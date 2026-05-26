Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона

26 Май, 2026 09:59 415 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Маркъс Рашфорд публично изрази желанието си да остане в Барселона чрез публикация в социалните мрежи, след успешен сезон под наем, който завърши със спечелването на Ла Лига.

В публикация, която включва снимка от последния мач от лигата срещу Валенсия и видео, обобщаващо престоя му в клуба, Рашфорд написа показателно съобщение: „Винаги удоволствие. Сезон 25/26. Гладен за още, Барселона“, придружено от две сърца в цветовете на клуба.

28-годишното крило убеди треньора Ханзи Флик, който гледа с добро око на продължаването му в каталунския отбор. Нападателят завърши сезона с 14 гола и 12 асистенции в 49 мача, което му донесе повиквателна за Световното първенство.

Въпреки че има договор с Манчестър Юнайтед за още два сезона, английското крило едва ли ще облече отново екипа на „червените дяволи“. Припомняме, че Барселона има опция за закупуване на стойност 30 милиона евро, за да осигури окончателното привличане на играча.


