Пълен график на Формула 2 и Формула 1 за Гран при на Канада

Този уикенд феновете на високите скорости ще насочат погледите си към легендарната писта „Жил Вилньов“ в Монреал, където ще се проведе дългоочакваното Гран при на Канада. Българската гордост Никола Цолов, който в момента оглавява временното класиране във Формула 2, ще се изправи срещу най-добрите млади пилоти в света в поредния кръг от шампионата.
Поради усложнената обстановка на Арабския полуостров, състезанието в Канада замества едно от отменените надпревари в Бахрейн или Саудитска Арабия. Това дава възможност на зрителите да се насладят на още повече емоции и неочаквани обрати на северноамериканската сцена.
Организаторите са подготвили динамична програма, изпълнена с тренировки, квалификации и зрелищни състезания.
Ето и подробния график за уикенда:
Петък, 22 май
17:05 ч. – Тренировка във Формула 2
19:30 ч. – Свободна тренировка във Формула 1
21:00 ч. – Квалификация във Формула 2
23:30 ч. – Квалификация за спринта във Формула 1
Събота, 23 май
19:00 ч. – Спринт състезание във Формула 1 (23 обиколки)
21:10 ч. – Спринт състезание във Формула 2 (28 обиколки)
23:00 ч. – Основна квалификация във Формула 1
Неделя, 24 май
19:05 ч. – Основно състезание във Формула 2 (39 обиколки)
23:00 ч. – Гран при на Канада във Формула 1 (70 обиколки)
