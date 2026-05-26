Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

Северна Корея е изстреляла неидентифициран тип снаряд край западното си крайбрежие, съобщиха въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от Асошиейтед прес. Съвместното командване на южнокорейските въоръжени сили не предоставя допълнителни подробности относно инцидента, предава БТА.

Продължаващи ракетни изпитания

По-рано Северна Корея е изстреляла няколко ракети с малък обсег, включително тестове, свързани с използване на бойни глави с касетъчни боеприпаси, което според експерти показва развитие на военните ѝ способности.

Ядрена програма и провалени преговори

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун продължава да акцентира върху разширяването на ядрената и ракетната програма на страната, след като дипломатическите усилия със САЩ за ограничаване на програмата се провалиха през 2019 г.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп неколкократно е изразявал желание за подновяване на преговорите, но Пхенян до момента не е откликвал на тези инициативи и настоява Вашингтон да оттегли исканията си за пълно ядрено разоръжаване като условие за диалог.

Засилено напрежение в региона

В последните години Северна Корея заема все по-враждебна позиция спрямо Южна Корея, като я определя като основен противник на фона на застой в дипломатическите усилия и засилване на военната ѝ програма.