Ново напрежение между САЩ и Куба след обвинения срещу Раул Кастро

21 Май, 2026 08:37 1 069 27

Вашингтон повдигна обвинения срещу бившия кубински лидер за заговор за убийство на американски граждани, а Хавана определи случая като политическа атака

Ново напрежение между САЩ и Куба след обвинения срещу Раул Кастро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати повдигнаха обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за предполагаемо участие в свалянето на два самолета край Куба през 1996 г., при което загинаха четирима души, включително трима американски граждани, съобщи БиБиСи, предава News.bg.

Според американските власти Кастро и още петима души са обвинени в заговор за убийство и други престъпления, свързани с атаката срещу самолетите на кубинско-американската организация „Братя на спасението“. По това време 94-годишният днес Кастро е ръководил въоръжените сили на Куба.

Информацията за обвиненията беше оповестена от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел реагира остро, като определи обвинителния акт като „политическа маневра без правна основа“. По думите му Вашингтон използва случая, за да оправдае враждебната си политика спрямо Куба и изопачава фактите около инцидента от 1996 г.

Обвиненията предстои да бъдат разгледани от американски съд, като част от тях предвиждат възможност за доживотен затвор. Обвиненията за убийство могат да доведат и до смъртна присъда.

Новият ход на американското министерство на правосъдието идва в момент, когато Куба е под засилен натиск от страна на САЩ за политически и икономически промени. Вашингтон продължава санкциите срещу островната държава, включително ограничения върху петролните доставки, което допринася за тежка икономическа ситуация, прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храни.

На въпрос дали САЩ ще предприемат действия за задържането на Раул Кастро, Тод Бланш потвърди, че има издадена заповед за арест. Той не уточни дали ще бъде направен опит за екстрадиция, но заяви, че очаква Кастро „да се появи в САЩ, доброволно или по друг начин“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 16 Отговор
    Западът видя че Путин е най-големият гл пак и стра ливец ан планетата и започна да му звъни и да му нарежда как да провежда сво в Украйна и как не. Хипер бавн 0 ра3 вивщаите кочейки затова му пляскат.

    08:39 21.05.2026

  • 2 Чалгари и бетонджии и бакшиши

    5 16 Отговор
    Няма нито една копейка с образование над 8ми клас.

    Коментиран от #6

    08:40 21.05.2026

  • 3 666

    4 15 Отговор
    136 държави издирват неописуемо пр стия и стра хлив руски лидер, за да го пратят зад решетките. А он се свива в бункерчето

    08:42 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ванки хаванки

    3 8 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:46 21.05.2026

  • 6 НаРъБа

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Чалгари и бетонджии и бакшиши":

    Некадърни коми НЕМОЖАЧИ ми скапаха Българията и сега им сърбаме блудкавата соц. остатъчна тиня

    08:48 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сесесере2🤢🤮

    3 6 Отговор
    Блатните друграри няма ли да пратят от солидарност по един кораб бензин и шпек салам

    08:49 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа

    14 2 Отговор
    Тръмп лицемерно пое по път, който преди това сам критикуваше и осъждаше.

    Доналд Тръмп през 2016 г.:
    „Войната в Ирак беше голяма и груба грешка. Не трябваше да ходим в Ирак. Дестабилизирахме Близкия изток... Политиците лъжеха. Твърдяха, че в Ирак има оръжия за масово унищожение. Нямаше оръжия и те самите го знаеха.“

    Мдаа....евреите и евангелистите ционисти са най-голямото зло на планетата!!!

    Коментиран от #12, #19

    08:52 21.05.2026

  • 11 Факти

    4 9 Отговор
    Дружбата с Русия винаги стига до режим на тока и купони за хляб.

    Коментиран от #23

    08:55 21.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кастро

    2 4 Отговор
    Viva la revolucion!

    Островът на свободата очаква американските империалисти!

    Коментиран от #17

    09:05 21.05.2026

  • 14 Фашистки американски щати

    5 1 Отговор
    ФАЩ СЕ ЧУДИ КАКВА НОВА ВОЙНА ДА ЗАПОЧНЕ. ДА СЕ ГОТВЯТ КАНАДА, ГРЕНЛАНДИЯ, НИКАРАГУА, НИГЕР, ТУРЦИЯ!

    Коментиран от #18

    09:06 21.05.2026

  • 15 Побърканият миротворец

    7 1 Отговор
    Двамата с Натаняху са чумата в реално време.

    09:10 21.05.2026

  • 16 Аугусто Пиночет

    0 0 Отговор
    Патриа о муерте !

    09:16 21.05.2026

  • 17 кастратос

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кастро":

    зомбакис ?

    09:18 21.05.2026

  • 18 не забравяй

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фашистки американски щати":

    и иницата ти Гаza

    09:19 21.05.2026

  • 19 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Само дето в Иран изключваха камерите на МААЕ за жив контрол на ядрените съоръжения и като пратиха инспектори намериха частици уран обогатен на 84%. Че Иран прави ядрено оръжие е ясно като бял ден. Че режимът им е фанатичен и е способен на мъченическо самоубийство също е ясно. Това е доста опасна комбинация. Иран може да нанесе първи ядрен удар на Израел, а той естествено ще отговори със същото. Не мисля, че осъзнаваш какви ще са последствията за Близкия изток и света. Това ще е най-голямата енергийна криза в историята. Иран дори и да не използва ядрено оръжие той само като го обяви става недосегаем като Северна Корея. Така той ще може да затваря протока когато си иска и да диктува цената на петрола. Иран ще мачка яко Запада с цените. Днешната инфлация ще ти се струва като песен в сравнение с това, което ще ни стовари иранската атомна бомба. Тръмп е много противен тип, но тук е прав - Иран не трябва да има ядрено оръжие, а той абсолютно доказано прави такова. Надявам се скоро да се разберат и да отворят протока. Дано само Иран да не излъже и не направи бомбата, че тогава ще ядем голямото дърво. Тогава вече отиваме на 3 евро на колонката и минаваме на диета.

    Коментиран от #20, #21

    09:27 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 таап модерас

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    30-40 нюка ще им помогнат с обогатяването

    09:30 21.05.2026

  • 22 Баба Яга

    4 0 Отговор
    А кой ще обвини стотиците, или дори хиляди терористични атаки напоследък на американците срещу предполаагеми терористи и каналджии на дрога в Тихия и Атл. океан, срещу цели държави, като Венецуела и Иран напоследък, в Ирак, Либия, Сирия и т.н., за стотиците преврати през последните 80 години по света, дело на ЦРУ и т.н???! Най-големите терористи в света са във фашистгтон, Уолстрийт, Телафиф и Сити.

    09:56 21.05.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Всеки сам си избира приятелите!

    10:21 21.05.2026

  • 24 Въпрос

    1 0 Отговор
    А кога ще обвинят майката на Тръмп, че го е родила толкова алчен !?

    10:24 21.05.2026

  • 25 Сидзин PIN

    2 0 Отговор
    Русия да снабди Куба с ядрено оръжие в спешен порядък. На краварина като му покажеш ножа, и почва да вика "окей, окей, май френд" и почва да бега бате в срещуположна посока.

    10:26 21.05.2026

  • 26 Любо

    2 0 Отговор
    Заливът на прасетата - това е вашият залив!
    (Bahía de Cochinos) е залив в Южна Куба, станал известен с неуспешната инвазия на ЦРУ в Куба през 1961 г.
    Пленени са 1300 американски десантчици и още толкова са хвърлени за храна на прасетата.

    10:40 21.05.2026

  • 27 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Време е Куба също да повдигне обвинение срещу Тръмп и да издаде заповед за неговото задържане предвид засилване на незаконните санкции против кубинската държава и народ.

    10:47 21.05.2026