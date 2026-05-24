Емоционална раздяла: Манчестър Сити се сбогува с Пеп Гуардиола след драматична загуба от Астън Вила

Горчивина беляза последния мач на Пеп Гуардиола начело на Манчестър Сити. На препълнения стадион "Етихад" домакините отстъпиха с 1:2 пред борбения тим на Астън Вила в заключителния 38-и кръг на английската Висша лига.

Сити започна срещата с хъс и амбиция, а в 23-ата минута Антоан Семеньо донесе радост на феновете, откривайки резултата. След почивката обаче гостите от Бирмингам показаха характер – Оли Уоткинс изравни в 47-ата минута, а малко по-късно, след прецизен пас от Рос Баркли, реализира и победното попадение за Вила в 61-ата минута. Така надеждите на "гражданите" за победа в последния мач на Гуардиола се изпариха.

След този неочакван обрат Манчестър Сити приключва сезона на второ място с 78 точки, изоставайки със 7 от шампиона Арсенал. Астън Вила, от своя страна, завършва на престижната четвърта позиция с 65 точки – истински подвиг за отбора. Този двубой ще остане в историята не само като последен за Пеп Гуардиола след десетилетие на триумфи и трофеи, но и като сбогуване с още две ключови фигури – централния бранител Джон Стоунс и креативния полузащитник Бернардо Силва, които също напускат клуба.

Сълзите и аплодисментите на "Етихад" бяха доказателство за огромното влияние на Гуардиола върху Манчестър Сити. Сега пред отбора предстои ново начало, изпълнено с предизвикателства и надежди за бъдещи успехи.