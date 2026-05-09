Два отбора от Лига 1 поглеждат към халф на Левски

Френски тимове проявяват сериозен интерес към халфа на Левски Акрам Бурас, съобщава „Тема Спорт“. Дори има запитване от втория в Лига 1 Ланс и десетия Тулуза. Скаути на въпросните отбори са гледали на живо изявите на алжиреца в няколко пролетни мача, като един от тях е последното дерби с ЦСКА (3:1). В този сблъсък 24-годишният полузащитник изнесе солидна продукция, която подплати с красив гол за 2:1. Вторият клуб е извадил и оферта.

Припомняме, че Левски вече продаде играч в Тулуза. Това бе Стайн Спиерингс, който бе трансфериран за 500 000 евро през 2020-а. През есента на миналата година “сините” пък отказаха 3 милиона евро от почти изпадналия от Лига 1 Нант. Тя бе за Майкон. В началото на 2025-а ЦСКА продаде Годуин Коялипу на Ланс за 2 милиона евро.

Бурас се превърна в мотора на “сините” през сезона и ръководството сега не смята да го продава. Той пристигна в края на август за 300 000 евро от Алжер и изигра 27 двубоя във всички турнири, в които се отчете с три гола и четири асистенции. Бурас дойде в Левски благодарение на бившия нападател на тима Билал Бари. Мароканецът отново ще помага за селекцията и това лято.