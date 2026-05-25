Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Славена Вътова призна след Hell’s Kitchen: Записвам се в кулинарна академия!

Славена Вътова призна след Hell’s Kitchen: Записвам се в кулинарна академия!

25 Май, 2026 14:51 443 7

  • славена вътова-
  • хелс китчън-
  • hell's kitchen

Тя определя участието си като едно от най-полезните и значими преживявания в живота си

Славена Вътова призна след Hell’s Kitchen: Записвам се в кулинарна академия! - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Славена Вътова може и да не спечели голямата награда в осмия сезон на Hell's Kitchen, но си тръгна с нещо не по-малко ценно – нова посока и истинска страст към кулинарията, пише marica.bg.

В интервю за предаването „На кафе“ тя призна, че участието ѝ в популярното кулинарно риалити е променило изцяло отношението ѝ към готвенето и дори я е накарало да обмисля професионално развитие в тази сфера.

Славена разкри, че веднага след края на предаването е оборудвала кухнята си с уреди и принадлежности, подобни на тези, които е използвала в Кухнята на ада.

„Не съм спирала да готвя и да експериментирам. В момента проучвам различни кулинарни академии, в които бих могла да се запиша. Това е нещо, на което искам да обърна сериозно внимание“, споделя тя.


По думите ѝ готвенето далеч не е просто приготвяне на храна за семейството, а истинска наука, която изисква знания, дисциплина и отношение към всеки детайл.

Славена признава, че при влизането си в предаването е смятала, че основното предизвикателство ще бъде самото готвене. Реалността обаче се оказала много по-различна.

Тя определя участието си като едно от най-полезните и значими преживявания в живота си, което ѝ е дало ценни уроци както в кухнята, така и извън нея.

У дома кулинарните приключения на Славена продължават с пълна сила. Най-големите ѝ фенове и едновременно най-взискателни критици са нейните дъщери. Тя разказва с усмивка, че момичетата често я карат да представя ястията си като истински шеф-готвач и превръщат всяко хранене в своеобразно кулинарно шоу.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    3 1 Отговор
    Почивните дни са ти дадени да си стоиш вкъщи, за да си починат хората от теб...

    Коментиран от #3

    14:57 25.05.2026

  • 3 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    За авторката на статията имам впредвид.

    14:58 25.05.2026

  • 4 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Тая поне се е научила да готви.

    15:01 25.05.2026

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    МоделКАТА Славена Вътова

    15:02 25.05.2026

  • 6 лют пипер

    0 0 Отговор
    "Ще се запиша се в кулинарна академия!"

    15:05 25.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Имам свободно място в заведението ми за белач на картофи.

    15:07 25.05.2026