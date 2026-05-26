Левски намери решение за ново правило с млад българин от Англия

26 Май, 2026 10:59 873 3

  михаил полендаков
  футбол
  левски
  шефилд юнайтед

Михаил Полендаков се подвизава в английския Шефилд Юнайтед, но не получава минути в първия отбор

Павел Ковачев — Автор във Fakti.bg

Левски проявява интерес към защитника и младежки национал Михаил Полендаков, пише “Мач Телеграф“.

Българинът се подвизава в английския Шефилд Юнайтед, но не получава минути в първия отбор.

Той бе закупен от Септември за 600 хил. евро, но няма да е голяма изненада, ако британците се съгласят да го преотстъпят на „Герена" през следващия сезон като част от развитието му.

Левски има нужда от млади нови попълнения и роденият през 2007 г. защитник изглежда отлична опция за „сините", които трябва от следващия сезон задължително да имат българин до 23 години в титулярния си състав.

Полендаков до момента има 36 мача в efbet Лига с екипа на Септември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 2 Отговор
    Тези взимат играч от Септември дето ще ходи на бараж. ЦСКА 1948 привлича 2 от последния Монтана и си връща 1 под наем там. Сега следва взимане от Добруджа и Берое.

    11:30 26.05.2026

  • 2 Читател

    0 2 Отговор
    По добре е за момичето да не идва в Левски а да се развива там.

    11:42 26.05.2026

  • 3 Сандо

    1 0 Отговор
    Колко млади момчета,подлъгани за бързи печалби,отиват на Запад и си погубват кариерите.А трябва просто да проявят търпение и да се развият в България за да бъдат максимално подготвени за големия футбол.Но тук вина имат и тези,които не ги пускат в игра и спират развитието им.Затова и последните решения на БФС са правилни,макар и да не отговарят на "свободния пазар".

    12:01 26.05.2026

