Спечелената титла вдигна цената на Левски

26 Май, 2026 11:28 556 2

Клубът покачи цената си с около 4 милиона евро

Павел Ковачев

Футболистите на Левски струват с 8 милиона евро повече от тези на ЦСКА. Това показа последното обновяване на авторитетния футболен сайт Transfermarkt.

Клубът покачи цената си с около 4 милиона евро, след като отборът спечели титлата.

Предишната отборна оценка на „сините" беше 28 500 000, а настоящата скача на 32 250 000 евро, пише „Мач Телеграф“.

ЦСКА също има финансов скок по отношение на стойността на отбора. „Червените" бяха оценени до ъпдейта на 21 300 000, а сега вече струват 24 200 000, което е с около 3 милиона повече.

Така или иначе към днешна дата според Тransfermarkt Левски е с около 8 000 0000 по-скъп от ЦСКА.

Логично и цените на футболистите на двата гранда са се увеличили. По-скъпи са тези на Левски. Най-високо оценени са Кристиан Макун и Майкон - на 3,5 млн. евро. Веднага след тях е и вратарят Светослав Вуцов, струващ 3 млн. евро.

На толкова е оценен и голмайсторът на Левски Евертон Бала.

ЦСКА също има играч с подобна цена, но само един - Леандро Годой - 3 млн. евро.

Сходството в двете статистика е покачването на цената на титулярите и спад в резервните състезатели, което е очаквано.

Известна разлика се открива във финансовия баланс между продадени и купени играчи. „Армейците" похарчиха доста и не успяха да продадат играчи, следователно балансът им по този показател от минус 6,20 млн. евро не е изненадващ. Левски не харчеше големи суми, но успешно продава в чужбина в последните години и мога да се похвалят с доходи от 1.35 млн евро.

Най-големият ръст спрямо предходната цена записва Акрам Бурас, който е поскъпнал с 800 хил. евро. Сега е оценен на 2 млн. евро.

Доскорошният шампион и хегемон Лудогорец записва своеобразен антирекорд.

Съставят на „орлите" продължава да е най-скъп - 40 150 000 млн. евро, но преди ъпдейтът цената беше много по-висока. Трябва да се отчете няма нито един играч, който да е покачил цената си. Дори напротив - футболистите са намалени цени в Разград са цели 21 от общо 26 души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    3 4 Отговор
    Цената на говеждото се повишава в световен мащаб...
    Ама сга като станат бустан(джиев) на къде ще тръгнат нещата с дините и кауните...

    11:52 26.05.2026

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    Петър Станич/Лудогорец/, голмайстора на Лига Европа, не си ли повиши цената?

    12:16 26.05.2026

