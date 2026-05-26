Новак Джокович избухна на "Бангаранга" (ВИДЕО)

Новак Джокович също стана част от "Бангаранга манията"! Джокера предизвика Арина Сабаленка на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос и топ тенисистите вече дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят своята задочна закачка.

Този път сърбинът записа Тик Ток видео заедно със своята дъщеря Тара, а двамата избраха да използват за своята хореография ритмите от българската песен спечелила Евровизия - "Бангаранга".

Малката Тара и Ноле видимо се забавляваха на парчето и се разкършиха. Джокович винаги е обичал българската музика, показа го и с хита на Камелия "Луда по тебе" няколко пъти.