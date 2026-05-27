ISW: Русия може да използва Беларус за нови удари с дронове срещу Украйна

Русия и Беларус вероятно се опитват да оправдаят бъдещо използване на беларуска територия за удари с дронове срещу Украйна. Това се посочва в нов анализ на „Института за изследване на войната“ (ISW), предава News.bg.

Повод за оценката са изявления на секретаря на Съвета за сигурност на Беларус генерал-лейтенант Александър Волфович, който на 26 май заяви, че беларуските сили са регистрирали 116 опита украински дронове да преминат границата с Беларус само за една седмица.

По думите му част от тези случаи представлявали целенасочени атаки срещу беларуска гранична инфраструктура.

Изявленията идват на фона на предупреждения от украински представители, че Москва оказва натиск върху Минск да предприеме действия срещу Украйна или срещу страна от НАТО.

От ISW обаче подчертават, че вероятността Беларус да започне сухопътно нахлуване в Украйна остава много малка. Анализаторите отбелязват, че няма данни за струпване на беларуски сили по границата в мащаб, който би позволил подобна операция.

Според института Русия също не разполага с необходимите резерви, за да подкрепи евентуално беларуска офанзива.

Вместо това Москва може да използва твърденията за украински дронове в беларуското въздушно пространство като оправдание за „ответни“ удари от територията на Беларус.

Подобен сценарий би позволил на руските сили да атакуват по-ефективно логистични и транспортни маршрути в Западна и Северозападна Украйна. Анализът посочва, че изстрелването на дронове от Беларус би дало възможност за по-прецизни удари по ключови комуникационни линии, включително магистрала М-06 и железопътните връзки между Полша и Украйна.

Според ISW това би увеличило ефективността на дронове тип „Шахед“ и „Молния“, особено срещу движещи се цели.

Украински представители вече твърдяха, че руски оператор на дронове, базиран в Беларус, е атакувал украински товарен влак край Коростен в Житомирска област през декември 2025 г.

Анализаторите смятат, че последните изявления на беларуските власти са част от усилията на Русия да подготви информационна среда за по-широко използване на Беларус във войната.

В доклада се обръща внимание и на противоречивите сигнали от руски официални лица относно евентуални удари по Киев.

Председателят на комисията по отбрана в руската Дума Андрей Картаполов заяви, че парламентът и президентската администрация на Украйна не са „истинските центрове за вземане на решения“, коментирайки заплахите на руското външно министерство за систематични удари по украински обекти в столицата.

Междувременно депутатът Анатолий Васерман заяви, че Русия би могла да „ликвидира“ Украйна до ноември 2026 г., но според него Москва не бърза да го направи.

ISW отбелязва още, че Русия изпитва затруднения да се защитава от засилените украински удари с дронове в дълбочина на своя територия.

Според анализа украинските сили значително са увеличили честотата и обхвата на атаките с дронове с голям обсег от март 2026 г. насам, което е поставило под напрежение руската противовъздушна отбрана.

На този фон руските власти временно затвориха летището в Калининград заради предполагаема заплаха от дронове. Местни медии съобщиха, че за първи път е била активирана системата за предупреждение за дронове в региона.

Към момента руските власти не са уточнили какво точно е предизвикало тревогата.