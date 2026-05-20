Макларън готви сензационно нововъведение за Гран При на Канада: Въртящо се задно крило на хоризонта?

Светът на Формула 1 е на прага на поредна технологична сензация! Според последните слухове, екипът на Макларън планира да изненада конкуренцията с иновативно въртящо се задно крило по време на предстоящото Гран При на Канада в Монреал този уикенд. Ако това се потвърди, британският тим ще направи решителна крачка напред в битката за челните позиции през сезон 2026.

След като в началото на май Макларън представи първата част от своя пакет с подобрения в Маями – съсредоточени основно върху предното крило, страничните въздухозаборници и пода на болида – сега всички погледи са насочени към задната част на MCL40. Досега там липсваха значителни промени, но Монреал обещава да промени това статукво.

Идеята за въртящ се елемент в задното крило не е напълно нова за Формула 1. Ferrari дебютира подобна концепция още по време на предсезонните тестове в Бахрейн, а в Маями „Скудерията“ за първи път използва т.нар. „Макарена“ крило в състезателни условия. Не закъсня и отговорът на Red Bull, които във Флорида представиха своя версия с още по-голям отвор, демонстрирайки, че аеродинамичната надпревара е в разгара си.

Въпросът, който вълнува феновете и анализаторите, е дали Макларън ще се впусне смело в тази нова аеродинамична посока, или ще предпочете да остане с по-конвенционален дизайн на задното си крило. Отговорът ще стане ясен още този уикенд в Монреал, където всички очакват с нетърпение да видят дали британският тим ще разкрие своето тайно оръжие.