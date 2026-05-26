ЕК изисква допълнителни разяснения от Чехия по казуса с субсидиите и конфликта на интереси на Андрей Бабиш

Европейската комисия е поискала от Чехия допълнителна информация относно предприетите мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, свързан със субсидии от Европейския съюз и компании от бизнес структурата на Андрей Бабиш, съобщават чешки медии, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

По данни на iRozhlas.cz и Seznam Zpravy, Комисията настоява за допълнителен правен анализ на решението на Бабиш да прехвърли своите акции в конгломерата Agrofert в специален тръст. Освен това Брюксел изисква уверения, че фирми, свързани с него, но останали извън тръстовата конструкция, не получават средства от европейски програми.

Сред засегнатите дружества се посочва инвестиционен фонд, който управлява десетки клиники за фертилитет в Европа, както и компании от други икономически сектори. В същото време според публикациите Европейската комисия е препоръчала на чешките власти временно да не пристъпват към възстановяване на средства от бюджета на ЕС за вече изплатени субсидии, докато случаят не бъде окончателно изяснен.

Бабиш, който е милиардер и лидер на партия ANO, контролира бизнес група, получила стотици милиони евро под формата на европейски земеделски и други субсидии през годините. Съдебни решения в Чехия и институции на ЕС вече са установявали, че той е бил в конфликт на интереси по време на предишния си премиерски мандат между 2017 и 2021 г.

През декември Бабиш обяви намерение да прехвърли Agrofert в независимо управляван тръст, с цел спазване на правилата за конфликт на интереси. Част от чешките институции впоследствие приемат, че структурата отговаря на изискванията и че компаниите в нея могат да продължат да получават публично финансиране.

Чешките власти са изпратили писмо до Европейската комисия в края на март, в което излагат националната си позиция. Според писмо на Уго Собрал, заместник генерален директор в съответната дирекция на Комисията, отговорът е бил недостатъчен. „Някои въпроси все още трябва да бъдат изяснени“, посочва той, цитиран от iRozhlas.cz.

До момента нито чешките правителствени институции, нито Европейската комисия коментират случая. При евентуален отказ на ЕС да възстанови част от средствата, разходите ще трябва да бъдат покрити от държавния бюджет на Чехия.

Agrofert обединява около 230 компании в Централна Европа, опериращи в секторите торове, пластмаси, биогорива, земеделие, хранително-вкусова промишленост и търговия на дребно, като в тях работят близо 30 000 души.