В Левски увеличават фонд "Работна заплата"

26 Май, 2026 10:29 313 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Осезаемо увеличение на фонд "Работна заплата" ще има в Левски при новия собственик Атанас Бостанджиев, съобщава „24 часа".

На 24 април милиардерът влезе във владение на столичния гранд, а седмица по-късно той подпечата 27-ата титла в историята си.

С оглед на участието в квалификациите за Шампионската лига и очакваната подобаваща по този повод селекция ще бъде вдигнат сегашният таван на заплатите при новите попълнения.

Има вариант при някои от сегашните футболисти да се подобрят условията в договорите.

Като цяло така „сините" ще се приближат към лидерите по бюджет Лудогорец и ЦСКА. Първият дава близо 15 млн. евро за заплати, а вторият над 10 млн.

Спорно е дали Левски в момента дори е трети по този показател.

В ЦСКА фондът „Работна заплата" също е значителен, а същото важи и за отбор, който дори не е сред първите 8. Това е Локомотив София, пише още изданието.

С влизането на Бостанджиев в Левски обаче „сините" ще се отдалечат от въпросните 2 клуба по параметри на изплащаните възнаграждения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

