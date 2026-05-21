Ново напрежение между САЩ и Куба след обвинения срещу Раул Кастро

Съединените щати повдигнаха обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за предполагаемо участие в свалянето на два самолета край Куба през 1996 г., при което загинаха четирима души, включително трима американски граждани, съобщи БиБиСи, предава News.bg.
Според американските власти Кастро и още петима души са обвинени в заговор за убийство и други престъпления, свързани с атаката срещу самолетите на кубинско-американската организация „Братя на спасението“. По това време 94-годишният днес Кастро е ръководил въоръжените сили на Куба.
Информацията за обвиненията беше оповестена от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел реагира остро, като определи обвинителния акт като „политическа маневра без правна основа“. По думите му Вашингтон използва случая, за да оправдае враждебната си политика спрямо Куба и изопачава фактите около инцидента от 1996 г.
Обвиненията предстои да бъдат разгледани от американски съд, като част от тях предвиждат възможност за доживотен затвор. Обвиненията за убийство могат да доведат и до смъртна присъда.
Новият ход на американското министерство на правосъдието идва в момент, когато Куба е под засилен натиск от страна на САЩ за политически и икономически промени. Вашингтон продължава санкциите срещу островната държава, включително ограничения върху петролните доставки, което допринася за тежка икономическа ситуация, прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храни.
На въпрос дали САЩ ще предприемат действия за задържането на Раул Кастро, Тод Бланш потвърди, че има издадена заповед за арест. Той не уточни дали ще бъде направен опит за екстрадиция, но заяви, че очаква Кастро „да се появи в САЩ, доброволно или по друг начин“.
2 Чалгари и бетонджии и бакшиши
6 НаРъБа
До коментар #2 от "Чалгари и бетонджии и бакшиши":Некадърни коми НЕМОЖАЧИ ми скапаха Българията и сега им сърбаме блудкавата соц. остатъчна тиня
10 Мдаа
Доналд Тръмп през 2016 г.:
„Войната в Ирак беше голяма и груба грешка. Не трябваше да ходим в Ирак. Дестабилизирахме Близкия изток... Политиците лъжеха. Твърдяха, че в Ирак има оръжия за масово унищожение. Нямаше оръжия и те самите го знаеха.“
Мдаа....евреите и евангелистите ционисти са най-голямото зло на планетата!!!
13 Кастро
Островът на свободата очаква американските империалисти!
14 Фашистки американски щати
17 кастратос
До коментар #13 от "Кастро":зомбакис ?
18 не забравяй
До коментар #14 от "Фашистки американски щати":и иницата ти Гаza
19 Факти
До коментар #10 от "Мдаа":Само дето в Иран изключваха камерите на МААЕ за жив контрол на ядрените съоръжения и като пратиха инспектори намериха частици уран обогатен на 84%. Че Иран прави ядрено оръжие е ясно като бял ден. Че режимът им е фанатичен и е способен на мъченическо самоубийство също е ясно. Това е доста опасна комбинация. Иран може да нанесе първи ядрен удар на Израел, а той естествено ще отговори със същото. Не мисля, че осъзнаваш какви ще са последствията за Близкия изток и света. Това ще е най-голямата енергийна криза в историята. Иран дори и да не използва ядрено оръжие той само като го обяви става недосегаем като Северна Корея. Така той ще може да затваря протока когато си иска и да диктува цената на петрола. Иран ще мачка яко Запада с цените. Днешната инфлация ще ти се струва като песен в сравнение с това, което ще ни стовари иранската атомна бомба. Тръмп е много противен тип, но тук е прав - Иран не трябва да има ядрено оръжие, а той абсолютно доказано прави такова. Надявам се скоро да се разберат и да отворят протока. Дано само Иран да не излъже и не направи бомбата, че тогава ще ядем голямото дърво. Тогава вече отиваме на 3 евро на колонката и минаваме на диета.
21 таап модерас
До коментар #19 от "Факти":30-40 нюка ще им помогнат с обогатяването
23 Дзак
До коментар #11 от "Факти":Всеки сам си избира приятелите!
26 Любо
(Bahía de Cochinos) е залив в Южна Куба, станал известен с неуспешната инвазия на ЦРУ в Куба през 1961 г.
Пленени са 1300 американски десантчици и още толкова са хвърлени за храна на прасетата.
