Как един български египтолог превръща Древен Египет в приключение за деца

Древен Египет продължава да вълнува хората от всички възрасти – със своите богове, митове, символи и загадки. Но как тази древна цивилизация може да стане разбираема и интересна за децата днес?

Отговор на този въпрос търси д-р Весела Атанасова – египтолог и автор на детската поредица „Древни митове и легенди“, която запознава децата с древните цивилизации чрез storytelling, оригинални изображения и интерактивни игри.

Проектът започва преди повече от десет години като научна инициатива, посветена на връзките между Тракия и Древен Египет. След защитата на докторската си дисертация в Сорбоната, д-р Атанасова се връща в България и започва работа по проекта „Thrace and Egypt“, без дори да подозира колко мащабно ще се развие той във времето.

„Тогава все още не знаех докъде ще ме отведе този проект. Днес, десет години по-късно, виждам колко много нови хоризонти отваря той пред мен като учен“, разказва тя.

Идеята за детските книжки се ражда по напълно естествен начин – покрай собствените ѝ деца. Един ден голямата ѝ дъщеря задава въпрос за Окото на Ре – един от най-интересните символи в египетската митология. Докато търси подходящи книги и илюстрации, д-р Атанасова осъзнава, че повечето детски издания не представят автентичната древноегипетска иконография.

„За мен беше много важно децата да видят Египет такъв, какъвто е бил – с оригиналните изображения, цветове и символика.“

Така се ражда първата книга от поредицата – „Изида и Озирис“, създадена с помощта на дизайнера Галя Захариева. По-късно към проекта се присъединява и художникът Ирина Македонска, с която д-р Атанасова продължава работата по следващите заглавия.

Според египтоложката именно различността на Древен Египет е това, което толкова силно привлича децата.

„Цветовете, символите, необичайните изображения – всичко това грабва вниманието им веднага. Египет е различен свят и децата усещат това.“

Но според нея най-важното е историята да бъде разказвана честно и без излишно „опростяване“.

„Децата обичат истината. Те искат да знаят как древните хора наистина са мислели, как са виждали света и защо са се изобразявали по този начин.“

Затова и книгите не разчитат само на текст. В тях има игри, карти, стикери и интерактивни елементи, чрез които децата по-лесно запомнят историите и героите.

„Когато например обясня защо Озирис е зелен или защо Хапи е син, децата веднага започват да свързват цветовете с ролята на божествата. Те запомнят чрез образи и игра.“

Според д-р Атанасова именно играта е един от липсващите елементи в съвременното образование.

„Децата продължават да учат чрез игра много по-дълго, отколкото често си мислим.“

Днес проектът продължава да се развива с нови книги, дигитални игри и образователни ресурси. В бъдеще към него ще се включат и специалисти по други древни цивилизации – Древна Гърция, Месопотамия и Рим.

Амбицията на д-р Весела Атанасова е сайтът на проекта постепенно да се превърне в своеобразна „световна библиотека“ за древните култури, достъпна и интересна за деца.

„Много е важно децата да познават цивилизациите, които са поставили основите на света, в който живеем днес.“

На 23 май (събота) от 12:00 ч. в Образователния център към Археологическа експозиция „Антична Сердика“ в София ще се състои представяне на новата детска книжка „Окото на Ре“ от поредицата „Древни митове и легенди“ на българския египтолог д-р Весела Атанасова.

Събитието е част от Европейската нощ на учените и се организира съвместно с Музея за история на София. Входът е свободен.

„Окото на Ре“ отвежда децата в магичния свят на Древен Египет чрез историята на върховния бог Ре – бога на Слънцето, който управлява света от небесните си ладии. Книжката разказва за битката между светлината и хаоса, за богинята Тефнут – наречена Окото на Ре, и за мъдрия бог Тот, изпратен да върне светлината обратно в света.

Историята е поднесена по достъпен и увлекателен начин, съчетавайки митология, приключение и образователни елементи. В края на книгата децата могат да открият специален речник с обяснения на боговете, символите и местата от древноегипетската история.

Към книжката е създадена и интерактивна образователна игра със стикери, която превръща опознаването на египетските митове в забавление и активно преживяване за децата.

По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят и с първата книга от поредицата – „Изида и Озирис“.

Поредицата „Древни митове и легенди“ има за цел да направи древните цивилизации, митологията и историята по-близки и разбираеми за децата чрез красиви илюстрации, достъпни текстове и интерактивни елементи.

Детайли за събитието:

23 май 2026 г. (събота)

12:00 ч.

Образователен център към Археологическа експозиция „Антична Сердика“

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2А, София

(до входа на метростанция Сердика II, при Баня Баши джамия)

Вход свободен.