Пълен график на Формула 2 и Формула 1 за Гран при на Канада

19 Май, 2026 15:27 549 1

Българският ас Никола Цолов отново на стартовата решетка

Ангел Лазаров

Този уикенд феновете на високите скорости ще насочат погледите си към легендарната писта „Жил Вилньов“ в Монреал, където ще се проведе дългоочакваното Гран при на Канада. Българската гордост Никола Цолов, който в момента оглавява временното класиране във Формула 2, ще се изправи срещу най-добрите млади пилоти в света в поредния кръг от шампионата.

Поради усложнената обстановка на Арабския полуостров, състезанието в Канада замества едно от отменените надпревари в Бахрейн или Саудитска Арабия. Това дава възможност на зрителите да се насладят на още повече емоции и неочаквани обрати на северноамериканската сцена.

Организаторите са подготвили динамична програма, изпълнена с тренировки, квалификации и зрелищни състезания.

Ето и подробния график за уикенда:

Петък, 22 май

17:05 ч. – Тренировка във Формула 2

19:30 ч. – Свободна тренировка във Формула 1

21:00 ч. – Квалификация във Формула 2

23:30 ч. – Квалификация за спринта във Формула 1

Събота, 23 май

19:00 ч. – Спринт състезание във Формула 1 (23 обиколки)

21:10 ч. – Спринт състезание във Формула 2 (28 обиколки)

23:00 ч. – Основна квалификация във Формула 1

Неделя, 24 май

19:05 ч. – Основно състезание във Формула 2 (39 обиколки)

23:00 ч. – Гран при на Канада във Формула 1 (70 обиколки)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

