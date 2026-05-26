Клуб от САЩ протяга ръце към Левандовски

Треньорът на Чикаго Файър, Грег Берхалтер, публично потвърди интереса на американския клуб към привличането на Роберт Левандовски. Бившият селекционер на САЩ засегна темата на пресконференция в понеделник.

„Мога да говоря свободно, защото той вече не е играч на Барселона, или няма да бъде следващата седмица, и е някой, когото искаме да привлечем“, заяви Берхалтер, разкривайки, че контактите с полския нападател не са отскоро. Според испанските медии, разговорите между страните се водят от декември 2025 г.

Треньорът уточни установената комуникация: „Разговаряхме с Роберт Левандовски и с неговия близък кръг. Имахме много комуникация, както с него, така и с неговия агент“. Берхалтер изрази убеждението си, че нападателят ще има и други предложения. „Сигурен съм, че играч от неговия калибър трябва да има оферти. Трудно ми е да повярвам, че няма други“, добави той.

За Чикаго Файър пристигането на Левандовски би било стратегически коз, не само на спортно ниво, но и за местната общност. „Вярваме, че полската общност, и не само тя, но цялата общност на Чикаго, подкрепя този трансфер. Вярваме, че това е фантастично привличане за клуба, за града и за лигата“, обясни треньорът.

От футболна гледна точка, Берхалтер смята, че полякът би бил безспорна придобивка. „Играч от толкова високо ниво може само да укрепи нашия отбор и неговия потенциал. Вече имаме много силен атакуващ отбор, а неговото включване може само да ни засили още повече“, анализира той. Въпреки това, бъдещето на Левандовски може да мине през други дестинации, като клубове от Саудитска Арабия също проявяват голям интерес.