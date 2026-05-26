Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

26 Май, 2026 08:31 609 4

Южна Корея съобщава за нов тест на фона на нарастващо напрежение на полуострова

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изстреляла неидентифициран тип снаряд край западното си крайбрежие, съобщиха въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от Асошиейтед прес. Съвместното командване на южнокорейските въоръжени сили не предоставя допълнителни подробности относно инцидента, предава БТА.

Продължаващи ракетни изпитания

По-рано Северна Корея е изстреляла няколко ракети с малък обсег, включително тестове, свързани с използване на бойни глави с касетъчни боеприпаси, което според експерти показва развитие на военните ѝ способности.

Ядрена програма и провалени преговори

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун продължава да акцентира върху разширяването на ядрената и ракетната програма на страната, след като дипломатическите усилия със САЩ за ограничаване на програмата се провалиха през 2019 г.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп неколкократно е изразявал желание за подновяване на преговорите, но Пхенян до момента не е откликвал на тези инициативи и настоява Вашингтон да оттегли исканията си за пълно ядрено разоръжаване като условие за диалог.

Засилено напрежение в региона

В последните години Северна Корея заема все по-враждебна позиция спрямо Южна Корея, като я определя като основен противник на фона на застой в дипломатическите усилия и засилване на военната ѝ програма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хахахах

    9 1 Отговор
    Неиндентифициран летяш снаряд на учение в морето. Друго са си нашите НАТО-вски снаряди. До един са си идентифицитани и добри.

    08:34 26.05.2026

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Оохооооо вече имаме
    Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп
    а??

    Коментиран от #4

    08:41 26.05.2026

  • 3 Мишел

    1 0 Отговор
    На снимката: Пускови машини на Северна Корея за 600 мм ракети.

    08:56 26.05.2026

  • 4 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Имат вътрешна инфирмация

    08:57 26.05.2026

