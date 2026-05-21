Ново напрежение между САЩ и Куба след обвинения срещу Раул Кастро

Съединените щати повдигнаха обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за предполагаемо участие в свалянето на два самолета край Куба през 1996 г., при което загинаха четирима души, включително трима американски граждани, съобщи БиБиСи, предава News.bg.

Според американските власти Кастро и още петима души са обвинени в заговор за убийство и други престъпления, свързани с атаката срещу самолетите на кубинско-американската организация „Братя на спасението“. По това време 94-годишният днес Кастро е ръководил въоръжените сили на Куба.

Информацията за обвиненията беше оповестена от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел реагира остро, като определи обвинителния акт като „политическа маневра без правна основа“. По думите му Вашингтон използва случая, за да оправдае враждебната си политика спрямо Куба и изопачава фактите около инцидента от 1996 г.

Обвиненията предстои да бъдат разгледани от американски съд, като част от тях предвиждат възможност за доживотен затвор. Обвиненията за убийство могат да доведат и до смъртна присъда.

Новият ход на американското министерство на правосъдието идва в момент, когато Куба е под засилен натиск от страна на САЩ за политически и икономически промени. Вашингтон продължава санкциите срещу островната държава, включително ограничения върху петролните доставки, което допринася за тежка икономическа ситуация, прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храни.

На въпрос дали САЩ ще предприемат действия за задържането на Раул Кастро, Тод Бланш потвърди, че има издадена заповед за арест. Той не уточни дали ще бъде направен опит за екстрадиция, но заяви, че очаква Кастро „да се появи в САЩ, доброволно или по друг начин“.