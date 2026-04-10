Трагедия: Смърт на известен треньор разтърси полския футбол

10 Април, 2026 18:30 776 0

Павел Ковачев

Полската футболна общност е в шок, след като помощник-треньорът на националния отбор Яцек Магиера почина на 49 години, след като колабирал по време на редовния си крос. Той бил транспортиран до Военната болница във Вроцлав, но лекарите не могли да го спасят.

Магиера е един от най-известните полски треньори в последните години - бил треньор на Заглембие, Легия Варшава и Шльонск Вроцлав, където под негово ръководство играха българите Алекс Петров, Симеон Петров и Силвестър Джаспър. Бил е наставник и на националните отбори на Полша до 19 и 20 години.

От юли 2025-а година Магиера е помощник-треньор в щаба на Ян Урбан в мъжкия национален отбор на Полша.


