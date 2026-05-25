Арабските страни търсят гаранции за сигурност в преговорите между САЩ и Иран

По време на разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в събота, лидерите на страните от Персийския залив призоваха Вашингтон да получи гаранции за сигурност от Иран за техните страни, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други страни от региона са обезпокоени от перспективата за споразумение между САЩ и Иран, което не включва разпоредби относно ракетната програма на Техеран. Рракетната програма все още не е била обсъждана по време на преговорите. Лидерите от Персийския залив се опасяват, че нова ескалация може да навреди на енергийните съоръжения на тяхна територия.

В същото време, по време на разговорите с Тръмп, страните от Персийския залив го призоваха да постигне споразумение с Иран възможно най-скоро, позовавайки се на негативните икономически последици от конфликта.