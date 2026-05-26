Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема в Кошице

26 Май, 2026 16:33 404 0

17-годишният национал на България загуби от Матис Ерар

Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема в Кошице - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50" на клей в Кошице с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за Купа „Дейвис", който спечели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през миналия сезон, отстъпи пред №400 в световната ранглиста Матис Ерар (Франция) със 7:6(6), 3:6, 3:6. Срещата продължи два часа и 24 минути.


Двамата тенисисти не стигнаха до пробив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Иванов изостана с 1:4, но спечели шест от следващите седем точки.

Българинът проби за 2:1 във втората част, но допусна обрат до 2:4, който се оказа решаващ за изхода на сета. В третия сет Иванов поведе с 3:2, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.


Преди този мач Иван Иванов постигна две убедителни победи в два сета в квалификациите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

