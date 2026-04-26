Трагедия в колоезденето: 21-годишен талант загина след удар от автомобил

Светът на колоезденето е разтърсен от трагична новина. 21-годишният белгийски състезател Милан Брал е починал в болница в Гент, след като е бил блъснат от автомобил по време на тренировка. Инцидентът е станал край Ронсе (Ренe), а смъртта на младия колоездач беше потвърдена от неговия отбор “Dovy Keukens-FCC”.
Брал, който е племенник на бившия професионален колоездач Сеп Ванмарке, се е намирал в обещаваща форма в началото на сезона. Наскоро той се отличи със 7-о място в часовника в Поперинге и участие в класиката Мур дьо Уи.
Все още няма официална информация за точните обстоятелства около катастрофата, като разследването на местната полиция продължава.
Загубата на Брал е тежък удар за белгийското колоездене и поредно напомняне за рисковете, пред които са изправени състезателите дори по време на тренировки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бил е
Коментиран от #4
19:42 26.04.2026
2 Почивай
19:55 26.04.2026
3 ЕДИН КРЪСТОНОСЕЦ
20:28 26.04.2026
4 Сила
20:53 26.04.2026
5 Асеновград
21:19 26.04.2026