Великобритания въвежда възможност за ограничения за транссексуални хора в обществени тоалетни и болнични отделения

Британското правителство представи нови насоки, според които транссексуални хора могат да бъдат изключвани от определени пространства, предназначени за един пол, като обществени тоалетни, болнични отделения и кризисни центрове, когато това е необходимо за защита на личното пространство, достойнството или сигурността на останалите, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Документът е публикуван след решение на Върховния съд на Великобритания от април миналата година, според което терминът „пол“ в законодателството се отнася до биологичния пол. Това означава, че транссексуална жена се третира юридически като мъж, а транссексуален мъж - като жена.
Насоките са изготвени от Комисията за равенство и човешки права (EHRC) и са внесени в парламента от министъра по въпросите на жените и равенството Бриджет Филипсън. Те ще преминат 40-дневен парламентарен контрол и ако не бъдат оспорени, ще заменят действащия кодекс от 2011 г.
Филипсън заяви, че новите правила ще помогнат на организациите да прилагат закона по-ясно и да гарантират защита на правата на всички граждани.
Промените следват съдебен процес, иницииран от организацията For Women Scotland срещу шотландското правителство, който доведе до решението на Върховния съд.
Според насоките услуги, предназначени за един пол, могат да бъдат ограничавани на база биологичен пол, ако това е пропорционален начин за постигане на легитимна цел, включително защита на личното пространство и безопасността. Организациите са задължени да балансират интересите на различните групи потребители.
Очаква се промените да засегнат и политики в училища, затвори, спортни съоръжения и здравни заведения.
Правозащитни организации за транс хора критикуват подхода с аргумента, че той може да доведе до по-широко изключване от обществения живот, докато поддръжници на мярката твърдят, че са необходими по-ясни правила за защита на еднополовите пространства.
От EHRC подчертават, че новият кодекс отразява дългогодишни законодателни промени и съдебна практика и има за цел да даде ясни насоки за прилагане на Закона за равенството при едновременно уважение към правата на всички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дара- Големата Дупара
12:15 22.05.2026
2 Учуден
12:16 22.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:17 22.05.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #13
12:20 22.05.2026
5 ООрана държава
12:22 22.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
12:29 22.05.2026
9 дайте снимки на голо да ги разпознаваме
12:29 22.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 .....
Коментиран от #18, #24
12:32 22.05.2026
12 Али Гатор
Коментиран от #21
12:33 22.05.2026
13 Евро Пейка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Където и плащат там и ще пее ! Никакви пристрастия просто бизнес .
Коментиран от #17
12:36 22.05.2026
14 Дъкл
12:38 22.05.2026
15 Къде да друсат крушата в UK !
12:41 22.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гейропейка
До коментар #13 от "Евро Пейка":Откога пропагандирането на пeеpащинатa стана официално "бизнес"?
12:46 22.05.2026
18 Да пикaт
До коментар #11 от ".....":клекнали в люцерната
12:49 22.05.2026
19 Баба Гошка
Коментиран от #25
12:51 22.05.2026
20 еми така трябва да е !
12:51 22.05.2026
21 ама ти като пикаеш
До коментар #12 от "Али Гатор":гледаш на другите хора инструментите ли? май те влече нещо ново и модерно…
12:54 22.05.2026
22 Направо и накриво
13:09 22.05.2026
23 БАБА ГУСИ
13:21 22.05.2026
24 Кой пък
До коментар #11 от ".....":малоум ти е наслагал минусите? :)))
13:36 22.05.2026
25 оЙропейски
До коментар #19 от "Баба Гошка":ценности! Товае!
13:39 22.05.2026