Тръмп преминава трети рутинен медицински преглед за 13 месеца

Американският президент Доналд Тръмп ще премине днес през рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ край Вашингтон, съобщава Белият дом, цитиран от ДПА, предава БТА.

Това ще бъде третият му медицински преглед за последните 13 месеца, допълва агенцията.

Редовни профилактични прегледи

По информация от Белия дом, Доналд Тръмп е преминал през стоматологични и медицински прегледи като част от обичайната си профилактична програма. През октомври миналата година неговият лекар е заявил, че сърдечно-съдовата му система е в състояние, типично за по-млад човек.

Спекулации около здравословното му състояние

През последните месеци в публичното пространство се появяват различни спекулации относно здравето на президента, включително снимки, на които се виждат синини по ръцете и краката му. Самият Доналд Тръмп е обяснявал подобни следи с честите ръкостискания.

По-рано Белият дом съобщи, че той страда от хронична венозна недостатъчност - състояние, което най-често засяга възрастни хора, но не се определя като сериозно.