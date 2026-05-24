Новини
Спорт »
Световен футбол »
Емоционална раздяла: Манчестър Сити се сбогува с Пеп Гуардиола след драматична загуба от Астън Вила

Емоционална раздяла: Манчестър Сити се сбогува с Пеп Гуардиола след драматична загуба от Астън Вила

24 Май, 2026 20:04 990 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • астън вила-
  • висша лига-
  • футбол-
  • последен мач-
  • джон стоунс-
  • бернардо силва-
  • класиране-
  • раздяла-
  • ново начало

Краят на една ера на "Етихад"

Емоционална раздяла: Манчестър Сити се сбогува с Пеп Гуардиола след драматична загуба от Астън Вила - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Горчивина беляза последния мач на Пеп Гуардиола начело на Манчестър Сити. На препълнения стадион "Етихад" домакините отстъпиха с 1:2 пред борбения тим на Астън Вила в заключителния 38-и кръг на английската Висша лига.

Сити започна срещата с хъс и амбиция, а в 23-ата минута Антоан Семеньо донесе радост на феновете, откривайки резултата. След почивката обаче гостите от Бирмингам показаха характер – Оли Уоткинс изравни в 47-ата минута, а малко по-късно, след прецизен пас от Рос Баркли, реализира и победното попадение за Вила в 61-ата минута. Така надеждите на "гражданите" за победа в последния мач на Гуардиола се изпариха.

След този неочакван обрат Манчестър Сити приключва сезона на второ място с 78 точки, изоставайки със 7 от шампиона Арсенал. Астън Вила, от своя страна, завършва на престижната четвърта позиция с 65 точки – истински подвиг за отбора. Този двубой ще остане в историята не само като последен за Пеп Гуардиола след десетилетие на триумфи и трофеи, но и като сбогуване с още две ключови фигури – централния бранител Джон Стоунс и креативния полузащитник Бернардо Силва, които също напускат клуба.

Сълзите и аплодисментите на "Етихад" бяха доказателство за огромното влияние на Гуардиола върху Манчестър Сити. Сега пред отбора предстои ново начало, изпълнено с предизвикателства и надежди за бъдещи успехи.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    3 0 Отговор
    Човека който промени футбола завинаги.Генийй малко луд но е гений

    20:50 24.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове