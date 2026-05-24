Бразилската писта „Айртон Сена“ в Гояния отново под ключ заради проблемен асфалт

Известната писта в Гояния, носеща името на емблематичния Айртон Сена, отново ще остане пуста през юни. Причината? Неочаквани и сериозни дефекти по настилката, които за пореден път поставят под въпрос качеството на последните ремонти.

Още през март, по време на уикенда на MotoGP, трасето се прочу с неприятни инциденти – огромна дупка зейна на старт-финалната права, а в завои 4, 11 и 12 асфалтът буквално се разпадаше под гумите на моторите. Организаторите тогава обясниха, че проблемите са породени от недостатъчно време за втвърдяване на новия асфалт, което наложи спешно затваряне на пистата за 45-дневен ремонт.

Въпреки усилията и скорошното преасфалтиране, миналата седмица по време на състезанията от националния шампионат Stock Car, отново се появиха дефекти – този път в завой номер 5. Местните медии гръмнаха с новината, че през юни трасето ще бъде затворено за пореден ремонт, за да се гарантира безопасността на пилотите и зрелището за феновете.

Сагата с асфалта на пистата в Гояния продължава да буди недоумение сред фенове и състезатели. Очаква се през юни да започне ново преасфалтиране, като този път се залага на по-строг контрол и по-дълъг период за втвърдяване на настилката. Дали обаче това ще сложи край на проблемите, предстои да разберем.