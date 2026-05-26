Министър Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин - Враца е 40 дни

26 Май, 2026 18:44

Държавата си е на мястото. Пари няма да се раздават просто, защото някой иска, категоричен бе министърът

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надявам се строителите да спазят ангажимента си да изпълнят ремонта на пътя Видин – Враца и по него да се пътува по-добре. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той провери началото на ремонтните дейности на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца и пое ангажимент за още проверки по трасето. Ще се пътува много добре тогава, когато проектираме и изградим четирилентовия път, който също в момента ни е на фокус да стартира по най-бързия начин, каза още регионалният министър.

Иван Шишков обърна внимание, че има определени обходни маршрути – през Криводол и през Арчар, и строителят ще може да работи спокойно и няма да се затруднява движението при текущия ремонт на трасето, чието състояние в момента определи като позор. При изпълнението му ще се подменя горният слой на асфалтовата настилка. Ако не бяхме спрели движението и бяхме правили ремонт с движение, нито ремонтът щеше да е качествен, нито щеше да е навреме, щяхме да затрудним движението безкрайно много, заяви още той. Ще се ремонтира и частта от Монтана до Видин, заяви министърът.

В отговор на въпрос от медии за започнали, но неприключени ремонтни дейности на отделни пътни трасета, арх. Шишков каза, че има издадена заповед работата в участъците с отнет асфалт да бъде завършена най-бързо. Предстои да започне да се работи по различен начин, като в момента се извършва анализ на изпълнението в различни части на страната, посочи той. И напомни, че републиканските пътища в Северозападна България са в най-лошо състояние. Една част от проблема, че пътната мрежа е безкрайно натоварена, поради това, че няма необходимите магистрали, които да поемат движението, и това води до голяма амортизация на останалите пътища.

Държавата 15 години не можа да си проектира магистралите. Сега ще се наложи за 2 години да се опитаме да проектираме всички магистрали и да дадем фронт да бъдат строени. Не сме забравили за тунела под Петрохан, който е важен за жителите на Монтана и на Видин, заяви министър Шишков. Най-смислено е да влагаме средства в строителството на магистрали, които да поемат тежкия трафик, каза още той. И допълни, че Северозападът заслужава много повече, като напомни, че ангажимент за това е поет по време на предизборната кампания. Сега работим за това да се обърне изключително внимание на целия този регион като развитие на инфраструктурата и тази инфраструктура да се превърне в икономически подем, заяви арх. Шишков.
Министърът бе категоричен, че изграждането на тунела под Петрохан не е химера и колкото и да е труден теренът, може да се направи проект. Ще се търси концесия или публично-частно партньорство. Не можем да си позволим да плащаме от държавния бюджет, но можем да направим, така че да го има. И затова ще направим точно това, каза още Шишков.

„За пътя Мездра – Ботевград предстои много тежък разговор на строителите с мен, не на мен със строителите, а на строителите с мен. Защото си спомням много добре, че последните дни, когато бях регионален министър, одобрявах изменение на подробни устройствени планове заради едно безумно планиране“, заяви министърът. И обясни, че промяна в проекта се е наложила за първоначално предвидените в него кръгови кръстовища на едно ниво. „Това довежда веднъж до оскъпяване на един обект, на който първоначално е имал едни разчети. Втори път, дава възможност на строителя да удължава срока до безкрай, защото се оказа, че държавата, когато му е предоставила възможността да строи, не е била готова“, посочи арх. Шишков. Той бе категоричен, че държавата вече си е на мястото. Затова ясно ще се уточнят сроковете и оскъпяването, като пари няма да се раздават просто, защото някой ги иска.

Регионалният министър напомни за проблемите с устройствените планове за участъка Монтана – Ружинци. Работата по обекта той определи като безхаберие, защото за да има издаден протокол за откриване на строителна площадка и протокол за спиране на строителството, а е даден аванс на изпълнителя в размер на 1/3 от стойността. „Строителите са граждани на България. Да бъдат така любезни да си построят едната трета аванс, след това ще коментираме пари. Не може да искаш непрекъснато от държавата. Не може държавата да е донор за 10 човека в България“, каза министър Шишков. И допълни, че анализ ще покаже кои са били отличниците по получаване на средства за големите инфраструктурни обекти и кой е бил облагодетелстван. „На 15 декември, когато хората свалиха последния редовен кабинет, се гласува решение за индексиране на авансите. Сега разбирате ли защо не искат да строят Монтана – Ружинци? Защото искаха да ни ограбят два пъти. Няма да стане. “, категоричен бе той. и обясни, че трасето Ботевград – Мездра не се строи чрез инхаус и за него се водят отделно разговори. Принципът за плащане по договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата също е различен.

В направената днес от министър Иван Шишков проверка участваха и народните представители от „Прогресивна България“ Георги Митов и Стела Илиева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 0 Отговор
    40 дена бойчето си рисува в парламента магистралки, скоро ще прави изложба

    18:51 26.05.2026

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Значи 40 дни .....кой е умрял?

    19:03 26.05.2026

  • 3 Шофьор

    8 0 Отговор
    Дано потръгнат пътищата с този министър ,защо положението ни е плачевно . Сега гледам испанските пътища
    ,и една дупка не видях.

    Коментиран от #5

    19:03 26.05.2026

  • 4 Гробар

    5 4 Отговор
    Кръстникът на фашистката шайка ПП Радев се е опитал да саботира присъствието на руските гимнастички на европейското първенство във Варна като е забранил кацането на чартърния им полет. Евроатлантическата страхлива подлога Плешо показа истинския си облик. Очаквайте мобилизация за източния фронт.

    19:12 26.05.2026

  • 5 Гробар

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор":

    Няма как иначе. На Фуражката му е приоритет ти по какви пътища ще си караш таралясника.

    19:13 26.05.2026

  • 6 ТИР

    1 1 Отговор
    За колко време е построена китайската стена ..?

    19:13 26.05.2026

  • 7 Горски

    2 2 Отговор
    Стара България я унищожават бавно и целенасочено!!!! само тези които редовно си харчат парите по Гърцко тях развиваха 35 години... осмукаха цяла Северна България която беше по развита от Южна и пренасоичха всикчко към Южна Сякаш този процес беше още от соца. Северна България е хвърлена на кучетата от много години. Тотално обезлюдяване липса на болници и т.н. А като се замислиш, всички столици преди Турското робство са били тук. Колко години още им трябват най после да вържат 20 км Ботевград - Мездра ,а щели да строят 400 км магистрала ? Действайте, вместо само да говорите по телевизии и на разходки по цяла България! Не сте на предизборна агитация, че да обяснявате на хората, че нямат читав път, вече сте министър, от който се очаква работа ! И кога ше стане тази магистрала, през 2050 или още по нататък? Румене, спри им на тея разходките и харченето на пари. Всички знаем какви са пробемите да почва да ги решава тоя а не да ходи с една тумба хора около него и после някъде хапване и пийване на корем за сметка на данъкоплатците !

    Коментиран от #14

    19:14 26.05.2026

  • 8 Плевнелиев

    1 2 Отговор
    Ех момче не лъжи така сънародниците си!!! Няма да можеш да дадеш на концесия автомагистрала Рила на приятелите на Гълъб от ГБС !!! Хората мизерстват ,а ти си плетеш кошницата със фалшиви срокове !!!за да получиш народна любов

    19:25 26.05.2026

  • 9 А дано

    0 0 Отговор
    Ама надали

    19:40 26.05.2026

  • 10 Боко

    2 0 Отговор
    Взеха ми асвалтовата далавера,сига ко ши ям

    Коментиран от #12

    19:41 26.05.2026

  • 11 сложете им още данъци на робите още

    5 0 Отговор
    поканете китайски фирми със китайска техника и вижте за колко време ще ни оправят пътищата

    срамно е че нашите разбити пътища се плаща веднъж акциз вмъкнат във горивата това е реално данък пътища, второ сложили сте му ддс на акциза което е срамно
    трети път се наложили винетки
    и като финал сте ни натресли и тол такси които пак се плащат от населението защото тираджийте ги начисляват във цената на стоката която возят и пак ние крайния потребител плащаме

    е не е ли срамно 4 данъка за едни пътища които са като по време на война?

    време е да лежи някой във затвора

    пак ще ги повторя

    1. акциз + 2. ддс на акциза
    3.винетка 4.тол такса

    19:45 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Старшина Боташ

    1 2 Отговор
    Свинята Шишков дето лапаше до господа и крадеше по времето на плевньо и лойко ,така само поощрява некачествено изпълнение

    19:54 26.05.2026

  • 14 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Турските подлоги в България никога няма да простят на Княжество България за анексирането на турската автономна област Източна Румелия.Не виждаш ли,че Пловдивската масонска ложа Слънце-Ориент управлява България?Затова Северна България е оставена на самотек от 36 години.

    20:11 26.05.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Боташ иска всеки ден лъжецо Коголъжеш Този служебник само саботираше цялата българска инфраструктура и си получаваше пари от държавата Сега за какво си на хранилката да получаваш ли Оставка

    20:27 26.05.2026

