Бразилската писта „Айртон Сена“ в Гояния отново под ключ заради проблемен асфалт

24 Май, 2026 10:50 626 3

След серия от неуспешни ремонти, трасето ще бъде преасфалтирано за втори път тази година

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известната писта в Гояния, носеща името на емблематичния Айртон Сена, отново ще остане пуста през юни. Причината? Неочаквани и сериозни дефекти по настилката, които за пореден път поставят под въпрос качеството на последните ремонти.

Още през март, по време на уикенда на MotoGP, трасето се прочу с неприятни инциденти – огромна дупка зейна на старт-финалната права, а в завои 4, 11 и 12 асфалтът буквално се разпадаше под гумите на моторите. Организаторите тогава обясниха, че проблемите са породени от недостатъчно време за втвърдяване на новия асфалт, което наложи спешно затваряне на пистата за 45-дневен ремонт.

Въпреки усилията и скорошното преасфалтиране, миналата седмица по време на състезанията от националния шампионат Stock Car, отново се появиха дефекти – този път в завой номер 5. Местните медии гръмнаха с новината, че през юни трасето ще бъде затворено за пореден ремонт, за да се гарантира безопасността на пилотите и зрелището за феновете.

Сагата с асфалта на пистата в Гояния продължава да буди недоумение сред фенове и състезатели. Очаква се през юни да започне ново преасфалтиране, като този път се залага на по-строг контрол и по-дълъг период за втвърдяване на настилката. Дали обаче това ще сложи край на проблемите, предстои да разберем.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишо Бакшишо

    2 0 Отговор
    Явно " нашите" пътно-строителни фирми и ин хаус плащания са се наместили и там.

    11:16 24.05.2026

  • 2 Луда работа

    0 0 Отговор
    Нито една прогноза на Аертон Сена не се сбъдна.Попитан от Франк Уйлямс за наследник, бразилеца посочва Хайц Харалд Френцен, а за племеника си казва-Казвате, че съм. бърз, почакайте да видите Бруно Сена. Германеца се запомни с жената, която му открадна Шумахер, а племеника Бруно със едно прегазено куче на пистата.

    Коментиран от #3

    11:21 24.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луда работа":

    И на Пеле нито едно предсказание не се сбъдва!! Явно великите спортисти са слаби в прогнозите! Трудно е да велик в няколко направления!

    12:07 24.05.2026

