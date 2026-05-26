Радина Кърджилова си сложи първи ботокс в луксозна клиника

Актрисата се подлага за процедурата малко преди да чукне 40. Талантливата актриса Радина Кърджилова претьрпя процедура за поставяне на ботокс, пише "България Днес". Засечена е красавицата в луксозна дерматологична клиника на излизане от кабинета на виден специалист.

Сценичната Медея бе облечена неглиже - с дънки, яке и маратонки, а по лицето ѝ ясно се личаха следите от интервенцията. На тръгване хубавицата се поогледа, стисна рьката на медицинския служител и не пропусна да си запази час за ретуш.

Кърджилова, която през юни ще чукне 40, изглежда видимо променена от доста време насам. Освен драстичното ѝ отслабване след раздялата с Деян Донкова Радина явно е уголемила и устните си, и то немалко.

Леките корекции обаче по никакъв начин не пречат на звездата да играе феноменално на сцена. Нейното лице продължава да е със същото невинно излъчване, а гримасите ѝ пак са толкова въздействащи, както и преди ботокса.

И неслучайно нашенката успя да впечатли дори самия Антонио Бандерас, който бе възхитен от главната ѝ роля в "Медея". Екранният Зоро проследи от първите редове спектакъла на Народния театър, който се игра в няколко поредни дни - в периода от 30 април до 3 май, в престижния центьр Teatros del Canal в Мадрид. Холивудската знаменитост се захласна по българската трупа, но най-много по половинката на Пламен Димов, която отново бе феноменална. Радина с вълнение сподели, че красавецът от "Десперадо" ѝ е стиснал ръката, поздравявайки я за добре свършената работа.

"Абсолютно лъчезарен! Бе толкова вдъхновен и много му хареса, беше усмихнат. Прекрасен!", ca впечатленията на популярната актриса от "Стъклен дом", която завинаги ще помни срещата със своя идол.