Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?

36 критични участъка с висока концентрация на тежки катастрофи има в страната. Какво се случва с т. нар. “отсечки на смъртта”, след като преди повече от година кабинетът “Желязков” обяви война на войната по пътищата и се чуха обещания за ремонти и мерки, които да намалят пътните инциденти и броя на жертвите?
Статистиката с броя на катастрофите у нас е стряскаща - 456 души са загинали при 6655 катастрофи за миналата година, а други 8295 са били ранени. Сред местата с най-тежки инциденти са главен път Е-79, откъдето минава тежкотоварният трафик от Видин към София, отсечката между Русе и Бяла, където камионите също преобладават, а доскоро и Кресненското дефиле, пише БНТ.
Инцидентите по пътя към Гърция обаче намаляха драстично, след като бяха монтирани разделителни колчета в най-опасния участък. Така смъртните случаи при катастрофи в отсечката бяха сведени до нула. Опитът от Южна България беше пренесен и на север - за пътя между Русе и Бяла - най-смъртоносният у нас! Засилен трафик на тежкотоварни камиони, наклони и остри завои са сред причините за многото жертви на тази отсечка. В черната статистика влиза и двулентовия участък между Враца и Монтана от главен път Е-79, който става изключително опасен при валежи.
Разделителните колчета в Кресненското дефиле не позволяват на нервните шофьори да изпреварват на забранените места.
Васил: "Преди имаше много изпреварвания. Карат с 40-50км/ч. Някои не могат да издържат на скоростта и задминават."
Мирослав: "Катастрофите са намалели с 95%. Пътуването става много нормално."
След приемането ни в Шенген, преминаването на леки автомобили и камиони през дефилето и Кресна се увеличи значително. С това обаче тежкият трафик, пътните инциденти и нарушенията се пренесоха в града.
Държавата постави колчета и по друга отсечка на смъртта – пътят Русе - Бяла. Резултатът:
Иван, шофьор на камион: "По-спокойно се кара. Няма рискови ситуации."
Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "Някои са недобре видими поради това, че са замърсени. Но, все пак си вършат работата."
Беше изградено и кръгово кръстовище в началото на моста край Бяла.
Йордан, шофьор на камион: "То си е проблематично от години. Малко по-бавно като се кара. Ако се спазват знаците и правилника, няма да има никакъв проблем."
Липсата на магистрала обаче е проблем, с десетилетна давност.
Свилен Костадинов, вещо лице по анализ на ПТП: "По-голямата си част от пътя, той е двупосочен, двулентов. Водачите предприемат рискови маневри, свързани с изпреварване, заобикаляне. Което пък предизвиква тежки ПТП. В лятото и летните сезони се използва много от мотоциклетисти, земеделска техника се движи."
В Северозападна България, международният път Е-79 не е ремонтиран изцяло вече четвърт век. Заради „лунния пейзаж“, шофьорите са принудени да бягат от дупките.
Радослав Маерков: "И в насрещното, и в банкета даже да отиваме. И голяма част от произшествията стават поради тази причина."
"Най-често гуми се пукат. Разбива се ходова част и т.н."
Анатоли Ананиев, шофьор на камион: "Пътуваме внимателно, но пътя е в много лошо състояние. Износен слой на асфалта. Камиона непрекъснато се пързаля и поднася. Включително дали си лек или натоварен."
Надеждата на хората остава константна.
Радослав Маерков: "Това е важен транспортен коридор и правителството трябва да го оправи."
Засега обаче това е само мечта - след поредния инцидент с жертви край село Сумер, от пътната агенция съобщиха, че се предвижда ремонт по пътя към Враца, за трасето към Монтана още не е изготвен дори технически проект.
1 Пустиня(к)
19:27 25.05.2026
2 кой мy дpeмe
19:30 25.05.2026
3 Гост
Коментиран от #9
19:30 25.05.2026
4 Първо
Второ, сложете адекватна маркировка
Трето, заложете на превенцията, не на просто регистриране на нарушенията!!!
Ама някой трябва да мисли, май а???
19:30 25.05.2026
5 Яшар
Коментиран от #10
19:30 25.05.2026
6 Коя държава?
19:31 25.05.2026
7 кайсйд
трябва да има какво да оправдава заплатите, тестовете по път.
ако ги няма тези отсечки МВР за какво е?
нали трябва да има кой да бие.
жялата тая сган от мвр инак какво ще работи? трябва да стават мма или кеч бойци
19:36 25.05.2026
8 ...
Коментиран от #11
19:39 25.05.2026
9 днес се връщах от гърция
До коментар #3 от "Гост":по-рано, но пак имаше хахавел при ограничение 60км/ч да порят вятъра с 50. тия трябва да им се счупят главите. по магистралата същата работа. крайно време е обществото да се вдигне и да поиска камерите да засичат мърдите, които се движат с 90км/ч и пречат на камионитеда им се налагат глоби по-високи от тези за превишена скорост, защото тия са най-опасни.
20:04 25.05.2026
10 Потрошена кола
До коментар #5 от "Яшар":Дупка до дупка и в дупката пак дупка! Излез от което и да е ГКПП извън България да си отдъхнеш и караш по нормален път. Пътувам много и мога да кажа, ме в Европа няма по-лоши, дори отвратителни пътища от тези в България. И в Албания пътищата и знаците са по-добри от тези в милата ни родина!
20:07 25.05.2026
11 Деций
До коментар #8 от "...":Според мен колчетата вършат работа, особено в големи завои с наклони и с лента за изпреварване в едната посока,най често при изкачване!Зимата естествено ги Махат заради почистване.Иначе по принцип стават много бели и това е закономерно, повечето от населението са неадекватници във всяко отношение,хората са друга категория, която за жалост е малцинство.Трябва да се наблегне на подготовката,и на реалната преценка и определени индивиди да бъдат спирани и да не получават правя.Верно ,че е дискриминация,но по добре ли е да се пребие ,или да отрепи някой?И апел към родителите
Абе вижте,обърнете внимание може ли,как се справя,има ли потенциал ,щото шанса да не видите внуци не е малък.И последно за моторите.Много реват да ги пазим,реват за застраховки,но поведението им на пътя е ужасяващо .Вчера ме застигат група мотори,аз карам ,100/110,те ме изпреварват все едно съм спрял,вървят на 60/80 м един след друг ,на всички номерата под калника,а някой са с лепенки на цифрите и се вижда само града.Абе как един унгарец,или австрийски, немски или чешки мотоциклетист не кара така,даже и румънците са по възпитани.И съм взел решение, следващият път видя ли мотор със скрити цифри на номера със залепени тикса или лейкопласт,звъня на 112 и казвам местонахождение и посока на движение.То е страшна сган .Има и един малък процент по възрастни мотористи с по големи мотори,ами то шапка да свалиш!
20:11 25.05.2026
12 Левски
20:15 25.05.2026