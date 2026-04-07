Фен почина по времe на мач

66-годишен фен на руския Арсенал почина по време на домакинския мач срещу лидера Факел Воронеж (1:2) от второто ниво на руския футбол. Според „Московски Комсомолец“ на мъжа внезапно му е прилошало и той припаднал. Дежурният екип на срещата веднага се притекъл на помощ, а 10 минути по-късно на мястото пристигнал и реанимационен екип. Въпреки усилията на лекарите, привърженикът на Арсенал починал.

Ето какво написа официалният сайт на клуба:

„На 5 април, по време на мача на Арсенал срещу Факел от Воронеж, 66-годишен фен на Арсенал почина внезапно на трибуните. Той беше истински футболен фен и остана с Арсенал до последните си мигове. Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите му“.