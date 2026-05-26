Арда се раздели с четирима ключови играчи: Кои напускат отбора от Кърджали?

Четирима футболисти напускат отбора на Арда (Кърджали). Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов вече няма да защитават цветовете на тима, след като договорите им изтичат и няма да бъдат подновени.

Решението за раздяла идва в момент, когато клубът се стреми към нови хоризонти и свежи попълнения.

В официално изявление, публикувано от клуба, ръководството изрази дълбока признателност към четиримата футболисти за отдадеността и незабравимите мигове, които са споделили с отбора и феновете.

"Ръководството на клуба изказва огромна благодарност за незабравимите моменти с екипа на Арда, както в родното първенство, така и в Европа. Пожелаваме успех на всички и да знаят, че остават завинаги в сърцата на феновете“, гласи официалното съобщение.