Тръмп преминава трети рутинен медицински преглед за 13 месеца

Американският президент Доналд Тръмп ще премине днес през рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ край Вашингтон, съобщава Белият дом, цитиран от ДПА, предава БТА.
Това ще бъде третият му медицински преглед за последните 13 месеца, допълва агенцията.
Редовни профилактични прегледи
По информация от Белия дом, Доналд Тръмп е преминал през стоматологични и медицински прегледи като част от обичайната си профилактична програма. През октомври миналата година неговият лекар е заявил, че сърдечно-съдовата му система е в състояние, типично за по-млад човек.
Спекулации около здравословното му състояние
През последните месеци в публичното пространство се появяват различни спекулации относно здравето на президента, включително снимки, на които се виждат синини по ръцете и краката му. Самият Доналд Тръмп е обяснявал подобни следи с честите ръкостискания.
По-рано Белият дом съобщи, че той страда от хронична венозна недостатъчност - състояние, което най-често засяга възрастни хора, но не се определя като сериозно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
Коментиран от #5
10:42 26.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КОЛЬО ПАРЪМА
10:44 26.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те установиха
До коментар #1 от "нннн":че не е добре с главата.
10:44 26.05.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #14
10:52 26.05.2026
7 Артилерист
10:53 26.05.2026
8 Психиатъра
10:58 26.05.2026
9 Ура,,Ура
11:00 26.05.2026
10 ООрана държава
11:00 26.05.2026
11 Оооо
11:02 26.05.2026
12 Питам
11:04 26.05.2026
13 жик так
Да не говорим че и главата не беше в ред .
11:07 26.05.2026
14 А бе аз не знам кой от какво страда
До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":и от какво е болен, но с тази инфлация долния е за нас в крайна сметка и за някой това може да е добре ама на мен въобще не ми допада и съм против да знаеш от всякъде.
11:09 26.05.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:16 26.05.2026
16 Фют
И аз го обичам по същия начин!
11:32 26.05.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤠"Днес американските сили извършиха удари
ЗА САМООТБРАНА
в Южен Иран, за да защитят нашите войски от заплахи от иранската армия,“ се казва в изявлението, като се уточнява, че целите включват ракетни площадки и „ирански лодки, опитващи се да поставят мини.“🤠
11:32 26.05.2026
18 Механик
11:33 26.05.2026
19 Много кофти
12:05 26.05.2026
20 Дудов
12:08 26.05.2026