СА ДИВИ ЛИВАДИ ДА ГИ КУЛТИВИРАШ
    .. ДА ХВЪРЛЯШ СЕМЕНА ОТ МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЯ .. БЯЛАТА АКАЦИЯ И ЛИПАТА СА СУПЕР НО СА САМО 15 ДНИ ... И СЛЕД ТОВА ПОЧВАТ ДА ГЛАДУВАТ
    .... СЪЩО НЕ ТРЯБВА ДА Е ВИСОКО - КАТО ПАДНЕ НА РОЖЕН СНЯГ АПРИЛ МЕСЕЦ И ВСИЧКО ЩЕ ИЗМРЕ

    08:46 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове