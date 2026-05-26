Новак Джокович избухна на "Бангаранга" (ВИДЕО)

26 Май, 2026 08:59 2 848 7

Този път сърбинът записа Тик Ток видео заедно със своята дъщеря Тара

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович също стана част от "Бангаранга манията"! Джокера предизвика Арина Сабаленка на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос и топ тенисистите вече дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят своята задочна закачка.

Този път сърбинът записа Тик Ток видео заедно със своята дъщеря Тара, а двамата избраха да използват за своята хореография ритмите от българската песен спечелила Евровизия - "Бангаранга".

Малката Тара и Ноле видимо се забавляваха на парчето и се разкършиха. Джокович винаги е обичал българската музика, показа го и с хита на Камелия "Луда по тебе" няколко пъти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про стачка

    10 16 Отговор
    Е и ? Голяма новина , голяма работа !
    Дай в медиите на плебса зрелища а за хляба - е тук проблема си е негов сам да си го изкарва !

    09:07 26.05.2026

  • 2 ЕВРО(гей)ВИЗИЯ

    6 10 Отговор
    2026 Австрия, Виена - Винер Щатхале: БАНГАРАНГА.
    2027 България, София - Арена 8888: 🔞ГАНГ(А)БАНГ(А)🔞.

    09:08 26.05.2026

  • 3 Ти си

    7 14 Отговор
    А ле ле страшна спортна новина , голямо постижение , големи резултати , световни рекорди подобрени ......

    09:08 26.05.2026

  • 4 За Спорта Е !

    7 4 Отговор
    Нормално !

    Там Всичко Е !

    Бангаранга !

    Защото Не пречиш на Никой !

    Важното Е !

    Да Станеш !

    Първи !

    И на никой Живота !

    Не Зависи От Това !

    09:09 26.05.2026

  • 5 Ноле я обича,

    10 4 Отговор
    А глупавите ни сънародници я мразят и се срамуват от нея!

    09:41 26.05.2026

  • 6 Позитивен

    4 0 Отговор
    Хората се кефят.

    10:15 26.05.2026

  • 7 ООрана държава

    0 3 Отговор
    Ние избухваме на бабаванга

    10:17 26.05.2026

