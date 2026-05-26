Арда се раздели с четирима ключови играчи: Кои напускат отбора от Кърджали?

26 Май, 2026 16:55 928 1

Клубът благодари на своите футболисти за приноса им и им пожелава успех по новите пътища

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четирима футболисти напускат отбора на Арда (Кърджали). Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов вече няма да защитават цветовете на тима, след като договорите им изтичат и няма да бъдат подновени.

Решението за раздяла идва в момент, когато клубът се стреми към нови хоризонти и свежи попълнения.

В официално изявление, публикувано от клуба, ръководството изрази дълбока признателност към четиримата футболисти за отдадеността и незабравимите мигове, които са споделили с отбора и феновете.

"Ръководството на клуба изказва огромна благодарност за незабравимите моменти с екипа на Арда, както в родното първенство, така и в Европа. Пожелаваме успех на всички и да знаят, че остават завинаги в сърцата на феновете“, гласи официалното съобщение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Салам

    0 0 Отговор
    Дебелото момче разпуска футбола! Започна със Сухата река, а сега с река Арда!
    Разместване на пластовете ще има в Лудогорието и в Черноморието. Там пък Баце сваля гащите?

    18:38 26.05.2026

