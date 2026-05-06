Оклахома Сити Тъндър стартираха плейофите с категорична победа над Лос Анджелис Лейкърс

6 Май, 2026 09:34 460 2

Леброн Джеймс реализира 27 точки

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Оклахома Сити Тъндър дадоха силен старт на плейофната си кампания в Западната конференция на НБА, след като надделяха убедително над Лос Анджелис Лейкърс с резултат 108:90 в зала "Пейком Център".

Домакините демонстрираха отлична форма и контролираха темпото през по-голямата част от срещата, оставяйки гостите от Калифорния без отговор на агресивната си игра.

Героят на вечерта за Тъндър безспорно бе Чет Холмгрен, който впечатли с 24 точки, 12 овладени топки под коша и една асистенция за 30 минути на паркета. Младият център се превърна в истински стълб за своя отбор, като не позволи на Лейкърс да намерят ритъма си в подкошието.

Въпреки поражението, ветеранът Леброн Джеймс отново доказа класата си. На 41-годишна възраст, той реализира 27 точки, грабна 4 борби и раздаде 6 асистенции за 36 минути игра, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на мача в полза на "езерняците".

Плейофната серия между двата тима продължава с нови сблъсъци, които ще се проведат на 8, 10 и 12 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    1 1 Отговор
    Абе какво ме интересува, тук не е вашингтон!
    И пишете на български.
    Плейофи и чудо....

    09:37 06.05.2026

  • 2 ами

    0 0 Отговор
    Без Дончич Лейкърс ще отпадат.
    Налага се да го вдингат на крака. Или да чакат другия сезон.

    10:03 06.05.2026

