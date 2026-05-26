Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема в Кошице

Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50" на клей в Кошице с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за Купа „Дейвис", който спечели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през миналия сезон, отстъпи пред №400 в световната ранглиста Матис Ерар (Франция) със 7:6(6), 3:6, 3:6. Срещата продължи два часа и 24 минути.



Двамата тенисисти не стигнаха до пробив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Иванов изостана с 1:4, но спечели шест от следващите седем точки.

Българинът проби за 2:1 във втората част, но допусна обрат до 2:4, който се оказа решаващ за изхода на сета. В третия сет Иванов поведе с 3:2, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.



Преди този мач Иван Иванов постигна две убедителни победи в два сета в квалификациите.