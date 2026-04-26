Трагедия в колоезденето: 21-годишен талант загина след удар от автомобил

26 Април, 2026 19:36 1 667 5

Милан Брал издъхна в болница в Гент след инцидент по време на тренировка в Белгия

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Светът на колоезденето е разтърсен от трагична новина. 21-годишният белгийски състезател Милан Брал е починал в болница в Гент, след като е бил блъснат от автомобил по време на тренировка. Инцидентът е станал край Ронсе (Ренe), а смъртта на младия колоездач беше потвърдена от неговия отбор “Dovy Keukens-FCC”.

Брал, който е племенник на бившия професионален колоездач Сеп Ванмарке, се е намирал в обещаваща форма в началото на сезона. Наскоро той се отличи със 7-о място в часовника в Поперинге и участие в класиката Мур дьо Уи.

Все още няма официална информация за точните обстоятелства около катастрофата, като разследването на местната полиция продължава.

Загубата на Брал е тежък удар за белгийското колоездене и поредно напомняне за рисковете, пред които са изправени състезателите дори по време на тренировки.


  • 1 Бил е

    9 3 Отговор
    Някой дрогиран въглен.

    Коментиран от #4

    19:42 26.04.2026

  • 2 Почивай

    6 2 Отговор
    в мир , шампионе ! Там , където си , продължавай !

    19:55 26.04.2026

  • 3 ЕДИН КРЪСТОНОСЕЦ

    0 7 Отговор
    ПО МАЛКО. ОТЛИЧНО.

    20:28 26.04.2026

  • 4 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бил е":

    В Гент живеят над 50 000 делиормански команчи ....преди години едно 15 годишно команчи помете автобусна спирка с БМВ Х 5 , подарено му за рождения ден .....уби деца !!!

    20:53 26.04.2026

  • 5 Асеновград

    0 0 Отговор
    Да почива в мир духът му. Бог да го прости.

    21:19 26.04.2026

