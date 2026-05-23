Бруно Фернандеш с голямо отличие: Капитанът на Манчестър Юнайтед блести във Висшата лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш, се превърна в истински герой за своя отбор и феновете на Висшата лига. Португалският полузащитник бе удостоен с престижната награда "Играч на сезона" в английския шампионат – признание, което подчертава неговата изключителна форма и лидерски качества през изминалата кампания.

През настоящия сезон Фернандеш изигра 34 срещи за "червените дяволи", като се отличи с 8 попадения и цели 20 асистенции – постижение, което го нарежда сред най-добрите плеймейкъри в историята на лигата. С този брой голови подавания, той изравни рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон, а предстоящият двубой срещу Брайтън му дава възможност да запише името си със златни букви в аналите на английския футбол.

В оспорваната надпревара за отличието, 31-годишният Фернандеш остави зад себе си редица звезди от Висшата лига, сред които Габриел Магаляеш (Арсенал), Морган Гибс-Уайт (Нотингам Форест), Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Давид Рая и Деклан Райс (Арсенал), Антоан Семеньо (Борнемут) и Игор Тиаго (Брентфорд). Гласовете на фенове и експерти единодушно изведоха португалеца на върха, доказвайки, че неговият принос към играта е неоспорим.

Това не е първото голямо признание за Фернандеш през сезона. По-рано той бе избран и за "Играч на годината" от Асоциацията на футболните журналисти в Англия – още едно доказателство за неговата ключова роля и вдъхновяващо присъствие на терена.