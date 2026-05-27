ISW: Русия може да използва Беларус за нови удари с дронове срещу Украйна

27 Май, 2026 07:25 878 33

Според анализатори Москва създава информационни условия за разширяване на военните операции от беларуска територия

ISW: Русия може да използва Беларус за нови удари с дронове срещу Украйна
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Беларус вероятно се опитват да оправдаят бъдещо използване на беларуска територия за удари с дронове срещу Украйна. Това се посочва в нов анализ на „Института за изследване на войната“ (ISW), предава News.bg.

Повод за оценката са изявления на секретаря на Съвета за сигурност на Беларус генерал-лейтенант Александър Волфович, който на 26 май заяви, че беларуските сили са регистрирали 116 опита украински дронове да преминат границата с Беларус само за една седмица.

По думите му част от тези случаи представлявали целенасочени атаки срещу беларуска гранична инфраструктура.

Изявленията идват на фона на предупреждения от украински представители, че Москва оказва натиск върху Минск да предприеме действия срещу Украйна или срещу страна от НАТО.

От ISW обаче подчертават, че вероятността Беларус да започне сухопътно нахлуване в Украйна остава много малка. Анализаторите отбелязват, че няма данни за струпване на беларуски сили по границата в мащаб, който би позволил подобна операция.

Според института Русия също не разполага с необходимите резерви, за да подкрепи евентуално беларуска офанзива.

Вместо това Москва може да използва твърденията за украински дронове в беларуското въздушно пространство като оправдание за „ответни“ удари от територията на Беларус.

Подобен сценарий би позволил на руските сили да атакуват по-ефективно логистични и транспортни маршрути в Западна и Северозападна Украйна. Анализът посочва, че изстрелването на дронове от Беларус би дало възможност за по-прецизни удари по ключови комуникационни линии, включително магистрала М-06 и железопътните връзки между Полша и Украйна.

Според ISW това би увеличило ефективността на дронове тип „Шахед“ и „Молния“, особено срещу движещи се цели.

Украински представители вече твърдяха, че руски оператор на дронове, базиран в Беларус, е атакувал украински товарен влак край Коростен в Житомирска област през декември 2025 г.

Анализаторите смятат, че последните изявления на беларуските власти са част от усилията на Русия да подготви информационна среда за по-широко използване на Беларус във войната.

В доклада се обръща внимание и на противоречивите сигнали от руски официални лица относно евентуални удари по Киев.

Председателят на комисията по отбрана в руската Дума Андрей Картаполов заяви, че парламентът и президентската администрация на Украйна не са „истинските центрове за вземане на решения“, коментирайки заплахите на руското външно министерство за систематични удари по украински обекти в столицата.

Междувременно депутатът Анатолий Васерман заяви, че Русия би могла да „ликвидира“ Украйна до ноември 2026 г., но според него Москва не бърза да го направи.

ISW отбелязва още, че Русия изпитва затруднения да се защитава от засилените украински удари с дронове в дълбочина на своя територия.

Според анализа украинските сили значително са увеличили честотата и обхвата на атаките с дронове с голям обсег от март 2026 г. насам, което е поставило под напрежение руската противовъздушна отбрана.

На този фон руските власти временно затвориха летището в Калининград заради предполагаема заплаха от дронове. Местни медии съобщиха, че за първи път е била активирана системата за предупреждение за дронове в региона.

Към момента руските власти не са уточнили какво точно е предизвикало тревогата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да опита

    4 17 Отговор
    Картофченко, ако си позволи подобно действие ще иде при Кобзоня още на следващия ден.

    Коментиран от #31

    07:32 27.05.2026

  • 2 ФАКТ

    17 6 Отговор
    Кога ще напишете за скандалите с украинската групировка Куб във Варна и корумпирания ППДБ кмет Коцев? Егати медията

    07:33 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 изобщо няма

    11 3 Отговор
    да ми е мъчно за еврекска геюропа като почнат токатите

    07:44 27.05.2026

  • 5 хи хих их

    12 3 Отговор
    За пореден път се убеждавам, че каквото направи покрайнината, се прехвърля от болната на здравата глава! За справка въздушното пространство на Латвия, Естония, че и Финландия!

    07:45 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Засрамете се

    12 3 Отговор
    Ясно ви е, че на всички ни е ясно какъв е тоя Институт. Но продължавате да ни сервирате "докладите" му! Едва ли и на вас не ви е писнало Института да подчертава, отбелязва, посочва, напомня, анализира ..какво вероятно се е случило може би! Или цета е нарочно за да дразните читателите си и да коментират.
    Та Дажамбаза по-лоша работа ли вършеше от тия?

    Коментиран от #15, #19

    07:47 27.05.2026

  • 8 Гончар Романенко

    6 3 Отговор
    Институт за Писане на Партенки...
    ...дедо Дончо пропусна да им спре кинтите и те ежедневно бълват измишльотини !

    Коментиран от #22

    07:48 27.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я,виж ти

    5 3 Отговор
    Пропагандният Институт за Разпалване на Войната излезе с хибридна статия, която трябва да покрие гафовете на Украйна и прибалтийските страни, свързани с падналите, насочени към Русия дронове на тяхна територия.

    07:48 27.05.2026

  • 11 Трол

    5 2 Отговор
    Русия може да използва Полша и Прибалтика за удари срещу Украйна.

    07:50 27.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Щооо, Украйна какво спечели?

    Коментиран от #21

    07:55 27.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    На русите не им трябва Беларус за да сринат тоя коптор ISW

    Коментиран от #20

    07:57 27.05.2026

  • 15 Сега идеята на медийната пропагада е

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Засрамете се":

    да се внуши, че Русия толкова е закъсала, че е е опряла до Беалус.
    Повече от ясно е че журналистите с нищо могат да помогнат на лузърите са променят изхода на войната, но поне се мъчат да понамалят унижението им в очите на обраните народи. И тяхната не е лесна, щом са опряли до Института.

    Коментиран от #18

    07:59 27.05.2026

  • 16 Наcтран русофил

    3 4 Отговор
    БЕГАЙТИ РУСНАКИ, ЗИЛЕНУТО ЧУДOВИЩЕ ИДЬOТ!

    08:00 27.05.2026

  • 17 Факти

    4 1 Отговор
    Гражданската война в Руската империя продължава. Милиони бяха убити, осакатени и прогонени в чужбина. ЕС взе 80% от Малорусия с ресурси за 15 трилиона евро. Китай печели от големи отстъпки за нефт и газ. САЩ печелят от продажба на оръжие. Всичко върви по план.

    08:01 27.05.2026

  • 18 Тошо сливата

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Сега идеята на медийната пропагада е":

    Правилно си се сетил! Точно затова Русия опря до Беларус, защото бая го е закъсала!

    08:03 27.05.2026

  • 19 Джамбаза поне влагаше

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Засрамете се":

    въображение и душа, а и пишеше в разноцветен шрифт. А тия са скучни като латерна, едни същи плоски номера.

    08:05 27.05.2026

  • 20 Лекар

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Пробвал ли си лечение с парен чук 🔨🔨 по празната ти манерка?

    08:06 27.05.2026

  • 21 Хм,хм

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "любопитен":

    Русия спечели и тази нощ Щорм Шедуси в Севастопол,Воронеж, Таганрог и дронове е московска област.
    Хъ,хъ,хъ...

    08:09 27.05.2026

  • 22 Виктория Нюланд

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гончар Романенко":

    Парите са мои и на мъжо ми, изкарани с честен труд и пот на чело.
    А и сама им пека по кошница курабийки за доклад.

    08:10 27.05.2026

  • 23 Мунчо

    3 4 Отговор
    русия обезоръжи с. корея. Като обезоръжи и беларус, остава без козове!

    08:16 27.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Олга

    3 1 Отговор
    Семейная пропагандистка, лъжлива и агресивна дружинка на Нюланд - ISW да посыпят главите си с пепел и да се разкайват за убийство на 170 момичета в Иран и за намеса в повечето от 40 държави (смяна на режими и интервенции) под предлога, че заплашвали безопасност на США, а не да гледат какво “МОЖЕ” Русия. Важното,че с Русия нищо не може както те искат.

    Коментиран от #27

    08:37 27.05.2026

  • 27 Айде!

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Олга":

    Самальот и към блатата и комарите на Изток!!!

    08:39 27.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Русия Може

    1 0 Отговор
    Позор

    08:44 27.05.2026

  • 31 Евросубсидии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да опита":

    Там са се ориентирали последно време към овошките и поконкретно към лешника като много добро насаждение. Не ще вода, не ще тор, опрашване и пр. Дава добър добив, на чепки, на чепки.

    08:45 27.05.2026

  • 32 Русия Може

    1 0 Отговор
    Дано !

    08:45 27.05.2026

  • 33 Механик

    1 0 Отговор
    Долу, в дъното на сайта сте скрили маааалка статийка където се каза, че Финландия открито е връчила нота на тема, Украина да спре да ползва финландската територия за дронови атаки по Русия. Естонското правителство, по-рано, подаде оставка точно по същия въпрос.
    А тук, на първа страница ИСВ крещи неистово, че Русия МОЖЕЛО да ползва белоруската територия по подобие на това както укрите ползват полската, балтийската и финландската.

    08:49 27.05.2026

