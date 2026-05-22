Над 440 глоби за тротинетки в София само за месец

22 Май, 2026 12:08 693 7

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки от началото на април до момента. Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев.

Проверките се извършват регулярно в различни райони на столицата с цел да се гарантира безопасността както на ползвателите на индивидуални електрически превозни средства, така и на пешеходците и останалите участници в движението.

По думите на Милушев контролът ще продължи и през следващите месеци, особено в зоните с интензивен трафик и засилено присъствие на електрически тротинетки.

„Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани“, заяви заместник-кметът.

Паралелно с контролните действия продължава и информационната кампания на Столичната община. От началото ѝ са раздадени над 6000 листовки с информация за правилата за движение на електрически тротинетки и велосипеди, задълженията на водачите и основните изисквания за безопасно управление.

Най-често нарушенията се установяват в натоварени градски зони – по тротоари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред най-разпространените нарушения са движението с превишена или несъобразена скорост, липсата на внимание към пешеходците, използването на тротинетка от двама души, както и управлението на електрически превозни средства от лица под 16-годишна възраст.

От Столичната община напомнят, че правилата за управление на електрически тротинетки са ясно регламентирани в Закона за движение по пътищата, но често се нарушават или се спазват частично. Законът изисква водачите да използват предпазна каска, а максимално разрешената скорост е до 25 км/ч. Забранено е използването на мобилен телефон по време на движение, освен чрез устройство за работа без участие на ръцете. Не се допуска и движение през тъмната част на денонощието.

Столичната община заявява, че подкрепя използването на индивидуални електрически превозни средства като удобен начин за придвижване в градска среда, но подчертава, че безопасността остава основен приоритет.

От общината и СДВР уверяват, че ще продължат както контролните действия, така и информационните кампании с цел по-безопасно и отговорно използване на електрическите тротинетки в София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    И колко са ПЛАТЕНИТЕ🤔❓

    12:09 22.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор
    ЗзДП е умишлено нагласен🤔❗
    Всяко превозно средство с МОТОР е
    МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)❗
    Как не се сетиха да отделят електромобилите в категория КПС-
    Колективно Превозно Средство и така и те да могат да си джиткат без регистрации и без СУМПС🤔❗

    Коментиран от #7

    12:14 22.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    0 2 Отговор
    Веднага мързеливите гaньoвци да почват да приплюват тротинеткаджиите. Може и пешеходците, кучкарите, майките с деца, рейсовете и маршрутките... абе всеки. Най-вече кмета, не не им е осигурил паркомясто на площадката до асансьора на тяхния етаж.

    13:31 22.05.2026

  • 6 хехе

    2 0 Отговор
    Кипи безсмислен труд да не би да ги пратиха на проверочен или им отнеха контролни точки.

    13:34 22.05.2026

  • 7 име

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хапчетата да си пиеш! Още от време оно маломерните двигателчета, дето ги слагаха по колелета, не подлежаха на застраховки и регистрация. Неслучайно е написано 25км в час макс. скорост. Колко да тежи това нещо, че да плаща пътен данък и застраховки? Дали е повече от някой тулуп 150кг, който размества тротоарните плочки като ходи?! Плащай си рекета за застраховки, обслужване и автокаско и като не искаш, не ползвай алтернативни методи за придвижване.

    13:37 22.05.2026

