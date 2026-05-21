Пчелари алармират за фалшив мед

Фалшивият мед, нелоялният внос и недостатъчната подкрепа за сектора са основните проблеми, които стоят пред пчеларството в България. Затова производителите призовават за по-строг контрол на качеството и произхода на меда.

Георги Куртев от години отглежда пчели. Определя себе си като спасител, защото има мисия – да пази пчелите и така да се поддържа екологичният баланс.

Георги Куртев – пчелар: "Моята основна мисия е да се чувстват пчелите добре. Голям проблем е изчезването на пчелите – това се появява все повече и повече в България. Целта ми е да спася рояците, да ги прибирам и да им давам нов дом. Кошерът е като нашето тяло – едно същество, а тези пчелички са като нашите клетки и трябва да се грижим за тях."

Според Георги заплаха за съществуването на пчелите е агресивното земеделие.

Георги Куртев – пчелар: "Употребата на пестициди и замърсяването на околната среда влияят върху пчелите. Пчелите са много важни – много от културите ще изчезнат, ако няма пчели."

За пчеларите у нас един от основните проблеми е навлизането на имитации на пазара. Затова те призовават за повече контрол на качеството и произхода.

Сребрин Илиев – председател на Националния браншови пчеларски съюз: "Приоритет е борбата срещу фалшивия мед. Това е проблем, който ни убива бавно. Не е само за България. Трудно може да се каже колко фалшив мед има, защото нямаме методи да го хванем. Трябва стратегия. От години искаме да се разработи такава стратегия от Министерството на земеделието, но досега не срещаме подкрепа."

Иван Кънев – председател на сдружение „Пчелари“ – Русе: "Ако не сме ние пчеларите, пчели няма да има в природата, поне в нашия регион, защото химията в земеделието е много."

Стоян Иванов е трето поколение пчелар. Сам се грижи за 220 пчелни семейства в Русенско. Казва, че вносът на мед подбива цените на родното производство.

Стоян Иванов – пчелар: "Трудно може да се издържа човек с пчеларство при тези цени, при тези осигуровки, ниски добиви. При тези условия тенденцията е надолу. Няма пари за развитие."

Иван Кънев: "Вносът на евтините храни от Латинска Америка ще се опита да подбие цените."

Георги Куртев: "Имаме внос на мед от държави, където не се контролира качеството – дали има химически пестициди. Много често медът се разрежда с глюкозен сироп."

Сребрин Илиев: "Няма как да не се изкупува на ниска цена, тъй като основният показател за цената е цената на фалшивия мед. Когато той е нисък, натиска и цената на истинския мед."

Георги Куртев: "Хората влизат в магазина и си казват: защо твоят мед като пчелар струва 9 евро, а в магазина го има за 4? Ами защото едното е истинско."

И пчеларите призовават за обединение в сектора с цел защита на родното производство.