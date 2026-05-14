Алавес шокира Барселона на „Мендисороса“

14 Май, 2026 06:36 1 450 1

Неочакван триумф за баските срещу шампиона

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Алавес поднесе голямата изненада на 36-ия кръг в Ла Лига, като надви новоизпечения шампион Барселона с минималното 1:0. Този успех не само донесе радост на феновете в баския град, но и извади отбора от опасната зона на класирането.

След като каталунците си осигуриха титлата с победа над Реал Мадрид, наставникът Ханзи Флик реши да даде заслужена почивка на голяма част от своите титуляри. Това решение се оказа златна възможност за домакините, които излязоха на терена с огромна мотивация и желание за оцеляване.

Ключовият момент в срещата настъпи в самия край на първото полувреме. След изпълнение на корнер, Антонио Бланко насочи топката към вратата, а Ибрахим Диабате се оказа на точното място в точното време и с хладнокръвен удар реализира единственото попадение в мача. Радостта на трибуните беше неописуема – Алавес се доближи на крачка от спасението.

С този ценен успех Алавес вече разполага с 40 точки и се изкачва на 15-о място, само на точка над чертата на изпадащите. Барселона, от своя страна, остава недостижим лидер с 91 точки, но ще трябва да преглътне горчивия вкус на поражението.


  • 1 Нищо ново...

    2 0 Отговор
    А у нас "Добруджа" "шокира" "Славия" насред София. Има ли изненадани?

    07:50 14.05.2026

