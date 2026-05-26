Филип Гунев: Корупция е възможна, няма как да го отричаме

Корупция е възможна, няма как да го отричаме. Начинът, по който го описа адвокатката в тези мащаби - за цял сектор, ми звучеше по-скоро като измишльотина. Секторът е 12 души. Но логично трябва да си зададем въпроса кой първо е бил отговорен за това издирване - ОД на МВР в Перник, която не може да си направи самоотвод като пернишките прокурори и съдии. Няма начин да нямат контакти там. Но дали е имало теч от вътрешна сигурност, която разследва тези корупционни престъпления, към адвокатката - това поставя въпроса откъде идва нейната информация. Това коментира бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова тв.

Преди ден Зорница Костова - адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу прокурорския син Васил Михайлов, обяви, че има теч на информация от Главна дирекция "Национална полиция" и заговори за бизнес с продажба на информация. В края на миналата седмица Васил Михайлов бе арестуван след дълго издирване.

Ако е имало теч, това разследване трябва да върви към приключване и да има повдигнати обвинения. Това нещо е приключило преди месеци най-вероятно, допълни Гунев. Същинското издирване започва след нападението над служителя на ГДБОП преди два месеца. И тогава вече се включва ГДБОП, ДАНС, даде пример Гунев.

По принцип лица с влязла в сила присъда, които са се отклонили, не се издирват от МВР, а от структура към Министерството на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Не са го търсили толкова добре, щом го нямаше толкова време. Когато лицето, укривайки се, извършва друго престъпление - като опита за палеж на къщата в село Люлин, тогава се включва МВР, ДАНС помага, ГДБОП също, коментира пък Иван Савов, криминалист.

МВР са си свършили работата акуратно, адвокатката най-вероятно има данни от друго изтичане на информация. Напълно е възможно, и в моята практика съм виждал хора, които работят с другата страна. Достатъчно е да има един човек - той може да не е на оперативна длъжност, а на административна, но през него да преминава важна информация, и той да изнася данни. Това не е сензация, МВР си има структури, проверява си. Това отвътре най-вероятно е било подаване на информация от друго място, разказа още Савов.