Радина Кърджилова си сложи първи ботокс в луксозна клиника

Актрисата се подлага за процедурата малко преди да чукне 40. Талантливата актриса Радина Кърджилова претьрпя процедура за поставяне на ботокс, пише "България Днес". Засечена е красавицата в луксозна дерматологична клиника на излизане от кабинета на виден специалист.
Сценичната Медея бе облечена неглиже - с дънки, яке и маратонки, а по лицето ѝ ясно се личаха следите от интервенцията. На тръгване хубавицата се поогледа, стисна рьката на медицинския служител и не пропусна да си запази час за ретуш.
Кърджилова, която през юни ще чукне 40, изглежда видимо променена от доста време насам. Освен драстичното ѝ отслабване след раздялата с Деян Донкова Радина явно е уголемила и устните си, и то немалко.
Леките корекции обаче по никакъв начин не пречат на звездата да играе феноменално на сцена. Нейното лице продължава да е със същото невинно излъчване, а гримасите ѝ пак са толкова въздействащи, както и преди ботокса.
И неслучайно нашенката успя да впечатли дори самия Антонио Бандерас, който бе възхитен от главната ѝ роля в "Медея". Екранният Зоро проследи от първите редове спектакъла на Народния театър, който се игра в няколко поредни дни - в периода от 30 април до 3 май, в престижния центьр Teatros del Canal в Мадрид. Холивудската знаменитост се захласна по българската трупа, но най-много по половинката на Пламен Димов, която отново бе феноменална. Радина с вълнение сподели, че красавецът от "Десперадо" ѝ е стиснал ръката, поздравявайки я за добре свършената работа.
"Абсолютно лъчезарен! Бе толкова вдъхновен и много му хареса, беше усмихнат. Прекрасен!", ca впечатленията на популярната актриса от "Стъклен дом", която завинаги ще помни срещата със своя идол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мнение
До коментар #1 от "Кирил":И аз това им се чудя?!
Хвалят некви, че били големи актриси, актьори, разни певачки на бангиранги, дето нивга не съм ги и чувал (освен по реклама на лютеница), но видиш ли ежедневно ни заливат с нежелана информация за тях?!
НА КОЙ МУ ПУКА ЗА НЕКВА КЪРДЖИЛОВА, ДАЛИ СИ ТУРНАЛА БОТОКС ИЛИ МОЗЪК (ПОРАДИ ЛИПСВАЩ ТАКЪВ)?!
ПИШЕТЕ СТАТИИ, КОИТО ДА СА ИНТЕРЕСНИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ВИ!
НАПРИМЕР:
- КАКВО СТАНА С ВАЛУТНИЯТ БОРД НА БЪЛГАРИЯ? КОЙ ГО ВЗЕ, ПО КАКЪВ НАЧИН, И ЗА КАКВО?
- КАКВО СТАНА С ОБЕЩАНИЕТО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА БОКО И НА ШИШИ ОТ СТРАНА НА РАДЕВ?
- ЗАЩО ВЪПРЕКИ РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТРЪМП (КАКТО И ДА ЗВУЧИ ТОВА), БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗРЕШИЛА ДИРЕКТНАТА ТЪРГОВИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ С РУСИЯ???
ТЕЗИ И МНОГО ДРУГИ ВЪПРОСИ МЕ ВЪЛНУВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОВЕЧЕ, ОТ БОТОКСА НА НЕЙЗВЕСТИНА КЪРДЖИЛОВА!
12:08 26.05.2026
13 Мнение
До коментар #3 от "Сатана Z":И кат преместиш, смени си и псевдонима, да не правиш реклама на дявола!
12:09 26.05.2026
