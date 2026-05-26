Левски намери решение за ново правило с млад българин от Англия

Левски проявява интерес към защитника и младежки национал Михаил Полендаков, пише “Мач Телеграф“.

Българинът се подвизава в английския Шефилд Юнайтед, но не получава минути в първия отбор.

Той бе закупен от Септември за 600 хил. евро, но няма да е голяма изненада, ако британците се съгласят да го преотстъпят на „Герена" през следващия сезон като част от развитието му.

Левски има нужда от млади нови попълнения и роденият през 2007 г. защитник изглежда отлична опция за „сините", които трябва от следващия сезон задължително да имат българин до 23 години в титулярния си състав.

Полендаков до момента има 36 мача в efbet Лига с екипа на Септември.