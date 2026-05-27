Новини
България »
Всички градове »
Трагедията "Благоевград": Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент

Трагедията "Благоевград": Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент

27 Май, 2026 07:25 1 036 34

  • благоевград-
  • прокуратура-
  • задържане под стража-
  • студент

Институциите определят случая като тревожен сигнал за достъпността на наркотиците, а вътрешният министър отново заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението

Трагедията "Благоевград": Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата ще внесе искане за задържане под стража на 20-годишния студент по философия от Югозападния университет, информират от БНТ.

Той е задържан за трагедията в Благоевград, при която момиче загина след падане от петия етаж, а неин приятел е в много тежко състояние. Младежът заяви при разпита, че няма спомени за случилото се.

Вчера стана ясно, че младежите са си поръчали преди месец LSD, през приложението Телеграм. Институциите определят случая като тревожен сигнал за достъпността на наркотиците, а вътрешният министър отново заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 док

    15 1 Отговор
    Обвиняемият ще се сгуши нейде,като прокурорския син.Черпи опит от него,със сигурностъ.

    Коментиран от #6

    07:28 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    32 1 Отговор
    Нарк00ргия я наричате трагедия... Трагедия е възпитанието на подрастващите и това че родители не знаят къде са им непълнолетните деца по нощите

    07:33 27.05.2026

  • 6 оня с коня

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "док":

    Само с черпене на Опит не става - требе си и Баща - Прокурор.

    07:36 27.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Инспектор Дзак

    10 1 Отговор
    Всички мафиотски новини последните години са свързани с района на Кюстендил - Благоевград. МВР би трябвало да анализира това.

    07:42 27.05.2026

  • 9 В какво точно е обвинен студента

    10 3 Отговор
    Че не можах да разбера. Може би е от провинцията и няма уважавани родители. Предполагам че има доказателства.

    07:44 27.05.2026

  • 10 Това мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Не е по темата.

    07:46 27.05.2026

  • 11 Значи в тоя случай са налице

    8 1 Отговор
    Убит ранен недоразпитан свидетел и обвинен за станалото. Пази боже.

    07:49 27.05.2026

  • 12 ако го арестувате

    2 2 Отговор
    ще изпусне изпитната сесия.

    07:50 27.05.2026

  • 13 Как така???

    10 1 Отговор
    А защо той не е задържан? Как така ще купува наркотици, ще дават на непълнолетното момиче наркотици, ще иска да остава "насаме с нея" и при нейния отщаз ще я бута приз цялкона, че и ще си стои вкъщи, щото "не помнел нищо"????

    07:52 27.05.2026

  • 14 Как така???

    6 1 Отговор
    А защо той не е задържан? Как така ще купува наркотици, ще дават на непълнолетното момиче наркотици, ще иска да остава "насаме с нея" и при нейния отказ ще я бута приз балкона, че и ще си стои вкъщи, щото "не помнел нищо"????

    07:52 27.05.2026

  • 15 Факти

    5 15 Отговор
    Време е да вземем пример от Холандия, където преди 50 години са имали много сериозен проблем с наркотиците. В Амстердам при 700 000 население са имали 10 000 хероинови наркомани. Решили са проблема като са легализирали тревата. Тя е най-безвредният наркотик. Алкохолът е по-опасен от нея. Така хората са минали на трева и са се оправили. Днес холандците са едни от най-здравите хора в света.

    Коментиран от #16, #18, #19, #22, #23

    07:53 27.05.2026

  • 16 Дрънкаш глупости!

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Тревата е първата стъпка към наркотиците!

    07:55 27.05.2026

  • 17 Макро

    5 1 Отговор
    ??? МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението.

    За разпосранение се предвиждат санкции, а за самото пренасяне от чужбина и наркотрафика - свобода на действие? Не са ли парите накуп за доставката преди самото разпостранение в вътршшността на Бъ;гария?

    07:56 27.05.2026

  • 18 Дрън-дрън-дрън

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Това е много опростен и подвеждащ разказ за Холандия. Но не е вярно, че „са легализирали тревата и така хората са се оправили“. Твърдението, че „тревата е безвредна“, също не е вярно. Канабисът носи рискове – зависимост, психични проблеми и негативен ефект върху млади хора!
    А това, че холандците са здрави, се дължи основно на силната им икономика, здравеопазване, спорт, хранене и стандарт на живот – не на марихуаната.

    Коментиран от #29

    08:00 27.05.2026

  • 19 Я марш!

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Почти всички тежки наркозависими са започнали именно с „безобидни“ неща – трева, алкохол, компании и среда, в която наркотиците постепенно се нормализират.
    Най-големият проблем е, че се създава психологическа бариера: човек свиква с мисълта, че „няма страшно“. После границите започват да падат една по една.
    Затова е опасно, когато се внушава, че марихуаната е напълно безвредна или дори „полезна“. Няма безвреден наркотик, особено за младите хора и за развиващия се мозък.

    08:01 27.05.2026

  • 20 Шушумиги

    9 0 Отговор
    Защо непълнолетни деца са били извън домовете си през малките часове на деня?Родителите им не знаят ли закона за непълнолетните?Дечурлигата са си виновни.Защо взимат забранени субстанции след като знаят че са вредни?Никой не им е наливал насила в устите!!!Сега нека да вият на умряло.

    08:02 27.05.2026

  • 21 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "бандит методиев борисов":

    Да беше избил и теб

    08:03 27.05.2026

  • 22 Експлатация

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Марихуаната е първата стъпка към по-силни и вредни за здравето наркотици. Пристрастяването е постепенно и съдбоносно.

    08:04 27.05.2026

  • 23 Да бе да

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Само че вече всичко това е забранено.

    08:06 27.05.2026

  • 24 Кандев съм

    4 2 Отговор
    мама и тати да не са от пб?

    08:09 27.05.2026

  • 25 Управляват ни неадекватни калинки гербав

    5 1 Отговор
    Неадекватния кмет обяви ден на траур на загиналите наркомани ? Как и кога и за кого се обявява ден на траур? Кмета е неадекватна герберска калинка безмозъчна. Американския университет готви наркомани убийци които да се влеят в управляващите структури и да ни управляват.

    Коментиран от #26, #32

    08:15 27.05.2026

  • 26 мирикански стюдент

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Управляват ни неадекватни калинки гербав":

    идва за теб

    08:17 27.05.2026

  • 27 абе

    3 0 Отговор
    те хубаво ще искат задържане под стража и ще се опитат да го изкарат виновен за цялата драма.

    Обаче, как ще докажат, че точно той наистина е винивника - всички са били надрусани и въобще не е изключено другото момче и девойката сами да са полетяли на крилете на своите халюцинации. Въобще, доста непочтенно ще бъде да му лепнат цялата отговорност без сериозни доказателства.

    Тъжно е, че това ЛДС парти завърши със смърта на младо момиче, бог да го прости. Тъжно е, че младо момче ще е с последствия цял живот. Тъжно е, че младите гора погубват живота си за нищо, но къде е държавата? Изглежда, сякаш цялата им дейност е в обвиняване на най-малко пострадалия и дотук - няма превантивна дейсност сред младежите, няма контрол на доставките и т.н. Някой трупа огромни приходи, докато съсипва живота на младежите

    Коментиран от #33

    08:34 27.05.2026

  • 28 Стига бе

    0 0 Отговор
    Пуснете момчето да учи. Не му съсипвайте живота, педроханци.

    Коментиран от #34

    08:39 27.05.2026

  • 29 Буди

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дрън-дрън-дрън":

    Здрава икономика не се прави от болни хора.

    08:41 27.05.2026

  • 30 колкото

    0 1 Отговор
    повече информация излиза за случая, толкова повече не е ясно дали въобще има престъпление.
    Казуса намирисва на поредния наркомански купон, при който никак не е изключено подобен завършек. Девойката (мир на душата й) не е първия случай на полетял индивид под въздействието на психотропни вещества, при все, че не се изключва и версията да й е било помогнато.
    Истината едва ли ще излезе, освен ако няма камери, които случайно да са заснели инцидента.

    Струва ми се, че това момче ще го отнесе без напълно да е доказана вината му - той няма спомени, оцелелия няма да има спомени, абе прокуратурата ще я пише тая история. Дано тоя път да я измислят по-достоверна, че след Петрохан им нямам много вяра

    08:46 27.05.2026

  • 31 проста държава

    1 0 Отговор
    Сутринта продажните неадекватници от БТВ поканили някакъв доктор, който да говори за "вредата" от наркотиите. Пет минути го слушах как райския газ бил напълно безопасен, как марихуаната била "лека" и безопасна, как ЛСД хапчетата не били наркотик, а само лекарства, от които ти ставало хубаво и леко. Не знам дали не го бяха поканили целенасочено, за да лрекламира наркотиците сред подрастващите. Добре, че събеседникът му не издържа и го прекъсна с думите, да спре да рекламира дрогата. Ето заради такива телевизии бяха опропастени няколко поколения българи. След такова предаване на водещите трябва да се сложи поне по 10 000 евро глоба и да бъдат наказани с обществено порицание, е не да се хилят на екран като .............

    08:52 27.05.2026

  • 32 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Управляват ни неадекватни калинки гербав":

    Кметът на Благоевград е от ПП, не е от герб.

    08:52 27.05.2026

  • 33 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "абе":

    Той е единственият пълнолетен, а и той е осигурил наркотиците.

    08:53 27.05.2026

  • 34 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стига бе":

    Училище Космос още не е станало университет.

    08:55 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол