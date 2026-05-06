Оклахома Сити Тъндър стартираха плейофите с категорична победа над Лос Анджелис Лейкърс

Оклахома Сити Тъндър дадоха силен старт на плейофната си кампания в Западната конференция на НБА, след като надделяха убедително над Лос Анджелис Лейкърс с резултат 108:90 в зала "Пейком Център".

Домакините демонстрираха отлична форма и контролираха темпото през по-голямата част от срещата, оставяйки гостите от Калифорния без отговор на агресивната си игра.

Героят на вечерта за Тъндър безспорно бе Чет Холмгрен, който впечатли с 24 точки, 12 овладени топки под коша и една асистенция за 30 минути на паркета. Младият център се превърна в истински стълб за своя отбор, като не позволи на Лейкърс да намерят ритъма си в подкошието.

Въпреки поражението, ветеранът Леброн Джеймс отново доказа класата си. На 41-годишна възраст, той реализира 27 точки, грабна 4 борби и раздаде 6 асистенции за 36 минути игра, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на мача в полза на "езерняците".

Плейофната серия между двата тима продължава с нови сблъсъци, които ще се проведат на 8, 10 и 12 май.