Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания въвежда възможност за ограничения за транссексуални хора в обществени тоалетни и болнични отделения

Великобритания въвежда възможност за ограничения за транссексуални хора в обществени тоалетни и болнични отделения

22 Май, 2026 12:08, обновена 22 Май, 2026 12:14 930 25

  • трансексуални-
  • тоалетни-
  • обществени тоалетни-
  • великобритания

Транссексуални хора могат да бъдат ограничавани в определени зони при съображения за сигурност и лична неприкосновеност

Великобритания въвежда възможност за ограничения за транссексуални хора в обществени тоалетни и болнични отделения - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство представи нови насоки, според които транссексуални хора могат да бъдат изключвани от определени пространства, предназначени за един пол, като обществени тоалетни, болнични отделения и кризисни центрове, когато това е необходимо за защита на личното пространство, достойнството или сигурността на останалите, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Документът е публикуван след решение на Върховния съд на Великобритания от април миналата година, според което терминът „пол“ в законодателството се отнася до биологичния пол. Това означава, че транссексуална жена се третира юридически като мъж, а транссексуален мъж - като жена.

Насоките са изготвени от Комисията за равенство и човешки права (EHRC) и са внесени в парламента от министъра по въпросите на жените и равенството Бриджет Филипсън. Те ще преминат 40-дневен парламентарен контрол и ако не бъдат оспорени, ще заменят действащия кодекс от 2011 г.

Филипсън заяви, че новите правила ще помогнат на организациите да прилагат закона по-ясно и да гарантират защита на правата на всички граждани.

Промените следват съдебен процес, иницииран от организацията For Women Scotland срещу шотландското правителство, който доведе до решението на Върховния съд.

Според насоките услуги, предназначени за един пол, могат да бъдат ограничавани на база биологичен пол, ако това е пропорционален начин за постигане на легитимна цел, включително защита на личното пространство и безопасността. Организациите са задължени да балансират интересите на различните групи потребители.

Очаква се промените да засегнат и политики в училища, затвори, спортни съоръжения и здравни заведения.

Правозащитни организации за транс хора критикуват подхода с аргумента, че той може да доведе до по-широко изключване от обществения живот, докато поддръжници на мярката твърдят, че са необходими по-ясни правила за защита на еднополовите пространства.

От EHRC подчертават, че новият кодекс отразява дългогодишни законодателни промени и съдебна практика и има за цел да даде ясни насоки за прилагане на Закона за равенството при едновременно уважение към правата на всички.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дара- Големата Дупара

    8 5 Отговор
    Радев ми обеща, че ще докара в България цялата европейска жендария!

    12:15 22.05.2026

  • 2 Учуден

    18 1 Отговор
    Те трябва да се ограничат на планетата! Срещнеш ли такова трябва да го заравяш!

    12:16 22.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Че там от години имаше трета тоалетна със джендърче - половината с пола, половината с панталон❗

    12:17 22.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    На 13 ти юни Дара ще пее на София Прайд.

    Коментиран от #10, #13

    12:20 22.05.2026

  • 5 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Опитаха се да осъдят един баща, защото не пуснал един такъв фриик в женска обществена тоалетна докато дъщеря му е била вътре

    12:22 22.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    14 1 Отговор
    Тия пък наглосакси не си оправиха джендърията ,още не знаят кой какъв пол е ,5 годишни ги учат в училище на джендуърия и който родител не е съгласен с това отива в затвора

    12:29 22.05.2026

  • 9 дайте снимки на голо да ги разпознаваме

    11 1 Отговор
    за яснота а не общи локуми

    че транссексуална жена се третира юридически като мъж, а транссексуален мъж - като жена

    12:29 22.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .....

    4 3 Отговор
    Ми къде да пи.каят тия😂😂

    Коментиран от #18, #24

    12:32 22.05.2026

  • 12 Али Гатор

    8 1 Отговор
    И много правилно защото е депримиращо когато влезеш да пикаеш в тоалетната жената наредила се до теб на писуара да го извади по-голям от твоя !

    Коментиран от #21

    12:33 22.05.2026

  • 13 Евро Пейка

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Където и плащат там и ще пее ! Никакви пристрастия просто бизнес .

    Коментиран от #17

    12:36 22.05.2026

  • 14 Дъкл

    2 0 Отговор
    Корнишон с пъпки.

    12:38 22.05.2026

  • 15 Къде да друсат крушата в UK !

    5 0 Отговор
    Изключително важна информация за мирчевци, атанасовци и всякакви русофоби-педофили!😂😂😂

    12:41 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гейропейка

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Евро Пейка":

    Откога пропагандирането на пeеpащинатa стана официално "бизнес"?

    12:46 22.05.2026

  • 18 Да пикaт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    клекнали в люцерната

    12:49 22.05.2026

  • 19 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Къде пък видяхте "Хора". Тез на хора не мязат. Искат привилегии из врат еняците гнуусни, наглиии. Искат да са новото нормално и наричат истинските жени цистжени???!!! Нещастници из врат ениии

    Коментиран от #25

    12:51 22.05.2026

  • 20 еми така трябва да е !

    1 0 Отговор
    трансболните да си ползват тоалетните според пола а не според психиката!!!

    12:51 22.05.2026

  • 21 ама ти като пикаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Али Гатор":

    гледаш на другите хора инструментите ли? май те влече нещо ново и модерно…

    12:54 22.05.2026

  • 22 Направо и накриво

    2 0 Отговор
    Направо им направете отделна държава, пък нормалните да им прислужват

    13:09 22.05.2026

  • 23 БАБА ГУСИ

    1 0 Отговор
    Аз пък приветствам въвеждането на тоалетни за трети пол, защото се ползват най-малко и са най-чисти!

    13:21 22.05.2026

  • 24 Кой пък

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    малоум ти е наслагал минусите? :)))

    13:36 22.05.2026

  • 25 оЙропейски

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Баба Гошка":

    ценности! Товае!

    13:39 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания