Второ денонощие обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер"

25 Май, 2026 09:00 848 8

Осъществени са отводняване, укрепителни действия и обезопасяване на съоръженията

Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две са структурите към МИИИ, които бяха ангажирани в последните две денонощия с дейностите по обезопасяване на язовирите "Каленик" в община Угърчин и "Сеферчер" в община Габрово. Това са Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовирите" (ДПУСЯ) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Те са активно ангажирани с дейностите по контрол на нивата на двата язовира и оказаха пълно съдействие на министрите от Министерския съвет, работили съвместно по овладяване на последиците от наводнението в Северна България.

„Оценявам усилията на колегите и отличната ни координация с министрите на енергетиката и регионалното развитие и с останалите колеги министри под ръководството на премиера“. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев във връзка с ангажимента на структури от системата на МИИИ в подкрепа на пострадалите от наводненията общини в Северна България.

Той подчерта, че ръководството на ДАМТН е докладвало през няколко часа за състоянието на всички язовири в страната.

„Екипите на ДПУСЯ бяха на терен и обследваха проблемните язовири, собственост на предприятието“, допълни министърът и посочи, че за двата язовира - яз. "Сеферчер" и яз. "Каленик" - са предприети поредица от действия по управление на риска и нивото на водата.

Осъществени са отводняване, укрепителни действия и обезопасяване на съоръженията.

Екипите са били на място и вечерта, и сутринта, за да следят състоянието на съоръженията, включително и в днешния ден 24 май.

Експертите съобщават и за двата язовира, че постепенно намаляват водните им нива до нормалния обем, в т.ч. и количеството преливащ воден обем. Специалистите са категорични, че няма опасност за населението и за критичната инфраструктура.

За яз. "Каленик" уточняват, че при строежа на магистралата е възникнал сериозен проблем с образуването на т.нар. "втори малък язовир" под истинския, поради проблеми с тръбите и отводняването на терена на строежа.

Екипите на ДПУСЯ и "Автомагистлали" са освободили речното течение в мястото на направения от тях насип, с цел безпрепятствено провеждане на високите води след язовирната стена и недопускане на завиряване и овлажняване на въздушния откос.

Министър Пулев изказва удовлетвореност от координацията на структурите на МИИИ и на колегите си от кабинета.

„Това беше сериозно изпитание, през което преминахме с високо ниво на взаимодействие. Целта ни е пълна и навременна подкрепа за хората от засегнатите общини“, посочи Пулев. Той се свърза и с кметове на засегнатите общини, за да ги увери, че държавата и структурите на МИИИ са на линия денонощно, за да оказват помощ на хората.


