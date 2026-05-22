Над 440 глоби за тротинетки в София само за месец

Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки от началото на април до момента. Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев.
Проверките се извършват регулярно в различни райони на столицата с цел да се гарантира безопасността както на ползвателите на индивидуални електрически превозни средства, така и на пешеходците и останалите участници в движението.
По думите на Милушев контролът ще продължи и през следващите месеци, особено в зоните с интензивен трафик и засилено присъствие на електрически тротинетки.
„Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани“, заяви заместник-кметът.
Паралелно с контролните действия продължава и информационната кампания на Столичната община. От началото ѝ са раздадени над 6000 листовки с информация за правилата за движение на електрически тротинетки и велосипеди, задълженията на водачите и основните изисквания за безопасно управление.
Най-често нарушенията се установяват в натоварени градски зони – по тротоари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред най-разпространените нарушения са движението с превишена или несъобразена скорост, липсата на внимание към пешеходците, използването на тротинетка от двама души, както и управлението на електрически превозни средства от лица под 16-годишна възраст.
От Столичната община напомнят, че правилата за управление на електрически тротинетки са ясно регламентирани в Закона за движение по пътищата, но често се нарушават или се спазват частично. Законът изисква водачите да използват предпазна каска, а максимално разрешената скорост е до 25 км/ч. Забранено е използването на мобилен телефон по време на движение, освен чрез устройство за работа без участие на ръцете. Не се допуска и движение през тъмната част на денонощието.
Столичната община заявява, че подкрепя използването на индивидуални електрически превозни средства като удобен начин за придвижване в градска среда, но подчертава, че безопасността остава основен приоритет.
От общината и СДВР уверяват, че ще продължат както контролните действия, така и информационните кампании с цел по-безопасно и отговорно използване на електрическите тротинетки в София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:09 22.05.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Всяко превозно средство с МОТОР е
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)❗
Как не се сетиха да отделят електромобилите в категория КПС-
Колективно Превозно Средство и така и те да могат да си джиткат без регистрации и без СУМПС🤔❗
Коментиран от #7
12:14 22.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
13:31 22.05.2026
6 хехе
13:34 22.05.2026
7 име
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хапчетата да си пиеш! Още от време оно маломерните двигателчета, дето ги слагаха по колелета, не подлежаха на застраховки и регистрация. Неслучайно е написано 25км в час макс. скорост. Колко да тежи това нещо, че да плаща пътен данък и застраховки? Дали е повече от някой тулуп 150кг, който размества тротоарните плочки като ходи?! Плащай си рекета за застраховки, обслужване и автокаско и като не искаш, не ползвай алтернативни методи за придвижване.
13:37 22.05.2026