Новини
Спорт »
Бг футбол »
Два отбора от Лига 1 поглеждат към халф на Левски

Два отбора от Лига 1 поглеждат към халф на Левски

9 Май, 2026 18:01 618 0

  • акрам бурас-
  • левски-
  • футбол-
  • лига 1-
  • ланс-
  • тулуза

Левски вече продаде играч в Тулуза

Два отбора от Лига 1 поглеждат към халф на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френски тимове проявяват сериозен интерес към халфа на Левски Акрам Бурас, съобщава „Тема Спорт“. Дори има запитване от втория в Лига 1 Ланс и десетия Тулуза. Скаути на въпросните отбори са гледали на живо изявите на алжиреца в няколко пролетни мача, като един от тях е последното дерби с ЦСКА (3:1). В този сблъсък 24-годишният полузащитник изнесе солидна продукция, която подплати с красив гол за 2:1. Вторият клуб е извадил и оферта.

Припомняме, че Левски вече продаде играч в Тулуза. Това бе Стайн Спиерингс, който бе трансфериран за 500 000 евро през 2020-а. През есента на миналата година “сините” пък отказаха 3 милиона евро от почти изпадналия от Лига 1 Нант. Тя бе за Майкон. В началото на 2025-а ЦСКА продаде Годуин Коялипу на Ланс за 2 милиона евро.

Бурас се превърна в мотора на “сините” през сезона и ръководството сега не смята да го продава. Той пристигна в края на август за 300 000 евро от Алжер и изигра 27 двубоя във всички турнири, в които се отчете с три гола и четири асистенции. Бурас дойде в Левски благодарение на бившия нападател на тима Билал Бари. Мароканецът отново ще помага за селекцията и това лято.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове