Хулио Веласкес: Само с общи усилия Левски ще продължи да се развива

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е убеден, че клубът може да продължи възходящото си развитие само ако ръководство, футболисти, треньорски щаб и привърженици останат обединени около общата цел. Испанският специалист заяви това, след като получи награда за отбора на шампионския месец май, предава БТА. „За мен е много важно да се чувствам щастлив всеки ден, както в професионален, така и в личен план. От първия ден тук усещам уважение и подкрепа. Футболът е моята страст и за мен е важно да виждам резултати от труда си. Още от пристигането ми в Левски срещнах уважение, а привържениците са най-голямото богатство на този клуб. Да се чувствам едновременно уважаван и обичан ме прави щастлив“, заяви Веласкес.

Левски бе отличен в анкетата за отбор на месец май, след като спечели своята 27-а шампионска титла. „Сините“ изпревариха в гласуването националния отбор по художествена гимнастика. Наставникът подчерта, че успехите са резултат от добре организирана работа както на терена, така и извън него.

„Левски върви напред стъпка по стъпка. Вярвам в последователността на процесите. Клубът е добре структуриран и това се вижда както в спортно-технически, така и в организационен план. Резултатите са следствие от тази работа. Ръководството и собствениците правят всичко възможно, за да се развива клубът във всяко отношение. Разбира се, има и трудни моменти, но ако работим заедно и в екип, нещата ще се получават“, каза още той.

Левски започна подготовката си за новия сезон преди броени дни и вече е на традиционния си лагер в Правец. По време на подготвителния период столичани ще изиграят контроли срещу Академик Свищов, Етър Велико Търново и Ботев Враца, а на 30 юни ще представят официално отбора за новия сезон в мач срещу Радник Сурдулица на стадион „Георги Аспарухов“.

Веласкес коментира и моментното състояние на състава, като подчерта, че част от важните играчи все още не са се присъединили към подготовката заради заслужена почивка, а други тепърва предстои да пристигнат.

„Още от първия ден виждам невероятно отношение от страна на футболистите. Атмосферата и работната динамика са много добри и съм доволен от това, което виждам към момента“, каза испанецът.

Левски вече привлече трима нови играчи – Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, но селекцията далеч не е приключила.

„Намираме се в процес на развитие по отношение на трансферите. Работим в постоянен контакт с ръководството и анализираме всички възможности. Трансферният прозорец е дълъг, но ние трябва да намерим правилния баланс между новите попълнения и времето до началото на официалните мачове. Всички в клуба сме в постоянна комуникация и търсим най-доброто решение за Левски“, добави Веласкес.