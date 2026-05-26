Ето защо Гуардиола си тръгна от Манчестър Сити

Мнозина сигурно още се чудят защо Пеп Гуардиола взе решение да напусне любимия си Манчестър Сити. В Англия разкриха причината, накарала испанеца да вземе това трудно решение след 10 години на „Етихад“. В основата е съпругата му Кристина Сера, с която живееха разделени пред последните две години и бяха пред развод. От дълго време любимата жена настояваше той да се завърне в Барселона, където тя управлява свой бизнес.

Общата история обаче има значение. Доказа го стилната испанка, която беше до Гуардиола в последния му мач начело на Манчестър Сити при загубата с 1:2 от Астън Вила.

Треньорът се сбогува с феновете с емоционална реч, а с него на терена слезе цялото му семейство – дъщерите Валентина и Мария, синът Мариус, възрастният му баща и Кристина, с която се раздели през януари миналата година след 30 години заедно.

„Вчера татко навърши 95. Той може би не разбира, но съм напълно убеден, че Крис, която е невероятна жена, и децата ми ще разберат след много, много години, че моето семейство все още е свързано с това място“, заяви Пеп пред феновете.