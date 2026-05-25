Славена Вътова призна след Hell’s Kitchen: Записвам се в кулинарна академия!

Моделът Славена Вътова може и да не спечели голямата награда в осмия сезон на Hell's Kitchen, но си тръгна с нещо не по-малко ценно – нова посока и истинска страст към кулинарията, пише marica.bg.
В интервю за предаването „На кафе“ тя призна, че участието ѝ в популярното кулинарно риалити е променило изцяло отношението ѝ към готвенето и дори я е накарало да обмисля професионално развитие в тази сфера.
Славена разкри, че веднага след края на предаването е оборудвала кухнята си с уреди и принадлежности, подобни на тези, които е използвала в Кухнята на ада.
„Не съм спирала да готвя и да експериментирам. В момента проучвам различни кулинарни академии, в които бих могла да се запиша. Това е нещо, на което искам да обърна сериозно внимание“, споделя тя.
По думите ѝ готвенето далеч не е просто приготвяне на храна за семейството, а истинска наука, която изисква знания, дисциплина и отношение към всеки детайл.
Славена признава, че при влизането си в предаването е смятала, че основното предизвикателство ще бъде самото готвене. Реалността обаче се оказала много по-различна.
Тя определя участието си като едно от най-полезните и значими преживявания в живота си, което ѝ е дало ценни уроци както в кухнята, така и извън нея.
У дома кулинарните приключения на Славена продължават с пълна сила. Най-големите ѝ фенове и едновременно най-взискателни критици са нейните дъщери. Тя разказва с усмивка, че момичетата често я карат да представя ястията си като истински шеф-готвач и превръщат всяко хранене в своеобразно кулинарно шоу.
