Филип Гунев: Корупция е възможна, няма как да го отричаме

26 Май, 2026 08:37 1 011 10

  • васил михайлов-
  • прокурорски син-
  • издирване-
  • филип гунев

По принцип лица с влязла в сила присъда, които са се отклонили, не се издирват от МВР, а от структура към Министерството на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корупция е възможна, няма как да го отричаме. Начинът, по който го описа адвокатката в тези мащаби - за цял сектор, ми звучеше по-скоро като измишльотина. Секторът е 12 души. Но логично трябва да си зададем въпроса кой първо е бил отговорен за това издирване - ОД на МВР в Перник, която не може да си направи самоотвод като пернишките прокурори и съдии. Няма начин да нямат контакти там. Но дали е имало теч от вътрешна сигурност, която разследва тези корупционни престъпления, към адвокатката - това поставя въпроса откъде идва нейната информация. Това коментира бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова тв.

Преди ден Зорница Костова - адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу прокурорския син Васил Михайлов, обяви, че има теч на информация от Главна дирекция "Национална полиция" и заговори за бизнес с продажба на информация. В края на миналата седмица Васил Михайлов бе арестуван след дълго издирване.

Ако е имало теч, това разследване трябва да върви към приключване и да има повдигнати обвинения. Това нещо е приключило преди месеци най-вероятно, допълни Гунев. Същинското издирване започва след нападението над служителя на ГДБОП преди два месеца. И тогава вече се включва ГДБОП, ДАНС, даде пример Гунев.

По принцип лица с влязла в сила присъда, които са се отклонили, не се издирват от МВР, а от структура към Министерството на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Не са го търсили толкова добре, щом го нямаше толкова време. Когато лицето, укривайки се, извършва друго престъпление - като опита за палеж на къщата в село Люлин, тогава се включва МВР, ДАНС помага, ГДБОП също, коментира пък Иван Савов, криминалист.

МВР са си свършили работата акуратно, адвокатката най-вероятно има данни от друго изтичане на информация. Напълно е възможно, и в моята практика съм виждал хора, които работят с другата страна. Достатъчно е да има един човек - той може да не е на оперативна длъжност, а на административна, но през него да преминава важна информация, и той да изнася данни. Това не е сензация, МВР си има структури, проверява си. Това отвътре най-вероятно е било подаване на информация от друго място, разказа още Савов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    6 0 Отговор
    Е то всякакво престъпление е възможно.
    Важното е да има наказание.

    08:39 26.05.2026

  • 2 честен ционист

    9 5 Отговор
    Корупцията е лоша само ако не съм замесен. Ако съм част от тази корупция, я защитавам.

    08:42 26.05.2026

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Зорница Костова - адвокатКА на двама от потърпевшите

    08:43 26.05.2026

  • 4 Въй

    6 0 Отговор
    В България навсякъде корупция е възможна, няма как да го отричаме!

    Коментиран от #9

    08:45 26.05.2026

  • 5 ПиПи

    4 1 Отговор
    Корупция се тренира,като дисциплина и в НС. Дременето по полулеглата сини-също.

    08:50 26.05.2026

  • 6 Прогресивна България

    4 7 Отговор
    Със сигурност обаче разликата е, че екипът на Генерал Румен Радев ще краде в пъти по-малко от всички предишни правителства. Те се ненаядоха и народът видя това и действа на изборите

    08:59 26.05.2026

  • 7 Урааа

    3 1 Отговор
    Кауна откри Америка!

    09:08 26.05.2026

  • 8 Корупцията Е !

    2 0 Отговор
    Корупцията Е !

    Политиката !

    Която Налагат !

    Политиците !

    09:14 26.05.2026

  • 9 След Като Се Налага !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    След Като Се Налага !
    От Държавата !

    Разбира Се !

    09:16 26.05.2026

  • 10 Сашо

    1 0 Отговор
    Мноооого е зле човекът. Гледах го, некомпетентен, заекващ, нищо не казващ.

    09:23 26.05.2026

