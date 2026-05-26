Тръмп преминава трети рутинен медицински преглед за 13 месеца

26 Май, 2026 10:40 835 20

Белият дом съобщава за редовен здравен контрол на американския президент

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп ще премине днес през рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ край Вашингтон, съобщава Белият дом, цитиран от ДПА, предава БТА.

Това ще бъде третият му медицински преглед за последните 13 месеца, допълва агенцията.

Редовни профилактични прегледи

По информация от Белия дом, Доналд Тръмп е преминал през стоматологични и медицински прегледи като част от обичайната си профилактична програма. През октомври миналата година неговият лекар е заявил, че сърдечно-съдовата му система е в състояние, типично за по-млад човек.

Спекулации около здравословното му състояние

През последните месеци в публичното пространство се появяват различни спекулации относно здравето на президента, включително снимки, на които се виждат синини по ръцете и краката му. Самият Доналд Тръмп е обяснявал подобни следи с честите ръкостискания.

По-рано Белият дом съобщи, че той страда от хронична венозна недостатъчност - състояние, което най-често засяга възрастни хора, но не се определя като сериозно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нннн

    26 0 Отговор
    Главата му не я преглеждат. Там няма нищо.

    Коментиран от #5

    10:42 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    22 0 Отговор
    Куха кратуна краз да подпират с нея

    10:44 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те установиха

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    че не е добре с главата.

    10:44 26.05.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    8 1 Отговор
    И Долен Тъп и Путйо страдат од синдрома "Болен за долен"!

    Коментиран от #14

    10:52 26.05.2026

  • 7 Артилерист

    8 2 Отговор
    Нормално за възрастните хора. Те са като старите коли(бангии). Нуждаят се по-постоянни прегледи и грижи, защото вече са износени и все нещо им се разваля. Но най-рисковото не е да угасне насред път, а да загуби управление, като бай дън...

    10:53 26.05.2026

  • 8 Психиатъра

    10 0 Отговор
    При мен не е минал, а е задължително първо през мен да мине, иначе пак ще му сърбате попарата с петрола.

    10:58 26.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    Докторите със сигурност ги е шубе да кажат истината за състоянието на оранЖутана.

    11:00 26.05.2026

  • 10 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Дедо дони най се кефи на прегледа на простата и минава всеки месец

    11:00 26.05.2026

  • 11 Оооо

    12 0 Отговор
    Единственият начин да се измъкне от помията, която създаде Тръмп, е да се направи на болен и да се махне от политиката. Иначе резила вече е голям.

    11:02 26.05.2026

  • 12 Питам

    4 0 Отговор
    Червените и сини петна по ръцете и врата му трупни ли са?

    11:04 26.05.2026

  • 13 жик так

    3 1 Отговор
    То и бай Дън уж минаваше прегледите и беше много здрав , ама се бори с рак на простатата в четвърти стадий с метастази в костите.
    Да не говорим че и главата не беше в ред .

    11:07 26.05.2026

  • 14 А бе аз не знам кой от какво страда

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    и от какво е болен, но с тази инфлация долния е за нас в крайна сметка и за някой това може да е добре ама на мен въобще не ми допада и съм против да знаеш от всякъде.

    11:09 26.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Абе не е баш РУТИНЕН, щом се прави толкова начесто❗

    11:16 26.05.2026

  • 16 Фют

    0 1 Отговор
    А мен ме работят с българския Barry White!
    И аз го обичам по същия начин!

    11:32 26.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Отговор
    🤠"Днес американските сили извършиха удари
    ЗА САМООТБРАНА
    в Южен Иран, за да защитят нашите войски от заплахи от иранската армия,“ се казва в изявлението, като се уточнява, че целите включват ракетни площадки и „ирански лодки, опитващи се да поставят мини.“🤠

    11:32 26.05.2026

  • 18 Механик

    1 0 Отговор
    Само да пиам, там ли ще го заразяват с нещо или вече е обработен и сега гледат как вървят нещата?

    11:33 26.05.2026

  • 19 Много кофти

    3 0 Отговор
    Ха дано го осмирят, да му кажат направо че не е добре с главата и да го сменят.

    12:05 26.05.2026

  • 20 Дудов

    4 0 Отговор
    Тръмп няма проблем с мозъка понеже няма такъв

    12:08 26.05.2026