Сдружение "ПФК Ботев" с остра реакция срещу плановете на общината за стадион "Христо Ботев"

Голямо недоволство в редиците на Сдружение "ПФК Ботев", след като стана ясно, че на предстоящото заседание на Общинския съвет в Пловдив ще се обсъжда предложение, което може сериозно да ограничи правата на футболния клуб върху стадион "Христо Ботев". В официална декларация, разпространена до медиите, ръководството на сдружението остро разкритикува намеренията на местната власт.

В дневния ред на сесията, под точка 34, фигурира предложение, което предвижда намаляване на площта, предоставена за ползване на "жълто-черните". Ако бъде прието, това решение ще даде възможност на общината да поеме управлението на търговските обекти, паркингите и прилежащите пространства около стадиона – територии, които досега бяха под контрола на клуба.

Ето становището на Сдружение "ПФК Ботев":

"Сдружение ПФК Ботев изразява своето твърдо несъгласие с предложените текстове, касаещи бъдещото ползване на стадион "Христо Ботев“ от ПФК "Ботев“ ЕАД. Още през ноември 2024 г. Сдружението ясно заяви своята позиция: стадион "Христо Ботев“ не може да бъде разглеждан единствено като терен, трибуни и помещения за провеждане на футболни срещи. Той е домът на Ботев Пловдив, но и сложен спортен комплекс, чието нормално функциониране изисква сериозен финансов, организационен и управленски ресурс. Днес виждаме, че същите притеснения отново са актуални. Предложените текстове създават реален риск клубът да бъде ограничен до ползване само на стадионната част за състезателна и тренировъчна дейност, без търговските обекти, без прилежащите площи, без паркингите и без възможността да управлява цялостно инфраструктурата, която е необходима за нормалното функциониране на един съвременен футболен клуб. Това се вижда и от проекта на допълнително споразумение, в който са заложени ограничения относно търговски обекти, прилежащи терени и преотстъпване на ползването. Това не е техническа подробност. Това е въпрос за бъдещето на Ботев Пловдив. Стадион "Христо Ботев“ не може да бъде разделян изкуствено на "спортна част“ и "останалото“. Модерният футболен стадион не функционира само в деня на мача. Той има нужда от приходи, от търговски площи, от обслужващи пространства, от паркинги, от помещения за фенове, партньори, събития, музей, клубна дейност и ежедневна експлоатация. Сдружение ПФК Ботев е на мнение, че управлението на спортни съоръжения трябва да бъде законосъобразно, ясно и устойчиво. За да се случи това, е необходима прозрачна и дългосрочна форма на управление – концесия или дългосрочен наем, която да даде възможност за инвестиции, планиране, развитие и отговорно стопанисване на стадиона като истински дом на Ботев Пловдив. Краткосрочните, ограничителни и административно фрагментирани решения не създават стабилност. Напротив, те поставят клуба в зависимост, ограничават приходите му и обезсмислят възможността стадионът да бъде управляван като модерен спортен комплекс. Ако клубът бъде лишен от възможността да управлява тези елементи, той ще бъде поставен в неравностойно и финансово увреждащо положение. Не може от една страна да се очаква ПФК Ботев да носи отговорността за представителния футбол, за спортния процес, за мачовете, за сигурността, за организацията и за името на клуба, а от друга страна да бъде лишен от нормалните механизми за приходи, които всеки съвременен стадион трябва да генерира. Особено обезпокоителни са текстовете, които ограничават възможността клубът да преотстъпва, отдава под наем или организира съвместно ползване на отделни помещения и части от имота. Подобни ограничения на практика блокират развитието на стадиона като живо и работещо място – не само за футбол, но и за клубна, обществена, търговска и културна дейност. Сдружение ПФК Ботев счита, че подобен подход е в ущърб на клуба, в ущърб на жълто-черната общност и в ущърб на самия град Пловдив.

Стадион "Христо Ботев“ е обществен обект, изграден с публичен ресурс, но неговото естествено предназначение е да служи на Ботев Пловдив, на неговите привърженици и на спортната идентичност на града. Всеки опит клубът да бъде сведен до наемател само на терен и трибуни е управленски погрешен, финансово вреден и стратегически опасен.

Затова настояваме:

Да отпаднат всички текстове, които ограничават ПФК "Ботев“ ЕАД само до ползване на стадионната част за състезателна и тренировъчна дейност. В обхвата на ползване да бъдат включени всички функционално свързани части на стадион "Христо Ботев“ – търговски обекти, обслужващи помещения, прилежащи площи, паркинги и пространства, необходими за нормалната експлоатация на съоръжението. Да не се приемат текстове, които лишават клуба от възможността да генерира приходи чрез нормално управление на стадионната инфраструктура. Всяко бъдещо решение за стадион "Христо Ботев“ да бъде взето след прозрачен разговор с клуба, Сдружението и представителите на жълто-черната общност. Общински съвет - Пловдив да не приема решения, които формално изглеждат административни, но на практика могат да нанесат тежка дългосрочна вреда върху бъдещето на Ботев Пловдив. Да бъде започнат реален разговор за дългосрочен модел на управление на стадион "Христо Ботев“ - чрез концесия или дългосрочен наем - при ясни правила, публичност и гаранции, че съоръжението ще служи на Ботев Пловдив, неговите привърженици и спортната общност на града. Призоваваме кмета на Община Пловдив и общинските съветници да преразгледат предложените текстове и да не допускат решение, което ощетява клуба, неговите привърженици и цялата ботевистка общност. Ботев Пловдив не може да бъде гост в собствения си дом".