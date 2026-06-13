Никола Цолов стигна до подиум в спринта на „Каталуня“

Българският пилот Никола Цолов завърши на трето място в спринтовото състезание от Формула 2 на пистата „Каталуня“ и записа четвърти подиум от началото на сезона. За състезателя на Кампос Рейсинг това е първо класиране в Топ 3, различно от победа, след като по-рано през годината триумфира в Австралия, Маями и Монте Карло, предава БТА. Цолов направи впечатляващ старт и още преди първия завой успя да спечели две позиции. В третата обиколка българинът изпревари и своя съотборник Ноел Леон, за да се изкачи до второто място. По това време единственият пилот пред него беше Куш Майни, който малко по-късно записа и най-бързата обиколка в състезанието.

Зад Цолов обаче сериозен натиск оказваше Габриеле Мини. Италианецът премина покрай Леон и започна преследване на българския пилот. В продължение на много обиколки Цолов успяваше да удържи атаките му, но в заключителната фаза на надпреварата загуби част от темпото си.

В 23-ата обиколка Мини успя да го изпревари, а малко след това пред българина премина и Колтън Хърта, който ден по-рано участва в тренировка от Формула 1. Цолов обаче не се предаде и в последната обиколка си върна третото място след успешна атака срещу американеца, с което си гарантира ново качване на подиума.

След спринтовото състезание Габриеле Мини остава лидер в генералното класиране със 71 точки. Никола Цолов продължава да заема втората позиция, като изоставането му е само три точки. Основното състезание за Гран при на Каталуня е насрочено за неделя от 12:25 часа българско време.