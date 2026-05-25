Арабските страни търсят гаранции за сигурност в преговорите между САЩ и Иран

25 Май, 2026 14:45 478 3

Те се опасяват, че нова ескалация може да навреди на енергийните съоръжения на тяхна територия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в събота, лидерите на страните от Персийския залив призоваха Вашингтон да получи гаранции за сигурност от Иран за техните страни, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други страни от региона са обезпокоени от перспективата за споразумение между САЩ и Иран, което не включва разпоредби относно ракетната програма на Техеран. Рракетната програма все още не е била обсъждана по време на преговорите. Лидерите от Персийския залив се опасяват, че нова ескалация може да навреди на енергийните съоръжения на тяхна територия.

В същото време, по време на разговорите с Тръмп, страните от Персийския залив го призоваха да постигне споразумение с Иран възможно най-скоро, позовавайки се на негативните икономически последици от конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    4 1 Отговор
    Какви гаранции за сигурност от аятоласите нали обора ги пази или вече не е точно така.

    14:48 25.05.2026

  • 2 Цар Дарий

    3 1 Отговор
    След края на тази война Кувейт, Катар, Дубай, Саудитска Арабия ще бъдат персийски провинции.

    14:50 25.05.2026

  • 3 Бай Дончо

    3 0 Отговор
    Не е вече гаранция затова трябва да иска гаранции. Ле ле стана ако.

    15:00 25.05.2026

