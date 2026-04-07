Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фен почина по времe на мач

7 Април, 2026 13:30 1 007 2

  • арсенал-
  • факел воронеж-
  • фен-
  • починал-
  • футбол

Дежурният екип на срещата веднага се притекъл на помощ, а 10 минути по-късно на мястото пристигнал и реанимационен екип

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

66-годишен фен на руския Арсенал почина по време на домакинския мач срещу лидера Факел Воронеж (1:2) от второто ниво на руския футбол. Според „Московски Комсомолец“ на мъжа внезапно му е прилошало и той припаднал. Дежурният екип на срещата веднага се притекъл на помощ, а 10 минути по-късно на мястото пристигнал и реанимационен екип. Въпреки усилията на лекарите, привърженикът на Арсенал починал.

Ето какво написа официалният сайт на клуба:

„На 5 април, по време на мача на Арсенал срещу Факел от Воронеж, 66-годишен фен на Арсенал почина внезапно на трибуните. Той беше истински футболен фен и остана с Арсенал до последните си мигове. Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите му“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гинцбург институт

    2 1 Отговор
    Чорбата на астразенека под името спътник бачка!

    13:42 07.04.2026

  • 2 Знайко

    1 0 Отговор
    Арсенал, Тула.

    14:52 07.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове