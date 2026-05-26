Иран заплашва да блокира износа на петрол при ескалация на напрежението

26 Май, 2026 10:25 541 5

Техеран предупреждава за „по-сериозен отговор“ при нови атаки

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран може да блокира износа на петрол от региона, ако военният конфликт със Съединените щати бъде възобновен и износът на Техеран бъде застрашен. Това заявява говорителят на въоръжените сили на Иран бригаден генерал Аболфазл Шекарчи в интервю за „Ал Джазира“, предава News.bg.

Шекарчи предупреждава, че отговорът на Иран при нови атаки ще бъде значително по-сериозен. Той допълва, че иранските сили са идентифицирали нови цели, които могат да бъдат поразени, ако Съединени американски щати и Израел възобновят удари срещу страната.

Според Аболфазл Шекарчи евентуална нова война в региона би имала много по-мащабен и интензивен характер. Той посочва, че действията на Иран „ще се разпрострат отвъд границите му“ и ще бъдат значително по-ожесточени в сравнение с предишни конфликти.


  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Да заплашва колкото си ще Иран. В клуба на богатите, Ганчо може да си позволи да плати и 10 евро да стане литърът.

    10:28 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Ставри

    5 2 Отговор
    Никой вярва на тези лъжци 95% бил готов мирът се изцепи нарко рубио и оранДжевото какаду

    10:30 26.05.2026

  • 5 Шопо

    3 1 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и зствориха затворенуя проток.

    10:35 26.05.2026

