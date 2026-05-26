Иран заплашва да блокира износа на петрол при ескалация на напрежението

Иран може да блокира износа на петрол от региона, ако военният конфликт със Съединените щати бъде възобновен и износът на Техеран бъде застрашен. Това заявява говорителят на въоръжените сили на Иран бригаден генерал Аболфазл Шекарчи в интервю за „Ал Джазира“, предава News.bg.

Шекарчи предупреждава, че отговорът на Иран при нови атаки ще бъде значително по-сериозен. Той допълва, че иранските сили са идентифицирали нови цели, които могат да бъдат поразени, ако Съединени американски щати и Израел възобновят удари срещу страната.

Според Аболфазл Шекарчи евентуална нова война в региона би имала много по-мащабен и интензивен характер. Той посочва, че действията на Иран „ще се разпрострат отвъд границите му“ и ще бъдат значително по-ожесточени в сравнение с предишни конфликти.