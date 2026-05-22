Великобритания въвежда възможност за ограничения за транссексуални хора в обществени тоалетни и болнични отделения

Британското правителство представи нови насоки, според които транссексуални хора могат да бъдат изключвани от определени пространства, предназначени за един пол, като обществени тоалетни, болнични отделения и кризисни центрове, когато това е необходимо за защита на личното пространство, достойнството или сигурността на останалите, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Документът е публикуван след решение на Върховния съд на Великобритания от април миналата година, според което терминът „пол“ в законодателството се отнася до биологичния пол. Това означава, че транссексуална жена се третира юридически като мъж, а транссексуален мъж - като жена.

Насоките са изготвени от Комисията за равенство и човешки права (EHRC) и са внесени в парламента от министъра по въпросите на жените и равенството Бриджет Филипсън. Те ще преминат 40-дневен парламентарен контрол и ако не бъдат оспорени, ще заменят действащия кодекс от 2011 г.

Филипсън заяви, че новите правила ще помогнат на организациите да прилагат закона по-ясно и да гарантират защита на правата на всички граждани.

Промените следват съдебен процес, иницииран от организацията For Women Scotland срещу шотландското правителство, който доведе до решението на Върховния съд.

Според насоките услуги, предназначени за един пол, могат да бъдат ограничавани на база биологичен пол, ако това е пропорционален начин за постигане на легитимна цел, включително защита на личното пространство и безопасността. Организациите са задължени да балансират интересите на различните групи потребители.

Очаква се промените да засегнат и политики в училища, затвори, спортни съоръжения и здравни заведения.

Правозащитни организации за транс хора критикуват подхода с аргумента, че той може да доведе до по-широко изключване от обществения живот, докато поддръжници на мярката твърдят, че са необходими по-ясни правила за защита на еднополовите пространства.

От EHRC подчертават, че новият кодекс отразява дългогодишни законодателни промени и съдебна практика и има за цел да даде ясни насоки за прилагане на Закона за равенството при едновременно уважение към правата на всички.