Трагедията "Благоевград": Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент

Прокуратурата ще внесе искане за задържане под стража на 20-годишния студент по философия от Югозападния университет, информират от БНТ.
Той е задържан за трагедията в Благоевград, при която момиче загина след падане от петия етаж, а неин приятел е в много тежко състояние. Младежът заяви при разпита, че няма спомени за случилото се.
Вчера стана ясно, че младежите са си поръчали преди месец LSD, през приложението Телеграм. Институциите определят случая като тревожен сигнал за достъпността на наркотиците, а вътрешният министър отново заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението.
3 док
Коментиран от #6
07:28 27.05.2026
5 ООрана държава
07:33 27.05.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "док":Само с черпене на Опит не става - требе си и Баща - Прокурор.
07:36 27.05.2026
8 Инспектор Дзак
07:42 27.05.2026
9 В какво точно е обвинен студента
07:44 27.05.2026
10 Това мнение
До коментар #2 от "Перо":Не е по темата.
07:46 27.05.2026
11 Значи в тоя случай са налице
07:49 27.05.2026
12 ако го арестувате
07:50 27.05.2026
13 Как така???
07:52 27.05.2026
14 Как така???
07:52 27.05.2026
15 Факти
Коментиран от #16, #18, #19, #22, #23
07:53 27.05.2026
16 Дрънкаш глупости!
До коментар #15 от "Факти":Тревата е първата стъпка към наркотиците!
07:55 27.05.2026
17 Макро
За разпосранение се предвиждат санкции, а за самото пренасяне от чужбина и наркотрафика - свобода на действие? Не са ли парите накуп за доставката преди самото разпостранение в вътршшността на Бъ;гария?
07:56 27.05.2026
18 Дрън-дрън-дрън
До коментар #15 от "Факти":Това е много опростен и подвеждащ разказ за Холандия. Но не е вярно, че „са легализирали тревата и така хората са се оправили“. Твърдението, че „тревата е безвредна“, също не е вярно. Канабисът носи рискове – зависимост, психични проблеми и негативен ефект върху млади хора!
А това, че холандците са здрави, се дължи основно на силната им икономика, здравеопазване, спорт, хранене и стандарт на живот – не на марихуаната.
Коментиран от #29
08:00 27.05.2026
19 Я марш!
До коментар #15 от "Факти":Почти всички тежки наркозависими са започнали именно с „безобидни“ неща – трева, алкохол, компании и среда, в която наркотиците постепенно се нормализират.
Най-големият проблем е, че се създава психологическа бариера: човек свиква с мисълта, че „няма страшно“. После границите започват да падат една по една.
Затова е опасно, когато се внушава, че марихуаната е напълно безвредна или дори „полезна“. Няма безвреден наркотик, особено за младите хора и за развиващия се мозък.
08:01 27.05.2026
20 Шушумиги
08:02 27.05.2026
21 Зъл пес
До коментар #7 от "бандит методиев борисов":Да беше избил и теб
08:03 27.05.2026
22 Експлатация
До коментар #15 от "Факти":Марихуаната е първата стъпка към по-силни и вредни за здравето наркотици. Пристрастяването е постепенно и съдбоносно.
08:04 27.05.2026
23 Да бе да
До коментар #15 от "Факти":Само че вече всичко това е забранено.
08:06 27.05.2026
24 Кандев съм
08:09 27.05.2026
25 Управляват ни неадекватни калинки гербав
Коментиран от #26, #32
08:15 27.05.2026
26 мирикански стюдент
До коментар #25 от "Управляват ни неадекватни калинки гербав":идва за теб
08:17 27.05.2026
27 абе
Обаче, как ще докажат, че точно той наистина е винивника - всички са били надрусани и въобще не е изключено другото момче и девойката сами да са полетяли на крилете на своите халюцинации. Въобще, доста непочтенно ще бъде да му лепнат цялата отговорност без сериозни доказателства.
Тъжно е, че това ЛДС парти завърши със смърта на младо момиче, бог да го прости. Тъжно е, че младо момче ще е с последствия цял живот. Тъжно е, че младите гора погубват живота си за нищо, но къде е държавата? Изглежда, сякаш цялата им дейност е в обвиняване на най-малко пострадалия и дотук - няма превантивна дейсност сред младежите, няма контрол на доставките и т.н. Някой трупа огромни приходи, докато съсипва живота на младежите
Коментиран от #33
08:34 27.05.2026
28 Стига бе
Коментиран от #34
08:39 27.05.2026
29 Буди
До коментар #18 от "Дрън-дрън-дрън":Здрава икономика не се прави от болни хора.
08:41 27.05.2026
30 колкото
Казуса намирисва на поредния наркомански купон, при който никак не е изключено подобен завършек. Девойката (мир на душата й) не е първия случай на полетял индивид под въздействието на психотропни вещества, при все, че не се изключва и версията да й е било помогнато.
Истината едва ли ще излезе, освен ако няма камери, които случайно да са заснели инцидента.
Струва ми се, че това момче ще го отнесе без напълно да е доказана вината му - той няма спомени, оцелелия няма да има спомени, абе прокуратурата ще я пише тая история. Дано тоя път да я измислят по-достоверна, че след Петрохан им нямам много вяра
08:46 27.05.2026
31 проста държава
08:52 27.05.2026
32 007 лиценз ту кил
До коментар #25 от "Управляват ни неадекватни калинки гербав":Кметът на Благоевград е от ПП, не е от герб.
08:52 27.05.2026
33 007 лиценз ту кил
До коментар #27 от "абе":Той е единственият пълнолетен, а и той е осигурил наркотиците.
08:53 27.05.2026
34 007 лиценз ту кил
До коментар #28 от "Стига бе":Училище Космос още не е станало университет.
08:55 27.05.2026